TOP ANTIAGING Y CUIDADOS DEL CABELLO: Los mejores profesionales del sector.

El antienvejecimiento y el antiaging o antiedad poseen significados comunes, pero connotaciones muy diferentes.



El primero de ellos consiste en aminorar, prevenir o revertir el proceso de envejecimiento mediante una amplia gama de estrategias y terapias. No se trata de medicina estética o cirugía plástica, sino de medicina preventiva, higiene, alimentación, hábitos…, en definitiva, de educación sanitaria.



Por su parte, el antiaging hace referencia a una especialidad multidisciplinar, puesto que, en ella, se debe analizar todo el conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia del paso del tiempo.



El envejecimiento es inevitable, pero la forma de envejecer se puede modular, detectar, prevenir y tratar en fases tempranas. Por ende, la piel debe tratarse con criterio facultativo y científico. Cabe destacar que ninguna cirugía plástica o medicina estética (aparatología, láser, botox, relleno…) está exenta de tratamiento diario. Un tratamiento puntual no exime de ciertos cuidados diarios y constantes para lograr y mantener los buenos resultados. También se pueden utilizar, bajo prescripción médica, sustancias hidratantes, antiinflamatorias y calmantes como principios activos para evitar manifestaciones en la piel.



Otra de las principales preocupaciones estéticas es la caída del cabello, pero puede prevenirse y tiene tratamiento. Más del 50 % de los hombres y el 25 % de las mujeres sufren algún tipo de alopecia.



Existen más de 100 tipos de alopecias y, del mismo modo, diferentes causas que provocan la caída de cabello y no todas deben tratarse igual. Por ello, es importante obtener un diagnóstico para seleccionar el tratamiento adecuado. Es posible que un mismo tratamiento resulte eficaz, no sea efectivo o, incluso, sea perjudicial, dependiendo de la persona. Así pues, acudir al dermatólogo para prevenir o tratar la alopecia es fundamental.



El tratamiento contra la alopecia persigue el objetivo de detener su avance y conseguir mayor densidad. Consiste en un tratamiento que dura años, por lo que la constancia y la paciencia resultan fundamentales.

Existen dos mitos con respecto al ámbito que se está desarrollando que cabe aclarar. En primer lugar, los productos capilares (champús, lacas, gominas…) no influyen en la caída del pelo. Y, por otro lado, cortar el pelo solo sirve para sanearlo, en ningún caso hace que el cabello crezca más fuerte.

Cabe mencionar la importancia de la hidratación y la protección frente al sol en cuanto a la salud del cabello.



Prosiguiendo con este ámbito, comenzaremos presentando a una de las clínicas pioneras en trasplante capilar en España. Les dejamos con el Institut Vila-Rovira.



INSTITUT VILA-ROVIRA

Institut Vila-Rovira somos una clínica pionera en trasplante capilar en España. Nuestra filosofía es mejorar la naturaleza de cada persona de forma discreta y natural, abordando los tratamientos desde una visión global. El Dr. Ramón Vila-Rovira, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, creó en 2007 el primer equipo de cirugía capilar especializado en exclusiva en todas las patologías de la caída del cabello.



Ofrecemos servicios de cirugía capilar FUE (Follicular Unit Extraction) y FUSS (Follicular Unit Strip Surgery), además de tratamientos médicos preventivos para la alopecia androgenética como son el PRP capilar (tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas) y la mesoterapia de Dutasteride y otros fármacos. Además, para alopecias de origen autoinmune, medicamentosas u otros tipos, ofrecemos un servicio de dermatología.



Más de 5.000 pacientes han confiado ya en nuestras manos. A la clínica acuden diariamente pacientes de todas las edades, preocupados por la caída de su cabello. La caída del cabello sólo deja indiferente a quién no la padece.

Tenemos una dilatada experiencia en el sector médico del tratamiento de la alopecia, con grandes resultados desde el año 2007 que marcan la diferencia. Ofrecemos un trato personalizado y profesional a cada paciente, ofreciéndoles rigor médico, el máximo confort y todo lo que el paciente pueda necesitar. Conseguir un aspecto natural es nuestro objetivo. Es una especialidad casi artesanal que requiere de un gran equipo de especialistas.



En segundo lugar, entrevistamos a la Dra. Larrarte, referente en medicina estética e implante capilar.



CLINICA ESTÉTICA LARRARTE

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector? y ¿cuáles son vuestros servicios?

Llevamos más de 20 años en el campo de la cirugía estética y 13 años en cirugía capilar, ayudando a muchas personas a sentirse más seguras de sí mismas al recuperar el pelo (o la apariencia que desean en su cabello).



Los últimos avances en medicina permiten eliminar defectos o borrar las huellas del paso del tiempo con técnicas de última generación, extremadamente seguras, de rápida recuperación y sin apenas dolor. Gracias a esto podemos ofrecer servicios como: Injerto y trasplante capilar en hombres y mujeres, microinjerto de cejas e Implante de barba.



Cuéntanos quiénes son vuestros pacientes y ¿qué os hace únicos y especiales?

Son personas que buscan solucionar sus problemas de calvicie o alopecia con un tratamiento definitivo para el cabello. Hombres y mujeres que quieren un trasplante capilar que los haga ver más jóvenes y dejar atrás sus complejos por calvicie, mujeres que tienen una frente muy amplia y la quieren reducir, hombres que sueñan con una barba más poblada o mujeres en busca de un injerto de cejas para verse más atractivas, cada caso es único y diferente.

La Dra. Larrarte es presidenta de la Sociedad Española de Medicina y trasplante Capilar, docente desde 2012 y coordinadora durante más de 6 años del primer máster que ha existido a nivel mundial sobre Injerto y trasplante capilar en la Fundación Mississippi de la Universidad de Alcalá, y continúa siendo docente en este y otros másteres para médicos, y otros para enfermeras de más reciente creación.

Nuestra profesionalidad, innovación, empatía y discreción infunden la máxima confianza en nuestra labor y nuestros resultados dan seguridad a los nuevos pacientes.

¡No esperes más para tener la imagen que quieres de ti!



Por otro lado, en lo referente a la estética, nos complace presentarles a la Clínica Cisem, centro de Medicina y Cirugía Estética con más de 25 años de experiencia.



CLINICA CISEM

Clínica Císem es un centro de medicina y cirugía estética caracterizado por su condición científica y su gran profesionalidad. Llevamos más de 25 años cuidando de vuestro bienestar, convencidos de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad; sino, también, el bienestar de cada persona a nivel físico, psíquico y social. Por ello, nos focalizamos en los cuidados de la imagen corporal con el fin de conseguir ese bienestar.



Además, nuestro rasgo distintivo es ser capaces de dotar a la estética de una plena profesionalidad y de un carácter científico. Ante todo, somos profesionales de la medicina y, como tal, somos conscientes de que cualquier acto estético debe garantizar la salud del cliente. Para su consecución contamos con un equipo médico versátil y especializado en diferentes aspectos de la Medicina Estética. Entre ellos, el Dr. Manuel Prieto Pérez y la Dra. Ana Sánchez Ortega.



Ofrecemos todo tipo de tratamientos: faciales, imprimiendo naturalidad y personalidad a los rostros; corporales, buscando la armonía con nuestro cuerpo; y determinados tratamientos dedicados a los hombres. Entre ellos, los más solicitados son el rejuvenecimiento facial, las arrugas de expresión y el ácido hialurónico.



Por último, cabe destacar que nuestra seña de identidad es la cercanía con nuestros clientes. De ahí, que además de la puesta en práctica de los tratamientos estéticos citados anteriormente, ofrezcamos un blog en el que poder resolver dudas o informarse acerca de temas relacionados con nuestro ámbito.



A continuación, les dejamos con una entrevista a med, proyecto con 18 años de experiencia en el sector.



MED MEDICINA ESTETICA

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Vamos a cumplir 18 años en el Sector; comenzamos en Málaga y nos hemos ido expandiendo a Marbella y Madrid, aunando en nuestro equipo Experiencia y Juventud. Buscamos la Naturalidad, Personalización en los Tratamientos y Resultados anatómicos adaptados a las necesidades del paciente.



¿Cuáles son los servicios o productos fundamentales que ofrecéis?

Facial y corporal, siendo expertos en tratamientos inyectables con Hialurónico, Toxina e Inductores de Colágeno, Masculino y Femenino.



Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Son pacientes en el rango de edades medias, de 25 a 55 en su mayoría, preocupados por un aspecto saludable, vinculado a una vida sana. Y con un 30-35% de pacientes masculinos.



¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

La forma personalizada de enfocar cada tratamiento, para respetar la anatomía y deseos de cada individuo. Naturalidad y prevención para un Wellaging!



Por último, os dejamos con AD Astra Clinic y el Dr. Alexis Ortega



Ad Astra Clinic

Ad Astra Clinic.

¿Cómo se origina Ad Astra Clinic?

Todo empezó con la idea de la necesidad de un nuevo tipo de medicina: una que aborde, de forma integral, el creciente envejecimiento de la población. Tratamos la vertiente estética, pero no nos limitamos a rejuvenecer por fuera. Nuestra meta es dar años de vida libres de enfermedad, con independencia y bienestar. Nuestro lema: medicina preactiva, basada en la ciencia.



¿Vuestros servicios estrella?

Destacan nuestro plan de longevidad y las terapias regenerativas. En cuanto al primero, somos pioneros en el diagnóstico de la edad biológica, mediante una plétora de pruebas clínicas, análisis de sangre y epigenéticos, conocemos la edad real del paciente y su pronóstico de esperanza de vida y salud. En base al resultado, confeccionamos un plan terapéutico orientado a optimizar ese pronóstico.



Disponemos también de un plan personalizado de nutrición antiaging y suplementación – quizás, una opción más asequible, de que disfrutan nuestros pacientes de todo el mundo por vía telemática. Es el primer paso para los que quieren vivir más años, algo fácil de aplicar, que, a la vez, aporta cambios significativos en poco tiempo.



¿Quién se encuentra detrás?

El Dr. Alexis Ortega tiene más de una década de formación a sus espaldas. Cuenta con cuatro postgrados universitarios y varias certificaciones internacionales. Es experto en el uso de plasma y exosomas para tratar patologías y problemas estéticos asociados al envejecimiento. En los últimos años se ha volcado en inculcar el valor de la suplementación y los hábitos antiaging en sus pacientes.



