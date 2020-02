Si todavía no te has dado cuenta, no tardarás en hacerlo. Y es que el 1 de enero de 2020 fue la fecha clave para iniciar la nueva subida de precios en muchos de los servicios que utilizamos, como peajes, trenes y correos, así como en otros sectores que nos afectan a todos, como el bancario.

De tal modo, así te han subido las comisiones bancarias este año. Tenlo en cuenta a la hora de gestionar tus ahorros, tus transacciones bancarias y los productos que tengas contratados con tu entidad.

Banco Sabadell

Fuente: Pixabay/LubosHouska

Hasta este momento muchas entidades bancarias no te cobraban nada por tener una cuenta en ellas. Pero desde enero del 2020 hay que estar pendiente de estas comisiones bancarias, ya que los que nos las tenían pueden haberlas instaurado o los que las tenían pueden haber subido sus cuantías u optado por obligar al cliente a cumplir una serie de requisitos para no tener que abonarlas.

Desde enero de 2020, la Cuenta Expansión del Banco Sabadell solo será gratuita para aquellos que tengan domiciliada una nómina, pensión o ingreso regular superior a 700 euros, además de tener un plan de pensiones, un fondo de inversión, un contrato de Autorenting o un seguro contratado con el banco o una cuenta de valores por importe superior a 10 000 euros.

Así las cosas, si no se cumplen estos requisitos, será necesario pagar 5 euros al mes para mantener la Cuenta Expansión: 60 euros al año.

BBVA

Fuente: Pixabay/AlexanderStein

Las cuentas en BBVA, hasta el 2019, eran gratuitas para aquellos que tuvieran domiciliada una nómina de más de 800 euros o una pensión de más de 300 euros. Pero desde enero del 2020, los clientes tendrán que pagar 100 euros al año en concepto de mantenimiento, a menos que cumplan alguno de estos requisitos: efectuar un mínimo de 5 cargos por recibos domiciliados en cuenta durante los 4 meses anteriores a la fecha de liquidación o realizar un mínimo de 7 movimientos con la tarjeta de crédito o débito en el mismo periodo de tiempo.

BBVA ofrece una Cuenta Online Sin Comisiones para los clientes que solo operan de forma digital con una cuenta por completo online.

Banco Santander

Fuente: Pixabay/pictavio

En el 2020, el Banco Santander elimina uno de sus productos más conocidos: la Cuenta 1, 2, 3. Gracias a ella era posible obtener una rentabilidad de un 3% para aquellos saldos bancarios de entre 3000 y 15 000 euros.

Ahora, la Cuenta Zero 123 cobra comisiones a menos que cumplas dos requisitos: una nómina de más de 600 euros o una pensión que supere los 300 euros y o bien efectuar media docena de operaciones cada trimestre con la tarjeta de crédito o débito o bien domiciliar tres recibos. Si no cumples estos requisitos, pagarás un total de 144 euros al año, ya que la comisión será de 12 euros mensuales.

La única modalidad que se libra de estos cambios es la Cuenta Smart, dirigida a jóvenes de entre 18 y 31 años.

Bankia

Fuente: Pixabay/Tumisu

Bankia también ha optado por exigir a los clientes cumplir una serie de requisitos para no cobrar comisiones de mantenimiento. Es necesario pues tener domiciliada una nómina de más de 700 euros o una pensión de más de 300 euros y efectuar dos pagos al mes con la tarjeta de crédito o contratar con la entidad una póliza de más de 135 euros anuales o contar con 30 000 euros en planes de pensiones, seguros de ahorro o fondos de inversión.

En el supuesto de no cumplir con estos requisitos, la cuenta tendrá una comisión de mantenimiento de 6 euros mensuales. Aquellos clientes que interactúen con el banco de manera por completo digital, con la Cuenta ON, no tendrán que pagar comisiones, al igual que los menores de 26 años.

Recuerda que, como consumidor, tienes derecho a que el banco te informe de esas nuevas condiciones y, a continuación, aceptarlas o cambiar a otra entidad que se ajuste mejor a tus necesidades y te ofrezca productos más competitivos.