Dado su interés y para facilitar la accesibilidad, a continuación transcribimos íntegramente el informativo 'Público al día'



Es el momento en el que un ciudadano cruza nadando las calles de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Calles anegadas, vehículos atrapados, vestíbulos de edificios inundados. Son las inundaciones causadas por el primer frente tropical de este año y que se espera toque tierra convertido en huracán. El Gobernador ha declarado el Estado de Emergencia, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias. Las críticas por parte de los residentes ponen el foco en el mal funcionamiento del alcantarillado. Buenas noches, arrancamos Público al día.

PSOE

67 Diputados y ex diputados del PSOE piden a los 66 parlamentarios del PP en el Congreso que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez. Así se lo hacen saber en una carta que les han enviado en la que además le recuerdan que están pidiendo algo que el PSOE ya hizo en 2016 en la investidura de Mariano Rajoy. El Partido Popular no ha tardado ni medio segundo, en boca de su líder, en contestarles que no cuenten con ello.

Fondos buitre

1.860 viviendas públicas pertenecen, tras su venta por el ayuntamiento que gobernaba la popular Ana Botella, a un fondo buitre. Pisos que eran de titularidad pública y con precios económicos, de repente, de un día para otro, dejaron de serlo. Sus nuevos propietarios son los dueños de grandes empresas calificadas de fondos buitre. Pero, ¿sabemos qué es exactamente un fondo buitre y cómo funciona?...

Vox Andalucía

No ha transcurrido ni una semana desde los actos del Orgullo y el colectivo vuelve a sufrir la cólera de la ultraderecha. Con la excusa de los incidentes sufridos por Ciudadanos durante la manifestación, Vox plantea ahora quitar las ayudas a las asociaciones LGTBI en Andalucía. La extrema derecha pone el foco político sobre estas organizaciones, como hace meses lo hizo con las ayudas y recursos de la Junta para la lucha contra la violencia de género... ¿Aceptarán PP y Cs esta polémica propuesta?

Residencias de estudiantes

El próximo curso escolar muchos estudiantes buscarán alojamiento. Y tal como está el alquiler las opciones asequibles cada vez son más escasas en ciudades como Madrid y Barcelona. Vivir y estudiar puede ser una misión imposible con residencias con precios que exceden el salario mínimo. Ofertan habitaciones individuales de estilo "vanguardista" con pensión completa que va desde los 1.100 a los 2.000 euros al mes contando servicios de limpieza, wifi, seguridad, gimnasio...¿Qué estudiante puede pagarse estos precios?