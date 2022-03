4 ideas para reciclar tu ropa vaquera

¿Eres de esas personas a las que les gusta aprovechar los objetos hasta límites insospechados para echar mano de tu imaginación y darles una nueva vida? Pues sí es así, es probable que más de una vez te hayas preguntado qué hacer con esos jeans viejos o cazadora vaquera que sabes que ya no te vas a volver a poner pero que te resistes a tirar.

Si ese es el caso, aquí van algunas ideas para reciclar tu ropa vaquera vieja que te harán pasar un buen rato, tener algo para estrenar esta primavera y dar nuevos aires a la decoración de tu hogar.

Bolsos

Bolso vaquero

Bolsos bandolera, bolsos de mano, mochilas… Convertir una prenda de tela vaquera en un bolso es una de las ideas más socorridas y originales para reciclar estas prendas de ropa. Ya sea hacer un bolso vaquero sin costuras o, si se te da bien la aguja y la máquina de coser, diseñar aquel modelo que más te apetezca y te haya llamado la atención son opciones que no puedes desaprovechar.

Además, en primavera y en verano este tipo de bolsas informales son ideales para nuestro día a día y siempre puedes personalizarlos con los acabados y motivos que desees: chapas, bordados, botones, frases de cine, etc.

Colchas

Si te apetece dar un aire fresco a tu dormitorio o al de los niños, y tienes una buena cantidad de ropa vaquera para reciclar, anímate a hacer una colcha para la cama. Recortando en trozos cuadrados de tela y luego cosiéndolos, utilizando una técnica como el patchwork o aprovechando otros retales, tendrás como resultado una ropa de hogar original y resistente. También puedes coser a juego los cojines o preparar algún cubrecamas.

Cuadernos vaqueros

Si quieres personalizar tus libretas, cuadernos o carpetas solo necesitas un retal o trozo de tela vaquera de su tamaño para poder forrarlas. Aprovecha esa manga de cazadora o esa pierna del pantalón y úsala para ello.





Necesitarás tijeras, pegamento especial para telas o silicona caliente y aquellos apliques que desees colocar de adorno, como chapas, cintas, broches o colgantes. Si aprovechas el bolsillo del vaquero en la portada de la libreta, te servirá para introducir los bolígrafos y los lápices.

Mandil

Delantal vaquero

Si tienes ganas de tener un mandil bien resistente y que te sirva para todo tipo de tareas cuando haces en casa bricolaje o manualidades, puedes diseñar tu propio delantal vaquero. Elige una tela o cinta vistosa para anudar a la cintura y al cuello y tendrás un diseño tan único como exclusivo.

Si quieres que te sirva para portar herramientas mientras trabajas, puedes hacerlo sin necesidad de añadir la parte superior que te tape el pecho y centrarte en la tela a la cintura. Aprovecha la parte trasera de los pantalones vaqueros, con los bolsillos más amplios, y los podrás utilizar para introducir destornilladores, pinceles o lo que necesites mientras trabajes. De esa forma, tendrás todo siempre a mano.

Y si lo tuyo no son las agujas, y prefieres confeccionarlo sin costuras, solo has de centrarte en la parte superior del pantalón o falda vaquera: descóselo, córtalo a medida e introduce una tira de tela, vaquera o no, en las trabillas, a modo de cinturón. Más sencillo imposible.