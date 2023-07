Aire acondicionado sin tubo: ¿Es una buena opción?

Con las altas temperaturas, pensamos en cómo podemos refrescar nuestras casas para dormir a pierna suelta por las noches. Y, aunque podemos seguir una serie de trucos para mantener fresca nuestra vivienda, tenemos la opción de utilizar aparatos eléctricos para ello. O, cuando menos, hacerlo en aquellas ocasiones en las que el calor es demasiado alto.

Entre todos esos aparatos eléctricos se encuentran los de aire acondicionado sin tubo. Cada vez los anuncian más en los medios, y sus ventas se están incrementando. Pero ¿son una buena opción? ¿Sabes cómo funcionan? Esto es lo que tienes que saber para decidir si te conviene tener un aire acondicionado de este tipo.

¿Qué es el aire acondicionado sin tubo?

Aire acondicionado portátil/Foto: Depositphotos

Aunque normalmente se denomina aire acondicionado portátil sin tubo a este tipo de aparatos, no son exactamente eso. Es decir, el término no debe llevarnos a confusión, porque estos pequeños electrodomésticos no son un aire acondicionado convencional que extrae el calor de las estancias para enviarlo al exterior. Para eso necesitan un tubo de evacuación de calor, y efectivamente, el aire acondicionado portátil sin tubo no lo tiene.

Sin embargo, precisamente porque no tiene ese tubo ni extrae el aire caliente para expulsarlo al exterior, no podemos decir que sea un aparato de aire acondicionado sin tubo. Incluso el aire acondicionado portátil tiene ese tubo de evacuación. Como resultado, cuando se habla de aire acondicionado sin tubo sería más correcto decir climatizador portátil. Este refresca las habitaciones de manera similar a un ventilador.

¿Cómo funciona el aire acondicionado sin tubo?

La base del funcionamiento del aire acondicionado sin tubo se basa en aspirar el calor de la habitación por medio de un ventilador, y pasarlo por filtros húmedos para luego devolverlo a la estancia. Ese aire que se enfría y se renueva estando más fresco, provoca que descienda la temperatura. Por este motivo, para hablar con concreción deberíamos definir a estos aparatos como enfriadores evaporativos o climatizadores portátiles.

Mientras que el aire acondicionado convencional lanza el aire seco y frío, el climatizador o aire acondicionado sin tubo lo echa fresco y húmedo. En definitiva, este último no tiene compresor, no utiliza gases refrigerantes y no cuenta con un tubo de evacuación de calor.

Ventajas de los climatizadores portátiles

Entre las principales ventajas de estos climatizadores se encuentra su bajo consumo. Al no utilizar compresor, necesitan menos energía para funcionar. Consume poco más que un ventilador eléctrico, así que apenas lo notarás en la factura. Además, a la hora de adquirir uno, su precio es más económico. Hay modelos entre 40€ y 150€.

Así que si no tienes un sitio donde colocar el aire acondicionado portátil con tubo o buscas algo más económico que este, una estupenda opción es el climatizador portátil. Además, el aire acondicionado sin tubo no necesita ningún tipo de instalación ni permiso por parte de la comunidad de propietarios. Lo compras, lo metes en casa y está listo para funcionar. Su manejo es muy sencillo, por lo que no tendrás ningún problema.

Ten en cuenta que puedes colocarlo donde quieras. Asimismo, hace menos ruido que el aire acondicionado convencional. Así que resulta muy práctico poder moverlo por toda la casa para situarlo en la habitación en la que vayas a estar. De nuevo esto redundará en el consumo eléctrico, porque no tienes por qué enfriar otras zonas de la vivienda donde no haya nadie. En todo caso, recuerda que resulta recomendable situarlo en aquellos lugares donde circule el aire, ya que lo aspira y luego lo devuelve más frío. Es la opción ideal para pequeñas y medianas estancias.

Inconvenientes del aire acondicionado sin tubo

Aparatos de ventilación/Foto: Depositphotos

La capacidad de enfriamiento de este tipo de aparatos es menor que la de otro tipo de aire acondicionado. Puede que te resulte molesto tener que llenarlo de agua cada cierto tiempo, aunque también puedes usar cubitos de hielo para potenciar el efecto frío. También requieren un mantenimiento adecuado por lo que respecta a la higiene. En caso contrario, en el depósito pueden formarse bacterias, así que deberás vaciarlo y limpiarlo con asiduidad.

Por otro lado, antes de comprar uno, debes tener un detalle en cuenta. Si vives en una zona muy húmeda, no son demasiado adecuados, puesto que incrementarán el nivel de humedad en el ambiente. Aunque consigas bajar la temperatura unos grados, incrementarás el nivel de humedad y aumentará la sensación de bochorno.

Así que en lugares donde hace calor y mucha humedad, lo mejor es elegir un aparato de aire acondicionado portátil convencional u optar por la instalación de un aparato de aire acondicionado split fijo. Incluso podrías adquirir uno con función deshumidificadora. No obstante, en sitios donde la humedad relativa ronde menos de un 30%, el climatizador es una buena opción.

Por último, si no quieres invertir mucho dinero y te preocupa el consumo eléctrico, recuerda que los ventiladores eléctricos son adecuados para cualquier clima, con mayor o menor nivel de humedad.