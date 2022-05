10 trucos sencillos de decoración que renovarán tu casa

Hay quien cree que hace falta mucho dinero para tener una decoración sensacional en su hogar y, en realidad, sin necesidad de gastarse sumas desorbitadas y solo con un poco de idea y buen gusto se puede conseguir un auténtico resultado de revista con algunos trucos de decoración económicos.

No lo decimos solo nosotros, sino que los mejores decoradores también están de acuerdo. Así que aquí van diez trucos de decoración low cost recomendados por interioristas que darán un nuevo aire a tu casa.

Coloca bien la alfombra

Fuente: Pixabay

Si tienes alfombras en casa o estás pensando en adquirir alguna, seguro que ya sabes que aparte de calidez, visten mucho cualquier habitación. No obstante, para colocarla y sacarle el máximo partido debes tener en cuenta una serie de pautas de colocación.

Si todas las patas de los sofás y sillones quedan encima de la alfombra, se transmitirá una sensación de lujo, aunque esto solo es posible con las de gran tamaño. Cuando solo se colocan las patas frontales sobre la alfombra, se percibe una mayor amplitud visual. Por último, en las estancias pequeñas, los asientos siempre deben quedar fuera de la alfombra, pero ha de parecer que esta toca las patas delanteras o de lo contrario hará que la alfombra parezca de tamaño ridículo.

Viste la cama

Fuente: Pixabay

Si hay algo que está pasado de moda es una cama con estética aburrida, de esquinas cuadradas y lisa como una tabla. Los interioristas recomiendan camas mullidas, repletas de cojines con distintas texturas y colores, mantitas a los pies y algún plaid que se deja caer de forma aparentemente casual. Al final, solo con verla, da ganas de tumbarse en ella.

Coloca un detalle vintage

Fuente: Pixabay

Los objetos vintage son siempre un acierto. Puedes adquirirlos en tiendas de decoración, pero también puedes buscar por el trastero familiar qué hay aprovechable: relojes y maletas antiguas, máquinas de coser, candelabros, máquinas de escribir o fotográficas son solo algunas de las muchas opciones. Colocando cualquiera de ellos en una esquina del salón, en una mesita auxiliar o encima de ese mueble sobre el que nunca sabes qué poner le darás un estilo incomparable a tu casa.





Enseña tu colección

Fuente: Pixabay

Saca a relucir tu colección, en el caso de que la tengas. Ya sean porcelanas, tazas, figuras con algún motivo, mecheros o cualquier pequeño objeto que te encanta, seguro que si los colocas en una repisa o en una estantería adecuada conseguirás una decoración única. Uno de los secretos de los buenos interioristas es que consiguen personalizar por completo los espacios y con este detalle tú también podrás hacerlo.

Sigue la regla de los impares

Fuente: Pixabay

Una de esas reglas que siempre funciona, sobre todo, en caso de duda, es la regla de los impares. Cuando tengas que decorar con varios objetos, como cuadros, velas o jarrones, ten en cuenta que siempre quedan mejor tres o cinco que dos o cuatro. Si los jarrones, por ejemplo, los eliges además en distintos tamaños, tendrás el trío perfecto para la decoración de interiores.

Decora con cajas de madera

Fuente: Pixabay

Las cajas de madera de frutas o de almacenaje siguen de moda, así que es fabuloso poder darles una nueva vida en casa. Ya sea pintadas o respetando su madera natural, las opciones son múltiples: podemos convertirlas en estanterías, zapateros, utilizarlas para guardar la mantita del sofá o para introducir en ella ramos o plantas como objeto decorativo. Solo tienes que buscar cuál es la estética y la utilidad con que, en tu caso, le sacarás más partido.

Juega con la luz

Fuente: Pixabay

Otro de los trucos fundamentales en interiorismo es la luz. Si introduces varios niveles de iluminación en cada habitación, te sorprenderán los resultados. No solo has de jugar con la luz natural, sino también con la de la lámpara del techo, algunos focos o lámparas de pie situados en distintos puntos de la estancia e incluso con velas. La calidez de las bombillas que elijas también marcarán la diferencia, por lo que deberás tener en cuenta si prefieres una luz blanca para el estudio y una luz de temperatura más cálida para el salón.

Recicla una puerta como cabecero

Fuente: Pinterest

Este es otro truco de interioristas que no da la espalda al reciclaje. Se trata de coger una vieja puerta de madera y convertirla en un cabecero para la cama. El efecto es tan curioso como efectivo, y puedes pintarla como desees; así que si puedes aprovechar una, no lo dudes.





Coloca muebles de estilo dirty chic

Fuente: Pixabay

El estilo dirty chic también está de moda. Este es el que caracteriza a esos muebles que parecen viejos y destartalados, tan habitual en aquellos que adoramos los proyectos DIY y terminamos pintando siempre algún que otro mueble con pintura a la tiza, para envejecerlo y convertirlo a este estilo tan particular.

Decora según la regla de los tres tercios

Fuente: Pixabay

El último de los trucos que no puedes dejar de conocer es otra regla: la regla de los tres tercios. Y es que bien es cierto que una casa con tonos neutros como el blanco siempre es una acierto, pero cuando se intenta introducir colores, la dificultad se acrecienta. Pues bien, la regla de los tercios facilita hacerlo, inspirándose en la naturaleza. Se basa en que dejemos los tonos más oscuros en el suelo (la tierra), en las alturas intermedias usemos colores medios (bosques, ríos, etc.) y en la parte superior dejemos tonos claros (el cielo). No tiene por qué cumplirse siempre, pero es muy útil cuando se tienen dudas, ya que siempre se acierta con ella.