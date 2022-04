8 flores de primavera que darán color a tu casa

Las flores alegran nuestro entorno y siempre es una alegría tenerlas en el hogar, así que cuando llega la estación más florida del año siempre es un placer para la vista contemplarlas. De tal modo, puedes tenerlas en casa, ya sea plantadas en maceta, ya sea en ramos en jarrones que adornarán cualquier rincón o incluso en la terraza o el jardín.

Entre la infinidad de todas las que puedes elegir, te sugerimos ocho flores de primavera que darán color a tu casa. ¿Cuáles son tus preferidas?

Las flores de primavera más coloridas

Narcisos

Blancos o amarillos, los narcisos son tan bonitos que con solo un par de ellos en un jarrón darás luminosidad y belleza a cualquier rincón de tu hogar. Resultan una de las flores más adecuadas si te gusta hacer composiciones con ellas, combinándolas con pequeños guijarros o piezas decorativas.

Son de las primeras flores en aparecer, puesto que comienzan a abrir a finales del invierno. Si lo prefieres, para tenerlos durante más tiempo, puedes comprarlos en maceta, pero asegúrate de que haya un buen número de flores sin abrir en la planta.

Ranúnculos

La belleza de los ranúnculos es indiscutible, y no extraña nada que sean muchas las novias que siempre eligen estas flores para que formen parte de sus ramos. Florecen en primavera y, si los tienes plantados, has de saber que durante el invierno no es necesario que los riegues ni que los podes. Permanecen sin necesidad de cuidados hasta la primavera siguiente, cuando comienzan a florecer.

Camelias

Las camelias empiezan a florecer en primavera y alegran jardines y terrazas con su colorido y belleza. Ten en cuenta que es una planta de exterior de origen oriental que necesita mucha humedad. Ten en cuenta que crece sin problema en aquellos lugares con temperaturas entre los 5 ºC y los 12 ºC.





Te sorprenderá la gran variedad de camelias que hay. Es una de las flores más frecuentes en Galicia, cuyo clima favorece su crecimiento. De hecho, a la camelia se la conoce como la flor de las Rías Baixas, donde cada año se celebra la Exposición Internacional de la Camelia.

Dalias

Las dalias son una de esas flores que alegrarán tu casa desde la primavera hasta el otoño. Tienen infinidad de colores, así que si quieres un ramo de dalias para decorar la mesa o el recibidor seguro que las encuentras en el tono que coordine con el resto de la casa. Si las plantas en el jardín o en maceta, recuerda que tienen que recibir un mínimo de 8 horas de luz solar al día.

Tulipanes

Los tulipanes son una de nuestras flores favoritas. Se trata de una flor fuerte y delicada a la vez, de tonos intensos o suaves, cuyo único defecto es que dura muy poco tiempo. Seguramente por eso es tan sencillo apreciar más su belleza, puesto que resulta tan efímera.

Pero además de en ramos, puedes animarte a cultivar los tulipanes en el exterior o en una maceta en el interior. En este caso, recuerda regar un par de veces por semana y colocarlos en un sitio donde reciban mucha luz solar.

Jacintos

Los jacintos son otra de esas flores de primavera con las que siempre acertarás si quieres adornar una mesa o un lugar del comedor. Sus flores son pequeñas y delicadas, en tono rosa, blanco o añil, y puedes colocarlos de la manera tradicional con las flores cortadas en agua o realizar un centro dejando ver el bulbo.





Pero si prefieres cultivar la planta, ten en cuenta que puede hacerse en el interior o en el exterior. Recuerda que si los pones en un lugar muy luminoso, florecerán antes, aunque las flores durarán poco tiempo, mientras que si los colocas en un lugar fresco y con menor cantidad de luz, florecerá más lentamente, pero las flores durarán más.

Petunias

Las petunias resultan perfectas para plantar en jardineras, en el balcón o en el jardín y tener flores durante toda la primavera y todo el verano. Has de tener en cuenta que para cultivarlas deben estar en el exterior. Y si te has animado a plantarlas, no olvides que necesitan mucha agua.

Rosas

Un ramo de rosas siempre es un acierto seguro. Las rosas con intenso color rojo, las tiernas rosas amarillas, las delicadas de tonos pasteles… Seguro que tienes tu favorita. Un simple jarrón de cristal es suficiente para que vistan cualquier parte de la casa.

Las rosas empiezan a florecer durante la primavera. Encontrarás muchas especies y, según cada una de ellas, puedes verlas aparecer antes o después, pero siempre suelen perdurar hasta el otoño. Así que si tienes un jardín o espacio para colocar una maceta grande o una jardinera con algún rosal, no dejes de hacerlo y podrás contar con la reina de las flores casi todo el año.