Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'.



Cuando creíamos que el aborto no volvería a protagonizar una campaña electoral, hoy lo ha vuelto a hacer. De mano de los principales candidatos de VOX a la comunidad y ayuntamiento de Madrid. La primera en pronunciarse Rocío Monasterio quien, en una entrevista concedida a un conocido diario, asegura esto sobre el aborto: "Una mujer no tiene derecho a acabar con la vida de otro ser".

Horas más tarde será Javier Ortega Smith, en defensa de las palabras de su compañera de partido, quién añadirá esto otro. Ya lo habéis escuchado. La extrema derecha insiste en su lucha contra el aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. ¿Por qué recurre a este tema a estas alturas de campaña? ¿Necesita la polémica para captar votos?

Defensa retira una fragata española

La escalada de tensión en Oriente Próximo entre EEUU e Irán ya se cobra su primera víctima. España ordena retirar "temporalmente" de la zona la fragata Méndez Núñez del grupo de combate encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln. La razón que esgrime Defensa es que España no quiere verse arrastrada involuntariamente a un conflicto con Irán. Y las posibilidades de que ocurra no son inverosímiles. La ruptura del acuerdo nuclear entre Washington y Teherán ha enrarecido mucho las relaciones entre ambos países.

Personas sin hogar

31.000 personas viven sin hogar en nuestro país y, sin embargo, el ‘sinhogarismo’ es el gran ausente en los programas de los partidos políticos. Para conocer esta cruda realidad a la que se enfrentan a diario miles de españoles hoy conoceremos la historia de Juan, que a sus 65 años, 8 de ellos los ha tenido que pasar en la calle. Aunque, y gracias al proyecto Housing First de la fundación RAIS, ha podido salir de ella y contarlo.

Vox roba luz para su sede en un municipio murciano

VoX roba la luz ilegalmente para su sede en el municipio murciano de Alcantarilla. Y no es una noticia de Mundo Today. En la sede, un bajo que no es oficial, se celebran reuniones de simpatizantes de la formación de Santiago Abascal. Sin embargo no tiene contratado suministro eléctrico con ninguna compañía para la iluminación de dicho bajo. El partido de ultraderecha lleva enganchándose durante meses a la red de luz comunitaria del edificio...

Derechos LGTBi

España cae al undécimo puesto del ranking europeo sobre la situación de los derechos de las personas LGTBI. Es la posición más baja desde el año 2010 cuando se elaboró el ránking europeo por primera vez. De esta forma, nuestro país deja de estar entre los 10 países de Europa más respetuosos con el colectivo. ¿Por qué se ha producido esta caída? ¿Cuáles son las causas?...

Cannabis

Entre 200.000 y 300.000 personas en España consumen cannabis con fines terapéuticos. Sin embargo, la ley aún no aprueba su uso con este fin lo que hace que los enfermos que la consuman se arriesgan a sufrir una sanción. Pero, ¿cómo paliar su dolor si los medicamentos tradicionales no son suficientes? Hemos hablado con Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal y consumidora por enfermedad.