El inicio del otoño en España se producirá oficialmente mañana martes, 22 de septiembre, a las 15.31 horas (horario peninsular) y durará 89 días y 20 horas hasta concluir el 21 de diciembre, cuando comenzará el invierno, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional.

El comienzo de las estaciones viene dado, por convenio, como el instante en que la Tierra se encuentra en una determinada posición en su órbita alrededor del Sol. En el caso del otoño, esta posición es aquélla en que el centro del Sol, visto desde el planeta, cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur. Cuando esto sucede, la duración del día y la noche prácticamente coinciden. Por eso, a esta circunstancia se la llama también equinoccio de otoño. En este instante en el hemisferio sur se inicia la primavera.

El Observatorio Astronómico Nacional señala en un informe sobre el otoño, recogido por Servimedia, que el equinoccio de esta estación puede darse a lo sumo en cuatro fechas distintas e iniciarse entre el 21 y el 24 de septiembre. A lo largo de este siglo, la estación otoñal comienza el 22 o el 23 de septiembre, con su inicio más tempranero en 2096 y el más tardío en 2003.

Las variaciones de un año a otro son debidas al modo en que encaja la secuencia de años según el calendario (unos bisiestos, otros no) con la duración de cada órbita de la Tierra alrededor del Sol, conocida como año trópico.

El otoño es la época del año en que la longitud del día se acorta más rápidamente. A las latitudes de la península, el Sol sale por las mañanas cada día más de un minuto después que la jornada anterior y por la tarde se pone más de un minuto antes. De este modo, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte al inicio de la estación otoñal se reduce casi tres minutos cada día a las latitudes de la Península Ibérica.

Cambio horario

Como es habitual, el último domingo de octubre (día 25) se producirá el cambio de hora, cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más.

No obstante, el Parlamento Europeo debate la posibilidad de eliminar los cambios de hora a partir de 2021. Todavía no hay una decisión firme, pero es muy posible que en un futuro próximo no se vuelva a cambiar de hora en primavera y otoño en la UE.

La primera luna llena del otoño se producirá el 1 de octubre y las siguientes, 29 o 30 días después (el 31 de octubre y el 30 de noviembre).

En cuanto a los planetas, el cielo al amanecer estará dominado por Venus y al anochecer por Júpiter y Saturno. Marte será visible por las mañanas al comienzo del otoño y pasará a verse al anochecer a mediados de octubre. El 30 de noviembre se producirá un eclipse penumbal de Luna visible en Asia, Oceanía y América. El 14 de diciembre habrá un eclipse total de Sol que podrá verse en el océano Pacífico, Sudamérica, la Antártida y el océano Atlántico. Ninguno de estos dos eclipses será visible en España.

La primera lluvia importante de meteoros del otoño será la de las dracónidas, cuyo máximo se dará hacia el 8 de octubre. Otra es la de las leónidas, con el máximo alrededor del 17 de noviembre y que ocasionalmente llega a ser muy intensa. Pero la más llamativa es la de las gemínidas, cuyo máximo ocurre en torno al 14 de diciembre.

En cuanto a las agrupaciones ficticias de estrellas conocidas como constelaciones, Andrómeda y Pegaso centran la atención de los cielos otoñales. Será el mejor momento para observar la Galaxia de Andrómeda (M31) en toda su majestuosidad. El triángulo de verano, formado por Deneb en el Cisne, Vega en Lira y Altair en el Águila, seguirá siendo visible durante la primera parte de las noches otoñales, aunque gradualmente a menor altura sobre el horizonte oeste.

Por el este podrá verse surgir la constelación de Tauro y más tarde el cazador Orión, que alcanzará su máximo esplendor durante las noches de invierno. Alrededor de la Estrella Polar se verán a lo largo de la noche el Cisne, Casiopea, la Osa Menor y la Jirafa.