Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



PP y Ciudadanos firmaban, este mediodía, un acuerdo de gobierno para la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso sería la presidenta, con Ignacio Aguado como vicepresidente. El Gobierno pasa de las nueve consejerías actuales a trece, que estarán repartidas casi a la par entre las dos formaciones, siete para el PP y seis para Cs que también se queda con la Portavocía. En este acuerdo de gobierno, un texto con 155 medidas, no entra Vox que reaccionaba así al conocerlo...

La suma de los votos (56) de PP y Cs es insuficiente para sacar adelante un gobierno de derechas, por lo que el apoyo de Vox es más que necesario. Pero ese paso clave para que la formación de Santiago Abascal retenga el Gobierno regional no está nada claro. Y nada parece indicar que Vox vaya a sumarse al acuerdo antes de mañana martes, plazo marcado para que Díaz Ayuso pueda ser proclamada candidata a la Presidencia en el pleno de este miércoles.

Cs

Ciudadanos irá. Así lo dijo y así lo hizo. El partido naranja se presentó en el Orgullo y salió por la puerta de atrás, escoltado por la policía tras recibir los abucheos e insultos de un grupo de manifestantes que les recriminaron sus pactos con la ultraderecha. Tras abandonar el acto, Ciudadanos culpó de los hechos al PSOE y Podemos por ponerles en la diana. De autocrítica ni hablar. Y de responsabilidad política tampoco...aunque y, a juzgar por los hechos, alguna sin duda tuvo.

'La Manada de Manresa'

Protegida por una mampara para no enfrentarse a sus agresores, la víctima de la violación de La Manada de Manresa declaraba esta mañana en la Audiencia de Barcelona. La joven, de 17 años y que en el momento de los hechos tenía 14 años, aseguró que se sintió intimidada y amenazada porque sus violadores, siete, llevaban una pistola. Una confesión que podría cambiar el delito de abuso sexual por el que se les imputa ahora por el de agresión sexual.

Madrid Central

Las multas vuelven a Madrid Central. Y lo hacen en principio para quedarse hasta que el gobierno municipal presente las alegaciones pertinentes contra la decisión judicial que les obligaba, el pasado viernes, a suspender la moratoria aplicada tan solo una semana antes. El auto del juez, a pesar de la oposición del ayuntamiento de Martínez-Almedia, cuenta, sin embargo, con el favor de la ciudadanía. Hemos salido a la calle y esto es lo que nos cuentan...

República o monarquía

¿República o Monarquía? ¿Es un debate prohibido? España sigue sin enfrentarse al mismo. Y no parece que, por lo pronto, esa discusión vaya a abrirse. Y eso que las últimas encuestas indican que España sigue siendo monárquica, pero por la mínima. Cifras que no son públicas. Hace ya cuatro años que no hay datos oficiales de encuestas en torno a este debate. Desde entonces, el CIS no ha preguntado por la Jefatura del Estado.