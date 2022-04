Así se preparan las patatas fritas perfectas

Las patatas fritas tienen fama de ser uno de los alimentos más fáciles de preparar y, sin embargo, no a todo el mundo le salen igual de sabrosas. Hay quien las quema, quien las cuece más que freírlas y quien termina sirviendo unas patatas gomosas que nada tienen que ver con la idea que tenía en la cabeza.

Para que no te pase nada de esto y puedas acertar siempre en su elaboración, vamos a compartir contigo algunos trucos para que sepas cómo preparar las patatas fritas perfectas cada vez que te pongas a ello. ¡A cocinar!

Cómo cocinar las patatas fritas

Elegir un buen producto

Pixabay

El primer consejo es bastante obvio: has de elegir un buen producto. Y es que las patatas han de ser adecuadas para freír. Si tienes patatas que ya indican que son ideales para asar o cocer, no las utilices para hacer patatas fritas porque no te saldrán sabrosas.

Las mejores patatas para preparar de esta forma son las rojas, las amarillas y las blancas. Solo has de tener en cuenta que te será más sencillo freír las de piel roja o las amarillas porque tienen menos almidón que las blancas, resultando más compactas, y no se desmenuzarán durante la cocción. Ten en cuenta que las blancas son precisamente las mejores para preparar el puré de patatas por esa cualidad, pero que también puedes usar si no olvidas el siguiente truco: poner en remojo.

Poner las patatas en agua

Pixabay

No todo el mundo sigue este paso a la hora de cocinar las patatas fritas, pero es el que marca la diferencia. Una vez peladas las patatas debes ponerlas en remojo. La razón es simple. De esta forma soltarán el almidón y no será problema luego que queden crujientes y enteras.

Lo más recomendable es dejarlas en agua fría durante una o dos horas. Comprobarás cómo el líquido se torna blanquecino al ir soltando el almidón que contienen. Si estás muy apurado, puedes tenerlas 5 o 10 minutos, pero lo mejor es que las dejes más tiempo. Es la única forma de asegurarte de que suelten todo el almidón para quedar perfectas.





Secar las patatas antes de cortarlas

Pasado el tiempo de tener las patatas en agua, es hora de secarlas con un paño limpio. De esta manera, te asegurarás de que no caiga ni una gota en la sartén y explote. Cierto es que puedes invertir el orden: primero cortar las patatas y ponerlas a remojo ya cortadas, pero secar las patatas de esta forma es más tedioso y lento, así que nosotros preferimos ponerlas en remojo enteras y dejar el corte para después.

No cortarlas finas

Depositphotos

Cortar las patatas del grosor adecuado resulta imprescindible para que cojan esa consistencia perfecta de crujientes por fuera y tiernas por dentro. Si las cortas muy gruesas, puede que se quemen por fuera y estén crudas en el interior, y las cortas muy finas las quitarás secas o quemadas.

Lo ideal es que tengan sobre un centímetro de grosor cortadas en bastones. Puedes cortarlas a cuchillo o con una mandolina, como prefieras, pero que el tamaño sea similar en todas las patatas es necesario para que tarden el mismo tiempo en freírse y alcancen a la vez el punto perfecto de fritura.

Usar la sartén adecuada

Los utensilios de cocina resultan imprescindibles para cocinar bien. Por muy buen cocinero que sea uno, si no tiene el menaje ni los electrodomésticos adecuados, difícilmente podrá sacar adelante un plato.

Si tienes freidora, puedes usarla, ser generoso con el aceite y calcular la temperatura exacta para prepararlas. Si usas una freidora de aire, solo tendrás que pulverizar un poco de aceite y elegir asimismo la temperatura que te recomienda tu aparato. Pero si las vas a freír en la cocina, la importancia absoluta la adquiere una buena sartén. La más adecuada es la sartén de hierro. Y la temperatura idónea en torno a los 180 ºC.





Elegir bien el aceite

Depositphotos

La elección del aceite no solo es importante para que las patatas fritas salgan perfectas, sino también para la salud. Hay que elegir aceites que permitan cocinar a temperaturas muy altas sin que echen humo, señal de que está eliminando sustancias nocivas. Especialmente recomendables para freír las patatas son el aceite de girasol alto oleico y el aceite de orujo de oliva, así como el aceite de oliva virgen extra.

Precalentar el aceite

Si quieres que las patatas queden crujientes no puedes escatimar en aceite. Tienes que echar en la sartén o en la freidora el suficiente para que las patatas queden cubiertas con él. Es el único modo de que se cocinen de manera uniforme. Aunque, si lo prefieres, puedes hacerlas en dos tandas para ahorrar cantidad.

La única excepción es la freidora de aire. En este caso, solo debes pulverizar un poco de aceite sobre ellas. No necesitan más para prepararse de esta forma.

No tapar la sartén

Uno de los errores más frecuentes al freír patatas es tapar la sartén. No lo hagas nunca. Y es que de esa forma, lo único que conseguirás es que se forme vapor de agua y las patatas se cuezan, por lo que será imposible que salgan crujientes. Cuando las retires estarán grasosas y empapadas.

Salar las patatas una vez escurridas

Pixabay

Por último, cuando estén listas, retira de la sartén y pon a escurrir sobre una papel de cocina absorbente para que se elimine el aceite sobrante. Es entonces, y no antes, cuando debes salar las patatas. Luego, ya puedes disfrutar de unas deliciosas patatas fritas.