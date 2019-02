Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'

Pedro Sánchez amenaza a los independentistas con convocar elecciones ya. El 14 de abril, para ser más exactos, el día de la república. Es la información que publica EFE aunque personas cercanas al gobierno lo niegan. Pero, ¿cuál sería la intención de adelantar los comicios? Apretar las tuercas a los independentistas para que den su aprobación a los presupuestos. Los populares y Ciudadanos no se creen las intenciones de Sánchez de llamar a las urnas. Aun así, ellos y también VOX, es lo que quieren. Lo dejaron claro ayer en la manifestación de Madrid...

El juicio del 'procés'

Mientras se discute si la celebración de esas elecciones generales tendrá lugar o no, lo que nadie discute ya es el comienzo del juicio del 1-O que arranca en unas horas. El Tribunal Supremo se enfrentará al titánico reto de juzgar el Procés, por el que 12 dirigentes independentistas están acusados de la supuesta comisión de graves delitos. Más de 600 periodistas, de 150 medios de comunicación -50 de ellos extranjeros- ya se han acreditado para seguir el desarrollo de este macro proceso que se celebra en el centro de Madrid.

Eutanasia

Nuestros siguientes protagonistas lo único que piden es que sus familiares tengan una muerte digna. Que la enfermedad que padecen no les infrinja un calvario innecesario que les aboque a un final de vida de sufrimiento. La familia de Maribel aún está a tiempo. No la de Luis Marcos que falleció sin poder elegir como hacerlo. Ambas familias han entregado hoy 280.000 firmas en el Congreso para pedir la despenalización de la eutanasia. Natalia Moro ha estado con ellos.

Pensiones

Los jubilados se vuelven a concentrar en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades del país. Lo hacen para seguir reclamando unas pensiones dignas. Pero no solo para ellos, sino también para las futuras generaciones a las que animan a unirse a la lucha...

Zorro maltratado

Maltratar salvajemente a un zorro no está penado por la ley y por lo tanto no es delito. Así lo dictamina la justicia que ha archivado la causa contra un cazador que, en un vídeo que se hizo viral, aparecía pisoteando y lanzando por los aires a un zorro hasta su muerte. La jueza no ve maltrato animal, ya que no se trata de un animal doméstico. Una incomprensible decisión que los defensores de los animales ya amenazan con recurrir.

Mujeres y ciencia

La española Rocío Arroyo lidera un equipo de científicos que ha creado un análisis de sangre para detectar tumores 15 años antes de su aparición. Ella es una de las pocas mujeres que ha conseguido hacerse un hueco en el difícil mundo de la ciencia donde las científicas aún tienen complicado entrar. En el día Internacional de la mujer y de Niña en la Ciencia los datos no engañan. La presencia femenina en este campo lleva estancada una década.