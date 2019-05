Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'.



Vox le canta un chotis a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena...Lo ha hecho esta mañana en la fiesta de los madrileños y las madrileñas. En la pradera de San Isidro, de Madrid, los candidatos de la formación de Santiago Abascal aprovecharon el momento para vender parte de su programa electoral cantando. Que lo hagan mal o bien parece secundario a juzgar por el cachondeo que se traen los tres. Así las cosas no nos extraña que la campaña cada vez se parezca más a una ginkana para averiguar qué partido nos sorprende con la ocurrencia más disparatada.

San Isidro

Madrid celebra su día grande: San Isidro. Felicidades chulapos y chulapas. La fiesta tampoco se ha librado de la clase política, como hemos visto, que ha acudido en tropel a la pradera del santo a captar votos y emitir sus propuestas. Unos vestidos para la ocasión, otros más formalitos. El asunto es mezclarse y dejarse ver que cualquier ocasión es buena para convencer al electorado. Esta es la crónica de Público TV.

Vídeo de campaña

Lo que no se pueda conseguir a pie, los partidos lo intentan a través de sus campañas de comunicación. Televisión, radio o papel. Todo vale para acercarse al electorado. Pero, ¿todo vale? Algunos vídeos de campaña parecen ideados por el vecino del quinto y no por un buen equipo de marketing...

Iceta

La presidencia del Senado se le escapa a Miquel Iceta. ERC se inclina de momento por el "no". Y no son los únicos. Junts per Catalunya y la CUP también se han mostrado a frenar las aspiraciones del líder del PSC de presidir la Cámara Alta. Una decisión que se sabrá mañana tras la votación en el Parlament. Iceta avisa que si finalmente se vota en contra de su nombramiento realizará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Aborto en Alabama (EEUU)

Alabama aprueba una ley que deja el aborto al límite de su prohibición total. La propuesta no acepta como excepciones la violación ni el incesto y solo permite el aborto en caso de que corra peligro la vida de la madre, lo que convierte esta ley en la más estricta de todo Estados Unidos. Porque además criminaliza a los médicos que lo practiquen con condenas que pueden alcanzar los 100 años de cárcel.

Coro Malvaloca

Nuestra siguiente historia nos presenta a un coro de mujeres diversas. De edades y lugares variados y con distintas experiencias pero con un nexo común: su defensa del feminismo al que contribuyen cantando. Para ello rescatan canciones creadas por mujeres, compositoras, escritoras, poetas y campesinas. Y las envuelven con un nombre: Malvaloca. Quedaos con él porque muy pronto serán muy conocidas...