5 ideas para una ensalada de pasta

La pasta es uno de esos alimentos tan sabrosos como nutritivos que no pueden faltar en nuestra día. A todos nos gusta, incluidos a los niños, así que resultan perfectas para preparar con verduras u otros alimentos que no todo el mundo come tan fácilmente.

Cuando llega el tiempo caluroso y apetece tomar comidas frescas, una de las mejores opciones es preparar la pasta en ensaladas. Rápidas y sencillas son muchas las recetas que encontrarás para ello. Nosotros compartimos contigo algunas de nuestras favoritas. Toma nota de estas ideas para una ensalada de pasta y disfruta de una deliciosa comida saludable.

Ensalada de pasta fría con salmón

Ensalada de pasta con salmón

Esta ensalada de pasta con salmón es un clásico, y si no la has preparado nunca, te aconsejamos que la añadas a tu lista de recetas. Te sacará de más de un apuro, estarás tomando las vitaminas y todos los beneficios que nos aporta el salmón y es sencilla de digerir. Además, es una manera estupenda de que los peques de la casa tomen pescado.

Solo tienes que cocer la pasta, dejar enfriar y añadir salmón cortado en trocitos, huevo duro picado, surimi y aceitunas verdes en rodajas. Si quieres nutrirla todavía más, te admite sin problema queso para ensaladas y algo de atún. Y para las ocasiones especiales, añade una cucharadita de sucedáneo de caviar.

Ensalada de pasta con jamón y queso

Para preparar esta deliciosa ensalada de pasta con jamón y queso, cuece un paquete de pajaritas como indique el paquete, aliña con aceite y sal y reserva. Ralla una zanahoria de forma gruesa, corta en dados 100 gramos de jamón york y 50 gramos de queso fresco, aunque lo puedes sustituir por el queso en tacos que te guste para las ensaladas.

Mezcla todos estos ingredientes con la pasta en un bol y añade 100 gramos de maíz dulce. Si no te gusta el maíz, puedes saltar este paso, está sabrosa de todas maneras. Añade mayonesa al gusto y guarda en la nevera para que esté bien fría antes de servir. Y si te apetece probar otra combinación, añade canónigos o rúcula y unos rabanitos.





Ensalada de pasta con mejillones en escabeche

Ensalada de pasta con mejillones

Una de esas recetas rápidas y fáciles de preparar, además de económicas, es la ensalada de pasta con mejillones en escabeche. Para 250 gramos de pasta, 1 lata de mejillones en escabeche, 1 lata de pimiento rojo, sal, aceite de oliva y vinagre.

Cuece la pasta, escurre y espera que se temple. Mientras tanto, escurre los mejillones y el pimiento rojo, y pica este en cuadrados pequeños. Mezcla con la pasta y aliña. Si lo deseas, puedes añadir necesitas un par de huevos cocidos picados, unas hojas de lechuga cortadas en juliana o unas hojas de canónigos.

Ensalada de pasta con pepino y pimiento

Ensalada de pepino

Si lo que quieres es una ensalada sin carne ni pescado, la ensalada de pasta con pepino y pimiento es una opción estupenda. Para 200 gramos de espirales necesitas un pepino, un pimiento rojo, 150 gramos de tomates cherry, media cebolla morada, zumo de limón, aceite de oliva, sal y un puñado de aceitunas deshuesadas.

Cuece la pasta, escurre y echa en un bol con un chorro de aceite de oliva. Lava la verdura. Luego, corta en rodajas finas el pepino y la cebolla. Corta en cuadrados pequeños el pimiento y parte por la mitad los tomates cherry. Mezcla todos los ingredientes con la pasta y echa la sal y el zumo de limón. Si te apetece una salsa, puedes ponerle mayonesa o salsa de mostaza.

Ensalada de pasta con caballa

Ensalada de pasta con caballa o atún

Una de las ensaladas más sabrosas que puedes cocinar es la de pasta con caballa, tomates cherry y albahaca, aunque como verás puedes adaptarla a lo que más te guste o a lo que tengas en la nevera. Necesitas 320 gramos de pasta, una lata de caballa al natural, 6 filetes de anchoas, 10 tomates cherry, orégano seco, sal, pimienta negra, 50 gramos de aceitunas y albahaca fresca.





Cuece y enfría la pasta siguiendo las indicaciones del paquete. Reserva un par de cucharadas del agua de cocción. Después seca bien los filetes de anchoas y pica en trocitos. Corta en rodajas las aceitunas, negras o verdes, al gusto; echa una pizca de pimienta negra y 2 cucharadas de aceite de oliva. Reserva. Luego, lava y corta los tomates (si no tienes cherry puedes sustituirlos por otros, pero que sean jugosos), cuela y seca la caballa y desmenúzala.

Condimenta esta mezcla con la albahaca y el orégano. Añade el agua de cocción a la salsa de anchoas y aceitunas y mezcla con la caballa y los tomates. Luego solo debes mezclar con la pasta. Y lo mejor es que puedes tomar esta ensalada templada o introducirla en la nevera si la prefieres más fría. ¡Buen provecho!