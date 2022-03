6 ideas para reciclar las cáscaras de pistacho

Los pistachos son uno de los frutos secos más nutritivos que puedes picotear a media mañana para aplacar el hambre o mientras ves una película una tarde en casa. Ricos en calcio, proteínas, fibra y vitaminas B1 y B6, entre sus muchos beneficios, también tienen efecto saciante, así que tomarse un puñado de pistachos resulta más que saludable.

Pero además de todo ello, podemos aprovechar sus cáscaras de diversos modos, puesto que poseen más cualidades de las que te imaginas. Ten en cuenta esta media docena de ideas para reciclar las cáscaras de pistacho la próxima vez que los comas y piénsalo dos veces antes de tirarlas.

Los usos alternativos de la cáscara de pistacho

Combustible para el fuego

Pixabay

Tal vez no sepas que la madera de las cáscaras de los pistachos cuenta con una buena cantidad de aceites. Por ese motivo, tienen una utilidad que no todo el mundo conoce: como combustible para el fuego. Así que si tienes una chimenea o sueles usar la barbacoa en la terraza o en el jardín, te aconsejamos que no las tires. Cuando comas pistachos, puedes ir almacenado las cáscaras en una cesta de mimbre o en un cuenco para tenerlas a mano en el momento de encender el fuego.

Solo tendrás que echar un puñado y prender la mecha con un pequeño papel algo arrugado, como el de periódico, de igual modo que has hecho en otras ocasiones con las astillas o el carbón. Verás que efectivas y prácticas resulta un puñado de cáscaras a la hora de prender la hoguera.

De hecho, las cáscaras de los frutos secos triturados son una de las opciones más en auge para utilizar como biomasa, por lo que también pueden serte muy útiles las cáscaras de almendras y las cáscaras de las nueces. Incluso los huesos de las aceitunas se aprovechan para este uso.

Drenar las plantas

Otra de las utilidades para reciclar las cáscaras de pistacho beneficiará la salud de tus plantas. Y es que puedes usarlas sin problema como drenaje para ellas. Para ello, deberás lavarlas, para asegurarte de que no queda en ellas nada de sal. Luego, coloca las cáscaras en el fondo de la maceta y añade tierra.





Asimismo, puedes usar las cáscaras como relleno cuando necesitas mucha tierra para la planta y no tienes suficiente. Si las utilizas, no solo serán relleno sino también drenaje y abono. Todo en uno.

Alejar a los insectos

Pixabay

Si extiendes las cáscaras de pistachos sobre el suelo del jardín verás cómo se alejan los caracoles y babosas que a veces van a comer tus plantas o tu huerto. La presencia de las cáscaras los disuaden de pasar por encima de ellas porque podrían cortarse con sus bordes afilados. Además, cuando se vayan descomponiendo, las cáscaras se convertirán en abono. Es uno de los métodos más económicos y efectivos para ahuyentar a los insectos de tu jardín.

Pero recuerda de nuevo lavar muy bien las cáscaras si se trata de pistachos salados para que el suelo no absorba absolutamente nada de esa sal y evitar que pueda contaminar sus nutrientes, provocando el efecto contrario al que en realidad se desea.

Abono para el jardín

Y es que las cáscaras de pistacho constituyen uno de los mejores abonos para tu jardín. Solo tienes que echarlas a los pies de ellas y esperar. Verás qué bien les hace. Además, también resultan perfectas para preparar compostaje casero. Como se trata de un material como la madera, has de tener en cuenta que requieren humedad y algo de tiempo para que se rompa la celulosa y se descompongan, por lo que necesitará unos cuantos meses.

Mantillo para plantas

Pixabay

Para las plantas de interior o de exterior, las cáscaras de pistacho también son perfectas. Solo tienes que mezclarlas, tras haberlas limpiado para retirar la sal, y colocarlos sobre el sustrato para que hagan la función de mantillo. Comprobarás cómo evitan que crezcan las malas hierbas y contribuirán a que mantengan la humedad.





Manualidades con pistachos

La última de las propuestas que te ofrecemos para reciclar las cáscaras de pistachos es utilizarlas como manualidades. Las opciones son de lo más diversas. Puedes usarlos para decorar velas o frascos de cristal, pegando una a una por su exterior hasta cubrir los laterales por completo; realizar broches, collares, colgantes u otros objetos de bisutería; preparar cuadros decorativos, flores y adornos de Navidad.

Recuerda que siempre tienes la opción de pintar las cáscaras de pistachos con los colores que desees, usando una buena pintura acrílica, aunque también quedan muy bonitos los objetos con ese acabado de madera natural.

En todo caso, si no vas a echar mano de las cáscaras de pistachos para algunos de estos usos, recuerda que siempre deben arrojarse en el contenedor orgánico, al tratarse de restos biodegradables, al igual que las cáscaras del resto de frutos secos.