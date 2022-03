Alquilar un trastero: Todo lo que debes saber

Las mudanzas pueden convertirse en un verdadero reto, cuando no en un quebradero de cabeza para quienes no tienen tiempo de planificarlas, o simplemente para quienes por motivos personales no pueden encargarse de todos los detalles. Por ese motivo, siempre es mejor déjalo en manos de expertos en mudanzas como Bluespace que ofrezcan los mejores servicios puerta a puerta.

Ya sea para traslados dentro de la ciudad, del territorio español o al extranjero, es imprescindible contar con un embalaje de alta calidad, y un grupo de profesionales con experiencia es fundamental. Una de las zonas donde acumula más experiencia Bluespace es en las mudanzas en Barcelona, con experiencia que se remonta más de 10 años atrás y con un flota de furgonetas y embalajes que te ofrecen total seguridad.

Las ventajas de adquirir un servicio de trasteros complementario

Alquilar un trastero

Durante una mudanza puedes necesitar un trasteros de forma temporal, mientras por ejemplo realizas una reforma o bien quieres aprovechar para guardar cosas que no vas a necesitar en tu futuro piso y tan sólo ocuparán espacio. Bluespace es en este punto una de las mejores opciones con la red más amplia de trasteros en toda España, y especialmente eficaz si además la mudanza es a otra zona de España.

Todas estas situaciones de la vida diaria son más comunes de lo que se podría pensar, y muchas veces sólo nos damos cuenta cuando estamos ante esta necesidad de espacio. Así, contar con una empresa que no solo ofrezca ese espacio, sino que también ponga al servicio del cliente el embalaje y mudanza detus cosas objetos es sin duda un plus.

Nos podemos encontrar con un mueble de salón o una mesa que no se ajuste a la nueva casa, o que, por el contrario, ahora tenemos más metros disponibles que en nuestra anterior casa. Podría ser también que se haya cambiado de estilo de decoración y ese mueble se haya quedado anticuado. También puede ocurrir que se disponga de objectos de un valor epecial, pero que no encajan de ninguna manera en la nueva vivienda.

Todos estos ejemplos pueden presentarse a la hora de realizar una mudanza. Por eso, antes de regalar nuestras cosas, venderlos o tirarlos, se puede optar por alquilar un trastero y guardarlos hasta que se decida qué hacer con ellos. También es una medida muy práctica y útil para guardar los bienes personales mientras dura la mudanza evitando que les afecte la humedad y tenerlos protegidos. Como se puede ver, las ventajas añadidas de contar con un servicio de trastero son muchas, no obstante, a continuación, se señalarán las más importantes.





Ventajas de alquilar un trastero

Alquilar un trastero

Las principales ventajas y beneficios que ofrece contar con un trastero, tanto a corto como a largo plazo son las siguientes:

No es necesario hacer una inversión alta para poder acceder a un trastero.

Zona de uso privada accesible en cualquier momento.

Gana en autonomía, mayor libertad y espacio extra para guardar enseres y cualquier objeto que se necesite.

Si se quiere ganar algo más de espacio, se podrán integrar estanterías para ordenar los objetos y rentabilizar así la superficie horizontal. De esta forma, se puede dejar el hueco necesario para guardar todo lo que se tenga que almacenar de una forma más cómoda.

¿Qué precio tiene un trastero y cuáles son las medidas medias?

El precio del trastero dependerá del espacio que se necesite, el centro que se desee y la localización del mismo dentro de las instalaciones. Lo mejor para salir de dudas es acudir a un centro Bluespace o contactarles por teléfono para pedir un presupuesto detallado. Por otra parte, en cuanto a las medidas, se puede acceder a espacios desde 1 m² a 200 m², con lo que se adaptan a todas las necesidades. La variedad de superficie con la que se puede contar en un mismo centro facilita mucho las cosas a la hora de contratar el servicio.

Además, para contratar o alquilar el trastero se puede hacer hace por teléfono, en un servicio gratuito de atención al cliente, rellenando el formulario de la web o bien visitando las instalaciones de la empresa. Es muy sencillo, rápido y cómodo acceder a este servicio, ya sea que se necesite como extra de una mudanza, o por cualquier otro motivo.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca