Organizaciones sociales y sindicales de todo el mundo urgen un plan de vacunación público y liberar las patentes

Listado de firmantes

Organizaciones intercontinentales

Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) – Red Internacional

Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Detener la Impunidad

El Ágora de los Habitantes de la Tierra

Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)

Marcha Mundial de Mujeres

Diálogo de los Pueblos (Red Sur-Sur)

Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas

Red Global por la Calidad Educativa

Transnational Institute (TNI)

Foro Social Mundial (FSM) – Grupo de Reflexión



Organizaciones internacionales

European Network against Commercialisation of Health and Social Protection



Alemania

Association of Democratic Doctors Germany

Labournet Germany

Sozialistische Zeitung

Zukunftskonvent



Inglaterra

Zero Covid (England & Wales)



Austria

Informationsgruppe Lateinamerika (Vienna, Austria)

Institute for Intercultural Research and Cooperation



Bélgica

ATTAC Wallonie-Bruxelles

A CONTRE-COURANT

CADTM Belgique

Centrale Nationale des Employés (CNE-CSC)

CEPAG

CETRI - Centre tricontinental

Ernest Mandel Fonds

Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) interrégionale

Forum Nord-Sud

La Santé en Lutte

Présence et Action Culturelles



Bosnia- Herzegovina

Association for Culture and Art CRVENA in Sarajevo



España

​ATTAC España

Auditoria de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)

Confederación Intersindical Galega (CIG)

Coordinadora Antiprivatizacion de la Sanidad

Ecologistas en Acción

ELA Sindicato Vasco

Femenino Rural

Intersindical Valenciana (Estado español, País Valencià)

Juntas X la Pública

Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad (MATS)

Plataforma contra los Fondos Buitre

Sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB)

Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma

Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT)



Francia

AITEC

APEIS Association pour l'emploi l'information et la solidarité (France)

Association Henri Pézerat (santé, travail, environnement)

Association INDECOSA-CGT

Association Sciences Citoyennes

ATTAC

Cedetim

Cerises la coopérative

ceriseslacooperative.info

CGT Sanofi

Collectif Inter-Urgences

Collectif des salariés en lutte Anti-Sanofric

Collectif « Notre Santé en Danger »

Conseil démocratique kurde en France

Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics

Fédération SUD chimie -Solidaire, unitaire et démocratique

Fondation Copernic

France Amérique Latine (FAL)

Ipam

L’Université du Bien Commun de Paris

Médicament Bien Commun

Observatoire de la Transparence dans les politiques du médicaments

People's Health Movement France

Revue Inprecor

Sud santé-sociaux

Syndicat de la Médecine Générale

Union syndicale Solidaire

WOS/agence des hypothèses

Zero Covid Solidaire



Grecia

Amis de la nature Grèce

Expel Racism Initiative

Initiative des personnels de soin pour la santé publique – droit du peuple bien social

Organisation pour les droits des femmes TO MOV

Solidarité pour tous (Athènes Grèce)

Sunday Immigrants School



Hungría

ATTAC



Irlanda

Campaign for an All Ireland National Health Service



Italia

ATTAC Italia

CADTM Italia



Portugal

CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral



República Checa

Prague Spring 2 - Network against right wing extremism and populism



Eslovenia

Mirovni inštitut



Suiza

​Marche Mondiale des Femmes

Zerocovid



África

Allianza Africana - WoMin.

CADTM África

Asociación Panafricana para la Alfabetización y Formación de Adultos.

Red del Norte de África para la Soberanía Alimentaria

Asamblea de Mujeres Rurales - África



África del Sur

AIDC

Campaña de Vacunación Popular



Kenia

Liga de Campesinos de Kenia

Red de Abolición de la Deuda de Kenia (CADTM)



Marruecos

Asociación marroquí de Derechos Humanos. (AMDH)

ATTAC – CADTM - Marruecos

Foro de Alternativas del Sur

Organisation démocratique du travail /Maroc

Réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie



Senegal

Foro Social Senegalés

ONG PAEDD: Para la Educación y el desarrollo Sostenible

Organización de la Juventud Panafricana



Túnez

Asociación de medios de comunicación Al Warcha por los derechos económicos y sociales

Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación sobre el Desarrollo - (AFTURD)

Observatorio Tunecino de Economía



América

Organizaciones Internacionales

CADTM- Ayna (America Latina + Caribe)

Jubileo Sur /Américas

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) - Comité Directivo

Encuentro Sindical Nuestra América - ESNA

Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA)

Alba Movimientos

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL

RedLAM,- Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (Argentina, Brasil, Perú y Colombia)

Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja



Argentina

Asociación del Magisterio de Santa Fe – Delegación Rosario Argentina

ATTAC – CADTM Argentina

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma - CTA-A Rosario

Cooperativa de Educador@s e Investigafor@s Populares Histórica (CEIP-H) de Argentina

Corriente Sindical Carlos Chile

Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU-Histórica de Argentina

Frente de Organizaciones en Lucha –FOL

Frente Popular Darío Santillán

Fundación GEP (Argentina)

Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social http://mulcs.com.ar/ / Movimiento 8 de Abril) Argentina

Sindicato ADEMYS, Buenos Aires, Argentina

SUTEBA de El Tigre, Argentina



Bolivia

Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia.



Brasil

Asociación Nacional de Enseñanza Superior. ANDES

Homa – Human Rights and Business Centre

Sindicato Nacional de la Enseñanza Federal

SEPE-Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação – Estadual (RJ)

Sindicato dos servidores técnico-administrativos da UFRN e UFERSA – Estadual (RN)

Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru – Regional

Sindicato dos servidores de Vinhedo – Municipal

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - São Bernardo do Campo

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Sumaré

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Ourinhos

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - Litoral Sul

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – Osasco

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – Salto



Chile

Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile - FENAFUCH-



Colombia

Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos

Grupo Kavilando - Medellin

Grupo de Investigación GIDPAD - Universidad de San Buenaventura - Medellin

Plataforma Colombiana por la Auditoría de la Deuda Pública y la Recuperación de los Bienes Comunes

Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ

Unión Nacional de Empleados Bancarios "UNEB"

Universidad Autónoma Latinoamericana Centro de Investigaciones Socio



Costa Rica

Asociación de Profesores de Educación Secundaria (APSE) de Costa Rica



El Salvador

Red Alforja



Ecuador

Plataforma "Va por ti Ecuador"

Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE)



Estados Unidos

New York Communities for Change (USA)



Haïti

PAPDA - Plataforma Haitiana de Defensa para el Desarrollo Alternativo.



Honduras

COPINH – (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras)



México

ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eĺéctrica)

Comité Ejecutivo Sección 9 Democrática SNTE-CNTE

Colectivo Plural Pedagógico Mexicano Kaichuk Mat Dha, Durango, México

CONJUPAM (Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores)

Coordinadora Nacional de Usuarios y Usuarias en Resistencia (CONUR) México.

Movimiento Autónomo por la Emancipación Comunitaria (MAECC) de Oaxaca

Mujer, Pueblo - Magisterio. Cnte Durango México

Nueva Central de Trabajadores

Sindicato Mexicano de Electricistas

Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX (SITRAIEMS)



Perú

Gobierno Territorial Autónomo de la Nación WAMPIS GTANW

Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación del Peru (SUTEP)



Puerto Rico

Asociación de Profesores de la Universidad de Puerto Rico

Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR)

Masa Crítica Panama



Uruguay

Articulacion Feminista Marcosur (Uruguay)

Plataforma Descam (Uruguay)

Red Internacional de Cátedras Instituciones y Personalidades sobre el estado de la Deuda Pública -



Venezuela

Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) de Venezuela

Centro de Investigación y Estudios Fronterizos,- Venezuela

Foro venezolano por el Derecho a la Educación

Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD)

Escuela de Formación Popular Nuestra América EFPNA - Venezuela



Asia

Organizaciones internacionales

Health Action International Asia Pacific (HAIAP),

NGO Forum on ADB

SAAPE Asie du Sud

World March of Women Asia



Bangladesh

Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED)

CLEAN (Coastal Livelihood and Environmental Action Network)



Corea del Sur



KPDS (Korean Pharmacists for Democratic Society), Korea

People's Health Movement



India



Indian Social Action Forum (INSAF)

Growthwatch (India)

Karavali Karnataka Janabhivriddhi Vedike (India)

Citizens Forum for Mangalore Development (India)

Nadi Ghati Morcha (India)

Progressive Plantation Workers Union

Collective for Economic Justice

Prantojon



Japón

ATTAC Japan



Malasia

HAIAP Regional organisation - virtual HQ - Penang Malaysia



Pakistán

Haqooq Khalq Movement Pakistan

Pakistan Kissan Rabita Committee



Filipinas

Sentro ng mga Progresibo at Nagkakaisang Manggagawa -SENTRO- (Philippines)



Sri Lanka

Movement for Land and Agricultural Reform

Movement for Nature Farming and Indigenous Livestock Farming

National Fisheries Solidarity Movement

Liberation Movement

United Federation of Labour

Progressive Women’s Collective

Telecommunication Engineering Diplomates' Union

All Employees Union of Information and Telecommunication (AEUIT)

People's Alliance for Right to Land –PARL-

Sri Lanka All Telecommunication Employees Union SLATEU

Ceylon Estate Staffs Union (CESU)