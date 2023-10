Cada cuánto tiempo hay que lavar las sábanas (y qué pasa cuando no se lavan)

¿Alguna vez te has planteado cada cuánto tiempo se deben lavar las sábanas? Tal vez sí, e incluso puede que hayas tenido alguna discusión al respecto o te hayas llevado las manos a la cabeza cuando alguien te comenta que las cambia una vez cada 15 días. Incluso puede que te hayan llamado exagerado si dices que las cambias un par de veces por semana.

Para terminar con las discusiones, ponemos el foco en la salud, y buscamos la respuesta para saber cada cuánto tiempo hay que lavar las sábanas. Además, recuerda que si no lo haces, hay una serie de cosas que pueden pasar. Y no, no son nada buenas.

Lavar las sábanas

Mujer durmiendo en la cama/Foto: Unsplash

Cada cuánto tiempo lavar las sábanas genera mucho debate, pero ¿qué hace en realidad la gente? Pues si tomamos como ejemplo el Reino Unido, podemos consultar una encuesta del año 2020 entre más de 2.000 personas, elaborada por muebles Hammond Furniture. Los resultados son abrumadores. Un 30% lava las sábanas solo una vez al año, y otro 38% lo hace de manera poco frecuente, aunque tampoco especifique mucho más. ¿Es esto poco saludable además de desagradable? Sin duda.

Con qué frecuencia debes lavar las sábanas

Sábanas en tendal a secar/Foto: Unsplash

No hay discusión entre los especialistas de la saludad sobre el hecho de que estar semanas o meses sin lavar la ropa de cama no es nada saludable, además de que todos podemos suponer que resulta poco higiénico. Así las cosas, los médicos y expertos coinciden al opinar que las sábanas deben lavarse una vez a la semana, y como máximo cada par de semanas.

No obstante, también debes tener en cuenta que el lavado de sábanas tiene una vinculación directa con la frecuencia de las relaciones sexuales. Cada vez que esto suceda, es necesario lavar las sábanas, por la cantidad de sudor y fluidos que quedan en ellas, incluso aunque no los veas a simple vista.

Hay que tener en cuenta la importancia de la higiene, más allá del olor desagradable que provoca una cama sucia que hará inevitablemente que duermas y descanses peor. Ten en cuenta que, cuando dormimos, es necesario que circule bien el aire, nos sintamos frescos y podamos relajarnos. Efectivamente, eso no puede hacerse con las sábanas de varias semanas sin lavar.

Qué sucede si no cambias las sábanas

Cama/Foto: Pixabay

Pero ¿qué sucede exactamente si no cambias las sábanas de la cama? Vayamos por partes. Lo primero es que en ellas se irán acumulando los restos del sudor y las células muertas de tu piel. Y es que, mientras dormimos, nuestro cuerpo se recupera al tiempo que suelta esas células muertas. Si no lavas las sábanas con frecuencia todo ello se irá acumulando más y más en su superficie.

Entonces viene la segunda parte de las consecuencias que tendrás que sufrir. Los gérmenes y los ácaros, esos pequeños arácnidos que no verás a simple vista pero que sí están ahí, podrán alimentarse de todos esos restos de tu cuerpo. Proliferarán, engordarán y podrán causarte erupciones y molestias en la piel.

En definitiva, si no lavas las sábanas a menudo dormirás rodeado de sudor, células muertas y esos desagradables insectos que no puedes ver, pero que si usas un microscopio puede que te sorprenda si observas cómo son y en qué cantidad los hay.

Si todo ello no fuera suficiente, no podemos olvidar a las personas alérgicas. En este caso no solo habrá un problema por asco o aprensión, sino que pueden dar lugar a crisis que afecten seriamente a tu salud. Imagínate hasta qué punto puede ser contraproducente tardar en lavar las sábanas si, además de todo ello, dejas a tu perro o a tu gato dormir contigo en tu cama.

Cómo lavar las sábanas

Lavadora/Foto: Unsplash

Para evitar precisamente ese incremento y proliferación de los ácaros, debe airearse y aspirarse el colchón y el edredón con frecuencia, además de lavarlos, junto almohadas y cojines, una vez al año. Por lo que respecta a las fundas y a las sábanas, que deben lavarse por lo menos una vez a la semana, es muy importante la temperatura del lavado.

Recuerda que, con los lavados a 30ºC, las bacterias solo desaparecen en un 6%, por lo que, si quieres acabar con todas, deberás lavarlas a temperaturas de 60ºC o 90ºC. Selecciona una u otra en función de las telas y el material del que estén hechas, pues no todas soportan las temperaturas más elevadas.

Lava tus sábanas con frecuencia, cuida tu salud y siente el placer de introducirte en la cama por las noches con ese olor fresco y limpio, tan agradable, que incluso te ayudará a dormir mejor y contribuirá a tu descanso, además de minimizar tus problemas de conciliar el sueño si es que los tienes.