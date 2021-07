Test de autodiagnóstico en farmacias: precio, fiabilidad y funcionamiento

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que va a permitir la venta de test de autodiagnóstico, es decir, de antígenos o de anticuerpos, contra la COVID-19 en farmacias sin necesidad de receta.

En comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, Darias ha reivindicado que "se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años, y controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia".

Test de antígenos para autodiagnóstico

Según la Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS), se trata de pruebas que han sido evaluadas previamente por un organismo independiente designado por las autoridades. Dicho organismo se encarga de auditar a los fabricantes, verificar el diseño de su producto, así como la información que se provee para que sea implementado por no profesionales.



Es posible obtener falsos negativos, no en vano este tipo de pruebas poseen una sensibilidad menor que el de la PCR y ven su eficacia reducida si la carga viral es baja, algo habitual en los días iniciales o finales de la infección.

Se recomienda su utilización en los siete primeros días desde que se ha producido la infección o en los primeros cinco desde que se intuyen los primeros síntomas, momento en el que la carga viral es, si cabe, más evidente.



¿Cómo se realiza un test de antígenos?

El test podrá realizarse bajo la supervisión y acompañamiento de cualquier farmacéutico. Si el usuario decide realizar la prueba en su hogar, la AEMPS recomienda seguir de forma escrupulosa las instrucciones que dicta el fabricante, examinar la muestra inmediatamente después de haberla tomado y asumir que la falta de experiencia en comparación con el personal sanitario puede, en cierto modo, afectar a la precisión de las pruebas.

Para asegurarnos de su correcto funcionamiento, es importante que esté visible la línea de control (C). Se obtiene resultado positivo cuando aparecen dos líneas horizontales de color, que corresponden a la línea del test (T) y a la de control (C). El resultado es negativo cuando solo se muestra el rastro de la línea de control. En el caso de que no aparezca ninguna línea, la prueba no será válida y se habrá de repetir. El resultado se muestra en un intervalo de 15 minutos.



¿Cómo se realiza un test serológico?

También se prevé la adquisición sin receta médica de test serológicos, útiles a la hora de detectar anticuerpos, o lo que es lo mismo, las proteínas generadas por el sistema inmune para neutralizar a virus y bacterias.

Este tipo de prueba requiere de la extracción de una gota de sangre mediante un pinchazo en el dedo, que a su vez se pone en contacto con la tira reactiva por medio de una pipeta (todos los elementos vienen incluidos en el producto). El dispositivo marcará si existen inmuglobulinas IgG e IgM. El resultado, como en el caso del test de antígenos, se muestra en un intervalo de 15 minutos.

¿Qué precio tendrán?

Carolina Darias no ha concretado ninguna cifra, pero sí que ha asegurado que el precio de estas pruebas será "asequible". Si tenemos en cuenta el importe establecido en otros países de la Unión Europea que hace ya un tiempo que las dispensa, podríamos prever que el precio oscilará entre los siete y los diez euros.