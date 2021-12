Cómo afectan los fuegos artificiales y los petardos a los animales

En determinadas festividades, la pirotecnia es uno de los espectáculos más frecuentes, tanto en nuestro país como en muchos otros. Los fuegos de artificio suelen ser el broche de oro de fiestas como la de San Juan, celebraciones varias y, cómo no, el Fin de Año.

Sin embargo, aunque la mayoría de las personas disfrutan con ellos, aquellas que padecen algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) lo pasan muy mal cuando se producen, puesto que los sonidos bruscos y fuertes les provocan estrés, nervios y un miedo que los desestabiliza emocionalmente. Ante todo, hay que tener especial paciencia y cuidado con ellos si no pueden librarse de escuchar esos fuegos. Y, después, tampoco podemos olvidarnos de nuestras mascotas, ya que a los animales los fuegos artificiales les aterran, al menos, a la gran mayoría de ellos. Te contamos cómo minimizar su malestar.

Efectos de los fuegos artificiales en los animales

Fuente: Pixabay/moshehar

Las actividades pirotécnicas y los populares fuegos artificiales y petardos pueden afectar a los animales de tal forma que los especialistas calculan que entre un 30 y un 40 por ciento de los perros sufren repercusiones físicas y/o psíquicas cuando se producen.

De hecho, la contaminación acústica y los efectos perniciosos sobre el bienestar de muchas personas y de los animales que causan los fuegos artificiales y artículos como los petardos han provocado que, en la actualidad, existan diversas campañas para eliminar su uso en las celebraciones, poniendo el foco sobre aquellos a los que no siempre se presta la atención que merecen.

Reducir los efectos negativos en los perros

Puesto que en esta ocasión nos centramos en nuestros animales de compañía, vamos a recordar alguna serie de pautas a seguir para reducir su malestar y que no se estresen tanto. Los que más sufren con los fuegos artificiales son los perros, relacionado con su excelente capacidad y agudeza auditiva, pero los gatos también pueden padecer malestar cuando suenan cohetes o vislumbran las luces y destellos.

Las señales que te pueden alertar del estrés y el miedo de tu perro son fáciles de detectar. Puede quedarse paralizado, puede intentar escapar, puede esconderse, temblar y no dejar de jadear. Incluso es posible que compruebes que presente mayor salivación, micciones y taquicardias. Si los fuegos y petardos se producen cerca del animal, el daño en sus oídos puede llegar a provocar la pérdida total de audición. En el peor de los casos, se han contabilizado muertes de perros por fallo cardíaco.

Lo mejor para que estén lo más tranquilos posibles es tenerlos en un lugar en que se encuentren seguros y protegidos, preferentemente acompañados, pues si permaneces a su lado comprobarás cómo su ansiedad disminuye en parte. También puedes optar por darle algún snack o juguete, para conseguir que esté menos nervioso.

En el supuesto de que vayas a dejarlo solo en casa, no lo encierres en una habitación, una situación que ya de por sí los estresa y les hace sufrir. Debe estar en un lugar amplio y tranquilo, donde sienta que puede moverse y esconderse. Muchos se meten debajo de la cama así que suena el primer petardo.

Reducir los efectos negativos en los gatos

Fuente: Pixabay/brella131

Los gatos también necesitarán sentirse seguros y guarecerse en algún rincón donde se sientan protegidos. Una caja de cartón es una estupenda opción si le dejas una para poder esconderse. Recuerda bajar las persianas para que no pueda ver los destellos y, si va a quedar solo en casa, revisa cerrar muy bien las ventanas y las puertas, porque la primera reacción ante los fuegos será salir huyendo y puede escaparse y perderse.

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) calcula que el 20 por ciento de los animales extraviados se produce cuando hay tormentas con truenos o cuando se lanzan petardos o fuegos de artificio.

Por último, para tranquilizar a tu gato, existe la posibilidad de utilizar hormonas sintéticas para reducir su miedo. En este último caso, lo mejor es que consultes al veterinario.

Fuegos artificiales y caballos

Fuente: Pixabay/rihaij

Los efectos de los fuegos artificiales en otros animales, además de perros y gatos, también están documentados. Sucede así en muchas aves, como gaviotas y gallinas.

Pero destacan especialmente las reacciones de pánico que sufren los caballos, que los convierte en un peligro para ellos mismos y para el resto de personas, por su potencia y gran tamaño. Intentan escapar, saltan vallas y huyen despavoridos si tienen posibilidad. Por lo que también será necesario cuidarlos y vigilarlos al máximo ante esta circunstancia.

Situación actual

En España, la utilización de los fuegos artificiales y petardos en ferias, fiestas locales y eventos culturales está regulada, de manera que solo pueden ser usados en determinadas condiciones y fechas. Por extensión, la mayoría de las ordenanzas de los municipios del país tienen prohibido el uso de petardos en la vía pública, aunque esta prohibición no siempre es respetada por los particulares.

Existen otras opciones para dar color a la fiesta sin necesidad de recurrir a estas explosiones, como los espectáculos de luces láser, y en otros países incluso se está implementando la utilización en los programas de fiestas de los denominados fuegos artificiales silenciosos, que aunque no son del todo silenciosos, sí hacen mucho menos ruido que los convencionales. Esperemos que por el bien de todos estas alternativas se sigan popularizando y adoptando en la mayoría de los lugares en que sea posible.