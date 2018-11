Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Manuel Marchena, presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo hasta ahora, hombre de confianza del PP, será el nuevo jefe de la justicia en España. A cambio de ceder la presidencia a un conservador, el PSOE y Podemos tendrán 11 vocales, y los populares, solo nueve.

La elección de los miembros del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en nuestro país, se hace desde el congreso. De allí salen también las leyes, que luego tendrán que interpretar los primeros. Cada uno, cada partido, elige a sus jueces afines, por eso, en tiempos del bipartidismo, el Supremo era de mayoría de izquierdas o de derechas, dependiendo de la representación de PP y PSOE en el congreso. Desde Bruselas nos han llamado la atención al respecto, porque la justicia, en principio está aislada del poder político. Eso también aparece en nuestra Constitución, la independencia del poder judicial. Pero esa Constitución, la misma que delimita la elección de los magistrados, acaba de cumplir 40 años. Los tiempos cambian y evolucionan y en un país que ha salido a la calle a protestar día sí y día también por decisiones judiciales que la sociedad no entiende, el espectáculo que estamos viendo, de partidos que se reparten sus jueces afines, puede que cada vez se entienda menos. Bienvenidos a Público al Día.



Renovación en el CGPJ

Manuel Marchena es el elegido por PSOE y PP para llevar las riendas del Poder Judicial durante los próximos 5 años. Una elección de la cúpula de la justicia, cuando menos, polémica. En nuestra constitución está escrito que la lista de los magistrados del consejo general del poder judicial, son elegidos conforme al reparto parlamentario. Es algo que incluso desde Europa nos avisan, no concuerda con la separación de poderes.

Andrés Martínez Arrieta, sucederá a Marchena

Es el magistrado de mayor antigüedad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Será el nuevo presidente del tribunal que juzgará el Procés, en sustitución de Manuel Marchena. Este cambio puede beneficiar a los independentistas: Arrieta, con una larga carrera judicial, tiene un perfil moderado. Aunque hace escasas jornadas, algunos acusados plantearon su recusación porque fue uno de los encargados de enjuiciar a Francesc Homs –exconseller de Presidencia– por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N.

Cinco años ha estado Lesmes presidiendo a los jueces, su legislatura no ha estado exenta de crítica. Accedió a la presidencia de los jueces después de ocho años en cargos políticos durante los sucesivos gobiernos de José María Aznar y diciendo aquello de que a los jueces se los controla con el palo y la zanahoria. En su mandato que expira el 4 de diciembre, llevó a cabo la reforma del poder judicial de Gallardón, por la que ya no requiere de una mayoría entre los vocales para nombrar a los magistrados, y las imposiciones, como la de Díez Picazo, se han dado a la orden del día. Un mandato marcado por la gente en la calle, manifestándose en contra de la justicia.



Artur Mas, condenado a pagar



Artur Mas condenado a pagar los 4,9 millones por la consulta del 9N.

Él y otros acusados tendrán que pagar también intereses, con lo que la cifra final asciende a 5,2 millones, según la abogacía del estado. Lo ha decidido así el Tribunal de Cuentas. Todos ellos deberán abonar además el pago de costas a Sociedad Civil Catalana que presentó la denuncia y también al Ministerio Fiscal. El dinero debe ser devuelto a la Generalitat que, sin embargo, no lo reclama por decisión del Govern de Quim Torra del pasado julio. El ex president de la Generalitat ya tiene embargados, entre otros bienes, propiedades inmobiliarias preventivamente, porque la colecta entre los independentistas no fue suficiente



Memoria histórica

El partido popular tuvo a bien escribir a la Fundación Francisco Franco para que estuvieran tranquilos tras el anuncio de Sánchez de exhumar a Franco. Parece ser que Dolors Montserrat, actual portavoz del grupo popular en el congreso, dejó por escrito que los populares llevarían al constitucional la decisión del gobierno. Es lo que dice el presidente de la Fundación, que tampoco es que para nosotros tenga la mínima credibilidad. Hemos contactado con ellos, y dicen que si el gobierno no mueve ficha en 15 días, publicarán esa carta, donde presuntamente el pp se ofrece como única esperanza de una fundación para que Franco siga en el valle. Contactos del pp con una fundación que hasta el gobierno europeo pretende ilegalizar por apología fascista.

El tinte franquista y trasnochado ha quedado patente también en twitter por parte del secretario de organización del PP.

Con este poema, con el que Teodoro García premiaba a sus seguidores en la red social. Con versos como: "España es el limpio orgullo de la historia de la raza" o "España es el padre nuestro que rezas por las mañanas y el rojo y gualda que pone ese nudo en tu garganta", pues eso, simbología de la España ultra nacional católica, para explicar lo que para él es España.

En España todavía existen fundaciones que exaltan el franquismo, como hemos visto, o que dicen que el aborto es un invento del demonio, como el grupo ultracatólico de los Kikos, que ya son fundación, ya que el gobierno lo ha aprobado como tal. Por supuesto reciben todos los beneficios de cualquier fundación que se precie, beneficios fiscales y acceso a fondos públicos. Son los mismos que se manifestaron de forma vehemente contra el aborto o el matrimonio homosexual, el lado más ultra de la iglesia. De los primeros 150 euros que aporta cada benefactor a la causa Kiko, la Agencia Tributaria devolverá 112 (el 75%), por el interés común que se presupone a las fundaciones



Abusos de la Iglesia

Los abusos a menores, como os venimos diciendo estos días por las denuncias de muchas víctimas que durante años han estado calladas por miedo, es uno de los mayores problemas de la iglesia católica. Y es un problema a nivel internacional. Pero no todos los gobiernos han fiscalizado igual a la iglesia en este tema.

Mientras que en países como Francia, Alemania u Holanda, los diferentes ejecutivos han tomado iniciativas para investigar y estudiar los casos de denuncias de niños abusados por sacerdotes. En España ningún gobierno se ha atrevido.

Hace 24 años del último estudio ordenado, en este caso, por el ejecutivo de Felipe González. Desde entonces, es imposible saber cuántas denuncias hay por esto, y cuántos casos se han dado en la iglesia. Gobiernos, los de este país, que frente a un problema tan dramático y grave, han preferido no molestar a la institución eclesiástica.

Lío en Podemos Madrid

Rita Maestre, una de las caras más conocidas en Podemos, y otros cinco concejales de Madrid, han decidido no participar finalmente en las primarias del partido.

Están fuera del partido, para el secretario de Organización, Pablo Echenique. Han decidido seguir el camino de Carmena y estar como independientes para llegar al ayuntamiento de Madrid. Dice Echenique que Podemos, no piensa poner trabas si Carmena decide que sigan acompañándola en el Ayuntamiento, pero esos no serán los concejales de Podemos.