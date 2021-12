Aprender a coser con 7 trucos sencillos

Si estás empezando a coser o te has animado a iniciarte en este hobby que resulta tan útil como relajante, hoy vamos a ofrecerte algo de ayuda para que te resulte más fácil. No importa si vas a comenzar a hacerlo a mano o a máquina. De cualquier modo, alguno de estos consejos te resultará muy útil.

Comencemos pues con estos siete trucos sencillos para aprender a coser y descubre una de las aficiones más entretenidas que existen. ¿Te animas a intentarlo?

Elige bien el hilo

Fuente: Pixabay/monicore

Otro de esos factores imprescindibles es la selección del hilo adecuado para lo que vayamos a coser. Lo mejor es que elijas hilos de buena calidad, tanto si vas a coser a mano como a máquina. Evitarás que rompa, tronce o se quede enganchado. De igual modo, no se te andarán cayendo los botones cuando los cosas.

Si vas a hilvanar, es decir, realizar una costura a mano para marcar y obtener luego un resultado perfecto en la máquina de coser, deberás comprar hilo especial para hilvanar. Lo encontrarás en mercerías. Lo que lo distingue de los otros es que resulta muy fácil de retirar.

Recuerda que la dirección del hilo al coser es fundamental. En la máquina de coser, debes hacerlo de manera paralela a los orillos. Fíjate que los patrones siempre traen indicada cuál es la dirección que debe seguir el hilo.

Material básico

Hacerse con el material básico puede parecer muy obvio, pero no es menos cierto que a menudo nos iniciamos en alguna actividad sin contar con el material necesario o incluso utilizando alguno que no está pensado para ello, por lo que dificulta la tarea mucho más de lo que debería.

Así que toma nota de lo que resulta imprescindible para aprender a coser: aguja, hilo, tijeras para telas o tijeras de costura, alfileres y un dedal, que evitará que te cortes o te pinches. Y cuando sepas coser a mano, puedes animarte a aprender a coser a máquina.

Selecciona el tipo de aguja

Fuente: Pixabay/congerdesign

Tan importante como el hilo es la aguja. Deberás elegir la aguja adecuada según el tipo de tejido a coser, porque no cualquier aguja te valdrá para todo. El caso más evidente es el cuero, pero también sucede con el resto de telas. Encontrarás agujas adecuadas para tejidos elásticos, gruesos y finos, entre muchas otras.

En la máquina de coser, las agujas universales que vienen por defecto son la Universal 80 y la Universal 90, pero has de recordar que tendrás que cambiarlas tras 3 o 4 proyectos, puesto que las agujas se deterioran rápidamente. Y en muchas ocasiones, el problema al coser a máquina reside simplemente en la aguja.

Lava las telas primero

Resulta sorprendente pero las telas es mejor darles un prelavado antes de ponerse a coser en ellas. Las telas nuevas que compres basta ponerlas en un programa corto de agua fría en la lavadora, la coserás más fácilmente después y comprobarás si el tejido ha encogido o no, lo que evitará luego un disgusto si sucede después de que hayas terminado tu proyecto.

Y recuerda comprar la tela que necesites para cada proyecto, calculando bien el ancho y la longitud Además, no todas las telas valen para todo, por lo que a la hora de adquirirla deberás tener en cuenta su uso.

Enhebrar aguja e hilo

Fuente: Pixabay/DexD

El primer paso a la hora de ponerse a coser es enhebrar la aguja y el hilo. Para coser a mano, pasa el hilo por el agujero de la aguja y luego realiza un pequeño nudo para evitar que salga. Si te cuesta enhebrar, humedece la punta del hilo. Te resultará más fácil.

Primeras puntadas a mano

Cuando comiences a coser a mano recuerda que la primera puntada la debes hacer en la parte interna de la tela, es decir, donde no se ve. Si vas a coser un botón, deberás empezar desde dentro hacia fuera, donde lo habrás colocado. Al introducir primero la aguja por esa parte del revés, el nudo del hilo quedará hacia adentro y no se verá, además de asegurar el cosido. Luego solo tienes que introducir la aguja en la tela en sentido inverso, de fuera a adentro, pero recuerda pasarla cerca de donde la pasaste la otra vez para que las puntadas queden juntas y apretadas. La última puntada ha de estar en el revés, para poder hacer al final un nudo.

No obstante, en el caso de hilvanar, ten en cuenta que tiene que ser un cosido más flojo y suave, puesto que luego vas a retirarlo, por lo que no has de coser de igual modo que lo harías con un botón.

Plancha las costuras

Por último, ten en cuenta que no debes olvidar planchar las costuras cuando acabes, ya sea porque hayas subido el bajo de unos pantalones a mano o a máquina, o porque hayas fabricado una bolsa para ir a la compra o una falda. No obstante, debes ser cuidadoso, puesto que tendrás que pasar la plancha siempre teniendo en cuenta el tipo de tejido y las recomendaciones para ello.