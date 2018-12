Rectificación que solicita Joaquín Arespacochaga

A solicitud del sr Joaquín Arespacochaga en relación a la información publicada con fechas 9 y 10 de diciembre en Público, titulada Villarejo hizo negocios en Arabia Saudí junto al narco Clemente Marcet y a Arespacochaga, quiere rectificar que:



• La persona que aparece identificada como Joaquín Arespacochaga en las fotografías incluidas en las noticias no es él.

• Joaquín Arespacochaga no ha asistido a las reuniones ni realizado ninguna de las actuaciones y negocios que se refieren en las citadas noticas.

• Joaquín Arespacochaga no tiene ninguna relación con el Comisario Villarejo ni con ningún narcotraficante.