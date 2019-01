En el mes de noviembre, el gobierno español anunció la puesta en marcha del Nutri-Score, un nuevo método de etiquetado de los alimentos a utilizar a partir del año 2019; aunque otros países como Francia ya lo han implantado con anterioridad.

El Nutri-Score consiste en un código de colores y letras que ofrece información sobre los alimentos y permite comparar aquellos similares entre sí, con la finalidad de que el consumidor pueda elegir una dieta más saludable. Hoy te explicamos cómo descifrarlo.

Logotipo de los cinco colores

El Nutri-Score, también denominado logotipo de los cinco colores, clasifica los alimentos por medio de un algoritmo que analiza factores como la cantidad de fibra, azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías, es decir, su calidad nutricional por cada 100 gramos de producto. Esta información queda resumida en una etiqueta que facilita al consumidor conocer cuáles son los productos más saludables, para que combatan la obesidad al tiempo que cuidan su salud.

La lectura del Nutri-Score es más sencilla de lo que en un principio pueda parecer. El sistema se basa en una combinación de colores (del verde al rojo) y letras (desde la A a la E). Los alimentos más sanos son aquellos que tienen la letra A o el color verde, que se adjudica a los de mayor calidad nutricional, y van disminuyendo de forma progresiva hasta los menos saludables, marcados con la letra E o el color rojo. El amarillo se dedica a los alimentos de calidad nutricional media.

El modelo Nutri-Score y su logotipo son la fórmula elegida por el gobierno español para instaurar el conocido como Etiquetado Nutricional Frontal, que ha de mostrarse de forma clara en el frente del envase del producto, en vez de quedar relegado a la parte trasera, tal y como sucede con algunos otros tipos de gráficas o semáforos nutricionales que incluyen voluntariamente los fabricantes.

Alimentos excluidos

Hay que tener en cuenta que para comparar alimentos entre sí, y no provocar confusiones, estos han de ser similares. Es decir, puedes hacer una comparativa sin problemas, gracias a esta etiqueta, entre paquetes de galletas o de bizcochos de iguales o distintas marcas, para decidir cuál adquirir y escoger aquel cuya calidad nutricional sea mayor, pero nunca debes comparar una bolsa de croquetas congeladas con un refresco, por ejemplo. Además, es muy fácil identificar los alimentos ultraprocesados que es recomendable evitar, los cuales obtienen calificaciones D (naranja) y E (roja).

De igual modo, has de saber que los alimentos compuestos por un solo ingrediente, como el aceite de oliva, los huevos, la miel, el azúcar o la sal, no llevarán el Nutri-Score. Así, los alimentos frescos, como frutas y verduras, tampoco tienen que tener este código nutricional. No olvides que la cesta de la compra más saludable es la que, en su mayor parte, está llena de productos frescos, y que para obtener una información más completa del producto a consumir, aunque el Nutri-Score constituye un método sencillo y rápido para comprender su calidad nutricional, no debemos olvidar consultar el resto del etiquetado, ya que ambas etiquetas no se excluyen, sino que se complementan.