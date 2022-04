6 alimentos que nunca caducan

Resulta fundamental que cada vez que adquiramos un producto de alimentación en la tienda o hipermercado comprobemos su fecha de caducidad, al igual que antes de consumirlo, ya que siempre se nos puede pasar hacerlo antes de lo que deberíamos.

La fecha de caducidad indica hasta qué momento podemos consumir ese producto sin riesgo para la salud, por lo que todo alimento perecedero ha de indicarla. Pero hay excepciones. Repasamos los alimentos que nunca caducan para que sepas cuáles son.

Estos alimentos nunca caducan

Sal

Fuente: Pixabay/onefox

La sal es uno de los conservantes por antonomasia, ya que siempre se ha utilizado para conservar los alimentos, como es el caso de la salmuera.

Así que puedes comprar sal y almacenarla sin problema, ya que no tiene fecha de caducidad. Solo tendrás que protegerla de la humedad.

No obstante, si la sal es yodada o se le han añadido otros ingredientes a su composición, puede conservarse bien alrededor de unos cinco años, así que fíjate bien el envase de la que tienes en la despensa.

Vinagre

Fuente: Pixabay

Otro producto utilizado desde hace siglos para conservar los alimentos es el vinagre de manzana. Al igual que pasa con la sal y con los diferentes tipos de vinagre blanco, no caduca, debido a su gran acidez. Almacénalo adecuadamente alejándolo de la luz.





Arroz blanco

Fuente: Pixabay

El arroz blanco crudo de cualquier tipo no caduca. Puedes guardarlo en la despensa, lejos de la luz directa y de la humedad, que mientras no esté cocinado, no va a caducar. Por el contrario, el arroz integral suele durar como máximo unos seis meses, ya que en su composición cuenta con más cantidad de aceite, que provoca que se ponga rancio.

Legumbres secas

Fuente: Pixabay

La variedad de legumbres secas que puedes encontrar, como garbanzos o lentejas, tampoco caducan. Guárdalas en un recipiente hermético y aléjalas de la humedad y de la luz. Ten en cuenta que cuanto más tiempo lleven almacenadas, más durará la cocción al cocinar para ablandarlas, por lo que también necesitarán más tiempo en remojo.

Miel

Fuente: Pixabay

La miel pura o natural es uno de esos productos imperecederos de la naturaleza. No obstante, tienes que asegurarte que la que compres sea pura, ya que si tiene otros añadidos en su composición también tendrá una fecha de caducidad que debes respetar. Por ello, es conveniente que conozcas la forma de distinguir la miel pura de la adulterada.

Cerveza

Fuente: Pixabay

Verás que en cualquier botella o lata de cerveza figura una fecha de consumo preferente, que suele rondar el año de duración, ya que después de ella, la bebida puede perder alguna de sus propiedades, pero no caduca. De hecho, las cervezas que mejor resisten el paso del tiempo son las tostadas y con más grados de alcohol.

Ten en cuenta que para que cualquiera de estos productos dure lo máximo posible deben ser conservados y almacenados adecuadamente, por lo que debes seguir los consejos respecto a cada uno de ellos para su conservación.