Durante el confinamiento a causa de la crisis sanitaria de la covid-19 muchos son los que se pusieron manos a la obra y descubrieron el entretenido y sabroso mundo de la repostería, sin olvidar preparar el pan. Tanto es así que había ingredientes que se agotaban en el supermercado.

Para que no te suceda si te has quedado sin ellos en casa, y para que no dejes de relajarte al cocinar solo o en familia, hoy te proponemos que te animes a preparar alguno de estos pasteles y tartas para los que no necesitas ni levadura ni harina.

Tarta de queso

Fuente: Pixabay/272447

Comenzamos por todo un clásico: la tarta de queso. Son muchas las variedades y combinaciones que encontrarás en Internet para preparar la que más te guste. Como ingredientes principales necesitarás huevos, azúcar, yogur, queso fresco y mermelada o compota para la cobertura.

Puedes prepararla además sin base de galleta y con productos desnatados, por si te interesa que sea ligera y saludable. En ese caso, no olvides que la mermelada también debes ponerla sin azúcar, o si lo prefieres puedes adornarla con frutos rojos naturales.

Pastel de chocolate

Fuente: Pixabay/stux

Si eres goloso seguramente te apasiona el chocolate, por lo que este pastel sin harina te entusiasmará. La consistencia a este pastel de chocolate se la dan las claras batidas con el azúcar, ya que ha de hacerse hasta que formen una especie de merengue.

Si te gusta, podrás prepararla a menudo, ya que necesitarás ingredientes que suele haber en cualquier casa. Solo tiene cuatro: huevos, mantequilla, chocolate de cobertura o fondant y azúcar. Y queda espectacular si la decoras con una buena capa de azúcar glas.

Tarta de almendras en el microondas

Fuente: Pixabay/Monfocus

Este es un postre que te sorprenderá por lo fácil que se prepara y lo sabroso que está, por lo que también es adecuado para hacer con los niños. Los ingredientes de la tarta de almendras son 6 huevos, 2 vasos de azúcar, 3 vasos de leche, caramelo líquido, 100 gramos de almendras molidas y entre 21 y 26 galletas de desayuno, dependiendo de si son de las delgadas o de las gruesas. Si prefieres hacerla más pequeña para probar, divide los ingredientes por la mitad.

Carameliza el molde y en un bol bate todos los ingredientes. Luego vierte la mezcla en el recipiente y mételo en el microondas alrededor de 20 minutos. Asegúrate de que está listo tal y como haces con los bizcochos, introduciendo una varilla y que salga seca.

Tarta de chocolate con dos ingredientes

Fuente: Pixabay/MissSuki

Esta tarta de chocolate sin harina se reduce a la mínima expresión al ser una receta en la que solo se utilizan dos ingredientes: 3 huevos y 165 gramos de chocolate. Te recomendamos que no escatimes en la calidad de los mismos si puedes, ya que marcará la diferencia y se notará sobremanera teniendo en cuenta que no hay otros sabores que puedan engañar al paladar.

Derretir el chocolate en el microondas o al baño maría es opcional, así que elige el método que prefieras. Una vez derretido has de añadir las yemas de los huevos y batir con rapidez, o corres el riesgo de que cuajen. También tendrás que montar las claras a punto de nieve, que deberás añadir a continuación. Vierte la mezcla en un molde y hornéala a 170º durante unos 30 o 40 minutos. Luego, solo tendrás que dejarlo enfriar antes de darte un homenaje.

Brownie

Fuente: Pixabay/johnkamatsos4

Aunque si de chocolate hablamos y nos referimos a pasteles y tartas que no necesitan harinas ni levaduras, el rey de los postres es el brownie. Como la tarta de queso, encontrarás un montón de variedades para prepararlo, con más o menos frutos secos. Para las recetas más sencillas necesitas huevos, azúcar, chocolate negro, cacao en polvo, avellanas y aceite de girasol.