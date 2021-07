El verano es una de esas épocas que hay que aprovechar al máximo. Cuando comienza nos parece que tenemos todo el tiempo del mundo y, antes de que nos demos cuenta, ya se ha terminado, así que no desperdicies ni tus días libres ni las oportunidades de hacer lo que realmente te apetezca.

Pero ya sea porque tienes un presupuesto limitado o porque ni siquiera estás de vacaciones o no has podido dejar por unos días tu lugar de residencia, vamos a proponerte 7 ideas de planes baratos para este verano. Muchos de ellos son gratuitos, así que no tienes excusa para no encontrar alguno que te guste.

Ir al cine de verano

Fuente: Pixabay/rebel1965

El cine al aire libre es todo un clásico que solo podemos disfrutar cuando hace un tiempo espléndido con agradables temperaturas, así que el verano es una época perfecta para ello.

El cine de verano lo encontrarás a precios económicos en muchas ciudades de nuestro país, como Madrid y Barcelona, e incluso hay localidades donde los ayuntamientos u otras entidades organizan sesiones de cine al aire libre gratuitas.

Muchas veces, de hecho, forman parte de la programación de las fiestas patronales o festividades similares. Así que no dejes de consultar si tienes alguno cerca y disfruta del cine con tranquilidad bajo las estrellas.

Disfrutar de la playa

Fuente: Pixabay/alfcermed

Si vives en una localidad de costa en la que tienes cerca la playa, este es uno de esos planes en verano perfectos para refrescarse, jugar al aire libre, tomar el sol y nadar en el mar. Recuerda llevar de casa una nevera pequeña con algo de agua y de fruta y ni siquiera tendrás que gastar dinero en el chiringuito. Aprovecha el lujo de vivir en la costa a la que escapa tanta gente de interior cada verano.

Para aquellos que no tengan esa suerte y no puedan viajar a ninguna zona costera de nuestro país, lo mejor es que disfruten de alguna playa fluvial o piscina natural que tengan próxima o se apunten a alguna piscina municipal en estas fechas, cuyos precios suelen ser más económicos.

Planear una excursión al campo

Otra idea genial en verano es planear una excursión al campo. También resulta muy económica. Solo tienes que pagar el desplazamiento y buscar una ruta adecuada respecto a su longitud y al nivel de dificultad. El senderismo es una de esas opciones saludables y entretenidas que nos permiten disfrutar de la naturaleza y desconectar de los problemas. No lo dudes y échate al monte a caminar.

Visitar museos

Fuente: Pixabay/josemdelaa

Seguro que allá donde vives siempre dices que no tienes tiempo de ir al museo o a ese centro de exposiciones. El verano es muy buen momento para ello, ya sea porque el tiempo no acompaña o porque tengas tanta calor que solo te apetezcan planes al fresco de los interiores, puedes aprovechar tu tiempo libre para visitarlos. Además, muchos de ellos son de acceso gratuito, así que también son uno de los planes más entretenidos y económicos: pinacotecas, museos de ciencias naturales, museos y yacimientos arqueológicos, centros etnográficos… Las opciones son de lo más diversas.

Los museos gratuitos de Madrid son numerosos y así sucede en muchas de las ciudades y pueblos de nuestro país. Solo tienes que averiguar cuál de ellos tienes cerca. Además, aunque sean de pago, siempre tienen algunas horas a la semana para entrar gratis. Consulta sus horarios.

Ir de camping

Fuente: Pixabay/MikeGoad

Una de las formas más económicas y entretenidas de viajar es ir de camping. Selecciona uno a una distancia prudencial de tu lugar de residencia para no gastar demasiado en el desplazamiento y pasa un par de noches de acampada. Si lo buscas cerca de la playa, podrás aprovechar d todoe un fin de semana de verano perfecto.

Organizar un picnic

Fuente: Pixabay/nastya_gepp

Comer al aire libre es una experiencia fantástica, tanto que a todos se nos abre el apetito. Organiza este verano un picnic en la montaña, en un parque, en un espacio natural próximo o en uno de los bosques de tu entorno más cercano. Si te apetece hacer algo de ejercicio, puedes combinar el plan con una buena ruta de senderismo después, aunque sea corta y fácil. Saca todo el partido a ese pequeño desplazamiento para disfrutar de un día diferente.

Hacer turismo en los pueblos cercanos

Fuente: Pixabay/VMonte13

¿Has estado alguna vez en los pueblos cercanos a donde vives? Y cuando decimos estar, nos referimos a visitar sus museos y sus monumentos, recorrer sus lugares más turísticos y callejear por sus empedrados. A menudo, lo que tenemos cerca es lo que menos valoramos y es un error, porque en esos sitios encontramos auténticas maravillas.

De hecho, si tanta gente de fuera va a visitarlo, ¿por qué no lo haces tú como un turista más si lo tienes al lado? Disfruta del turismo rural y cultural y aprovecha para comprar algún producto típico y natural en tu tierra.