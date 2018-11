Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Defenderá la soberanía británica sobre Gibraltar. Es lo que ha comunicado May ante la cámara de los comunes, y la respuesta a Pedro Sánchez, que le comunicó por teléfono su decisión de no apoyar el documento sobre el Brexit, si no se tiene en cuenta su posición sobre el peñón.

Londres y Bruselas ningunean a España y no mencionan a Gibraltar en la declaración política sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido. Pedro Sánchez se vuelve a hacer prisionero de sus palabras con su ultimátum a May, Ya que si al final no consigue nada, esto puede servir de munición política para el partido popular, que ya ha metido presión al gobierno para defender Gibraltar frente a la soberanía británica... Lo que es cierto es que el exministro popular Miguel Arias Cañete ha dado por bueno el documento en el que el tema de Gibraltar brilla por su ausencia.



Violencia machista

Viajó desde Italia hasta Tenerife para rociar con ácido a su pareja. Ella tiene 25 años y está ingresada en estado grave. Otra mujer aparece muerta en el Vendrell con signos de violación. ¿Cuántas más? La víctima les dijo que NO repetidamente y llorando, pero esto no impidió que dos hombres la violasen en agosto del año pasado. Hoy la Audiencia provincial de Lleida les condena a cuatro años y 6 meses por abusos. Considera que no hay violación porque la joven no opuso resistencia. La sentencia describe cómo uno de ellos la puso contra la pared detrás de una discoteca. Le quitó los pantalones y la ropa interior y la penetró repetidamente. Después llegó su sobrino, quien también la violó y la obligó a hacerle una felación.

Los jueces de 'La Manada'

Exclusiva de Público. Los jueces de La Manada han condenado sólo por "maltrato ocasional" a un hombre que acuchilló y trató de asfixiar a su mujer. Sólo 10 meses de prisión después de que se demuestre que atacó con un cuchillo a su esposa y estuvo a punto de estrangularla, en presencia de sus dos hijos de tres y seis años.

Una oleada de indignación que llevó a miles de personas a salir a la calle. Mujeres que gritaban "nos quieren muertas o violadas". Hoy la Audiencia provincial de Lleida vuelve a poner el debate sobre la mesa, ¿Qué tiene que hacer una mujer frente a una violación? Una historia que se repite, porque este tribunal ha decidido absolver de violación a dos jóvenes y condenarles por abuso. El abogado defensor, el mismo que el de La Manada.

Casado y Marchena

Pues hoy Pablo Casado ha dicho no conocer al juez Marchena, el que iba a ser nombrado presidente del órgano de gobierno de los jueces tras el acuerdo con los socialistas. Cuando menos es raro, ya que fue el juez que no admitió a trámite la investigación de su Máster en el Supremo. Una decisión que fue cuestionada por la propia juez que lleva el caso en los tribunales ordinarios.

Spam político

Los partidos políticos podrán enviarnos información electoral al móvil. Es la nueva ley de protección de datos donde aparece que esa información puede ser personalizada, para ello necesitan conocer nuestros gustos o nuestras preocupaciones. Analizamos ¿De qué trata exactamente la nueva Ley de Protección de Datos? Para muchos supone la legalización del Cambridge analítica español.

PP y franquismo

Ayer el Partido Popular volvió a dejar pasar la ocasión de condenar de forma firme la dictadura franquista. Hacemos un repaso por la posición pública de los populares ante este tema.

Carmena y Más Madrid

Manuela Carmena ha presentado hoy la plataforma con la que concurrirá a las elecciones.

Se llama Más Madrid, como la plataforma con la que fue a primarias. Se financiará con microcréditos. No habrá ni cuotas ni espacios reservados a partidos y su objetivo inmediato es construir un programa con participación ciudadana y organizar primarias a principios de 2019, según ha adelantado el Huffington Post.