Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al Día'



Es la reacción de un hombre en Florida por no encontrar pajitas de plástico en un McDonalds. Le pregunta a la empleada por qué no hay y esta le dice que la ley lo marca así. Los clientes tienen que pedir una pajita si quieren en el mostrador, pero no se encuentran ya en el autoservicio. Lo que más llama la atención es que sus compañeros tardaron quince segundos en reaccionar y, de una manera no muy enérgica desde luego. Pasó el día de año nuevo. El restaurante cumple con la normativa. En 2020 las pajitas estarán completamente prohibidas. El hombre ha sido detenido.

Violencia machista

Pues hoy tenemos que lamentar el primer asesinato machista del 2019: un hombre ha matado a su novia a puñaladas en Laredo, Cantabria. Ella tenía 26 años. La policía recibió una llamada de emergencia a las 4 de la mañana, cuando llegó tenía diversas puñaladas en el tórax pero no consiguieron reanimarla.

La Manada

Pues La Manada continuará su vida en la calle, y no entre rejas, en prisión preventiva como pedía la acusación. Es lo que ha decidido el TSJ de Navarra con dos votos a favor y uno en contra. Todavía tienen pendiente el juicio de Pozoblanco y la sentencia definitiva de este. Para los juristas consultados por público TV el voto particular tendrá que ser determinante para la última palabra que corresponde al tribunal supremo. Se sustenta perfectamente en el plano jurídico.

Debate violencia de género

A continuación, os contamos la cronología de un debate que hace unos meses no nos hubiéramos imaginado que podría llegar a producirse en la esfera pública. Un debate entre tres partidos de derechas que quieren llegar al poder en Andalucía de la mano. Un debate tan absolutamente insultante como preguntarse quiénes son las víctimas de la violencia de género. Que equipara la violencia machista y la protección de las mujeres con otros aspectos de la actualidad como el independentismo. En un país con casi 100 mujeres muertas por violencia machista el año pasado.

Ley frente a la violencia contra la infancia

El anteproyecto de la Ley frente a la violencia contra la infancia quedó aprobado el viernes de la semana pasada, Las ONG's celebran la noticia pero puntualizan que falta el enfoque de género. Las niñas sufren violencias específicas, sabemos que en 2016, más del doble de casos de violencia familiar contra los niños, la sufrieron ellas. Casi 4000 casos. El acoso callejero, los matrimonios forzados, la violencia sexual… son situaciones que sufren más las niñas que los niños.

Franco y el Valle

El Gobierno intentó hace unos días a través de la ministra de Justicia que la Iglesia y, concretamente, el prior del valle diera su consentimiento a que se pudiera entrar en la basílica del Valle de los Caídos para la exhumación de los restos de Franco. El que fuera candidato a las elecciones con Falange española, el prior del valle, vuelve a negarse. El culebrón continúa, y nosotros nos preguntamos hasta qué punto puede decidir esto la iglesia y no el Gobierno que emana de la soberanía popular, cuando se trata de un dictador, y de una deuda con la ley de memoria histórica.