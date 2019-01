Repasamos las noticias más relevantes del informativo 'Público al Día' emitido el miércoles 16 de enero de 2019.



Hoy Íñigo Errejón ha dado la campanada, desde luego... Se une a Carmena y presenta su candidatura sin las siglas de Podemos. Pablo Iglesias ha colgado ese audio en su facebook. La carta da por segura la salida de Errejón de Podemos, aunque no anuncia su expulsión. El líder de Podemos anuncia que tiene la intención de presentar una candidatura de Podemos e IU contra Errejon en la Comunidad, no así en el ayuntamiento porque "con todo el respeto, ha dicho, Íñigo no es Carmena". Con este vídeo anunciaban hoy ambos candidatos su decisión.

Errejón Podemos

Pues eso es lo que decía esta mañana a La Sexta Íñigo Errejón sobre el momento en que se lo ha comunicado, una hora antes de hacerlo público, a Pablo Iglesias. Es un auténtico terremoto en Podemos Madrid lo que ha ocurrido justo el día del cumpleaños Podemos, cinco años desde que la formación morada echó a andar.

Hemos desempolvado estas declaraciones de octubre del candidato donde Errejón hablaba de la candidatura de Manuela Carmena... Esto es lo que decía.



Aniversario Podemos

Hoy es el aniversario de un partido que consiguió encauzar un descontento social frente a la corrupción, el estatus quo que había significado el bipartidismo y la falta de respuesta de los políticos a las verdaderas necesidades de un país acuciado por la crisis. Podemos hizo historia en las europeas de 2014 y entró por la puerta grande del parlamento con 69 escaños. Consiguió hacer real algo que muchos no creían, que todo ese descontento tuviera voz donde reside la soberanía nacional.

Violencia machista

Había salido a pasear a sus perros. El cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico de Forense de Madrid para que se le practique la autopsia. Se investiga también la muerte de una niña de nueve años cuyo cuerpo ha sido encontrado agarrado a los brazos de su madre, también muerta. Y en Madrid, la policía busca a dos menores que el lunes violaron en un parque a otra menor de 12 años. Parece que habían quedado con ella allí y la policía fue avisada por un taxista.

Julen

Julen sigue en el pozo y su rescate se ha complicado, como os hemos contado. Pozos ilegales, como es, presuntamente por el que cayó el pequeño, hay muchos, según denuncian las organizaciones ecologistas, que son las que a día de hoy investigan sobre esto. Una investigación llena de trabas de las administraciones.

Open arms

El 8 de enero el Open Arms tenía previsto salir de Barcelona rumbo a Libia, pero el Gobierno paralizó sus planes, negándoles el permiso. El Parlamento valenciano quiere poner fin a esta situación y pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje zarpar al barco para iniciar las tareas de rescate. Desde 'Juezas y Jueces para la Democracia' y la 'Unión Progresista de Fiscales' piden ir un paso más allá y denunciar a aquellos países que tienen sus fronteras cerradas, negando el auxilio a los migrantes.

8-M

Tres hombres que insultaron al grito de "hay que fregar más" y "son unas golfas" a las feministas sevillanas en la huelga del 8 de marzo, van a ser juzgados por denigración pública al colectivo de las mujeres. La Fiscalía pide para ellos, 10 meses de cárcel y 3.000 euros de multa.