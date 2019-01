Repasamos las noticias más relevantes del informativo 'Público al Día' emitido el viernes 18 de enero de 2019



Apartando sus diferencias. Ya lo ven, todos a una en el PP. Es la Convención nacional del partido para conseguir dicen, el "rearme ideológico", horas antes el mismo espíritu de unidad en una imagen para la historia: la toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de Andalucía. La primera vez en democracia, en 36 años, que el PP gobierna en esta comunidad. Mientras en la derecha aparcan diferencias para arropar al nuevo presidente.... La izquierda vive un momento complicado tras el anuncio de Errejón de unirse a Manuela Carmena.

Podemos

Podemos sigue en shock tras la decisión de Iñigo Errejón de dar la espalda a Podemos y ser candidato a las autonómicas por Más Madrid, la plataforma que lidera la alcaldesa Manuela Carmena. Un día triste para la formación morada, y para la izquierda, que vive uno de sus peores momentos.

Violencia de género

Es viernes, solo han pasado 18 días desde que comenzase el año, y ya son 8 las asesinadas, víctimas, de la violencia machista. Casi 1 por cada 2 días. La última, Rebeca, una abogada que ha sido asesinada en Zaragoza.

Su presunto agresor, con quien mantenía una relación sentimental, había sido su cliente en 2003. Ella le defendió del asesinato de su mujer. Contra quién disparó en 11 ocasiones. Esta madrugada él se ha suicidado tras tirarse por un viaducto. En el Colegio de Abogados de Zaragoza han guardado un minuto de silencio en memoria de Rebeca. Una concentración a la que han asistido alrededor de un centenar de letrados, visiblemente afectados por el asesinato de su compañera.



Julen

Sin descanso, los equipos de rescate siguen trabajando para llegar hasta el pequeño Julen.

Cinco días han pasado desde que los padres diesen la voz de alarma. 5 días desde que el menor de dos años cayese por un pozo de 100 metros en Totalán, Málaga. Las dificultades del terreno complican las tareas de rescaste. Aunque está previsto que los técnicos empiecen a excavar el túnel de acceso en las próximas horas. Confían en poder llegar hasta él antes del lunes.



Desahucio en Madrid

Finalmente, Juani y Mayra, se quedan. La amenaza del desahucio pesaba esta mañana sobre suegra y nuera. Es el tercer intento de desahucio que finalmente ha sido paralizado de forma indefinida. Nuestra compañera Nuria Martínez ha estado con a ellas.

Fibrosis quística

Con 13 años el hijo de Ángeles sufre fibrosis quística, una enfermedad pulmonar rara, que padecen cerca de 400 personas en España. La dificultad para respirar y las infecciones forman parte de su vida diaria. A día de hoy sólo hay un medicamento para tratar la enfermedad, no para curarla y se llama OR-KAM-BI. Esta madre coraje pide que el medicamento sea financiado en toda España por el Estado, y ha emprendido una iniciativa en Change.org que ya han firmado más de 125.000 personas.

Huelga de Kim Pérez

Que la Sanidad Pública deje de cubrir las intervenciones quirúrgicas relativas al cambio de género, es la propuesta que lleva Vox es su programa y que ha indignado a Kim Pérez, que con 77 años, y tras leer el programa de la formación de extrema derecha, ha iniciado una huelga de hambre para defender que no se dé ni un paso atrás. Su objetivo es visibilizar los riesgos de perder los derechos conquistados. Hoy, hemos hablado con ella.

Anuncio de Gillette

Terminar con la masculinidad tóxica. Es la base del último anuncio de Gillette que ha desatado la polémica, y que ha hecho que sea el vídeo más odiado en Youtube. Suma más de 614 mil "No me gusta" frente a 240 mil me gusta.

Un anuncio que ha ofendido a muchos hombres, que han llamado al boicot contra la marca.