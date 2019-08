Si el spam o correo basura en el correo electrónico es una constante en nuestros días, el spam telefónico que se produce a través de las llamadas en nuestros smartphones o teléfonos fijos se ha convertido en una auténtica pesadez, además de en un hecho tan habitual como incómodo. Para que no lo sufras, y puedas tomar las medidas oportunas, te contamos cómo evitar el spam telefónico y conseguir que esas llamadas desaparezcan de tu día a día o, cuando menos, sean casi inexistentes.

Spam telefónico

El spam telefónico constituye una modalidad de marketing por medio de la cual las empresas se ponen en contacto con los potenciales clientes o consumidores, sin que estos lo hayan solicitado, para ofrecer sus productos o servicios, a veces, a través de tácticas agresivas, ya que buscan conseguir la venta o alquiler a toda costa. Los sectores que más utilizan este tipo de publicidad son las empresas de telecomunicaciones, las entidades financieras y las aseguradoras.

Lista Robinson

La principal medida para evitar el spam telefónico es darse de alta en la Lista Robinson, de cuya gestión se encarga la Asociación Española de Economía Digital. Se trata de un registro gratuito de ficheros de exclusión publicitaria en el que cualquiera puede apuntarse para dejar constancia de que no quiere recibir publicidad de las empresas o entidades con las que no tiene acordada ningún tipo de relación comercial o contractual.

Cuando te registras en la Lista Robinson tienes la opción de marcar exactamente cuáles son los medios a través de los cuales no quieres recibir la publicidad: correo electrónico, correo postal, teléfono y otros.

Aplicaciones

Google ofrece su servicio de detección y bloqueo de llamadas, así que cuando detecta un número que identifica como spam telefónico indica al usuario de que se trata de una llamada de este tipo, dándole la opción de responder o no. Si no dispones de esta funcionalidad en tu smartphone, también puedes instalar alguna app que haga esta función, como Call Blacklist, que puedes descargar de forma gratuita, al igual que Truecaller, que también te permite saber quién te llama con número oculto.

Si no quieres andar con aplicaciones, la primera vez que descuelgues el teléfono y te encuentres que es spam, como esas llamadas intempestivas de la empresa de telecomunicaciones de la competencia, di no sin dar datos personales, y sin dar ningún tipo de explicación y, después de colgar, bloquea el número. Y si ese número que te llama te parece sospechoso, escríbelo en el buscador de Google antes de descolgar. Si se trata de spam, lo descubrirás en los resultados de búsqueda, y podrás bloquearlo sin necesidad de contestar la llamada, con la seguridad de que no se trataba de ningún particular, profesional o empresa de tu interés. Es lo más rápido si apenas sufres llamadas de este tipo y deseas asegurarte tú mismo de qué es lo que filtras.

Casillas de verificación

Cuando te das de alta en alguna página de internet o cuando te pones en contacto para recibir información, debes de marcar las casillas de verificación del sitio web, en las que confirmas que has leído los términos y condiciones de uso de la página y conoces su política de protección de datos. Pero tienes la opción de no marcar la casilla en la que autorizas que te envíen publicidad, tanto la empresa o entidad con la que estás contactando como las afiliadas, o bien de la forma que se detalle en el texto. No lo marques y, al no dar tu consentimiento, evitarás esos envíos y llamadas de marketing.

En el supuesto de que ya hayas dado ese consentimiento, debes saber que en cualquier momento puedes retirarlo, por medio del canal especificado por la entidad, que puedes consultar tanto en su web como en sus comunicaciones. Así, puedes ejercer tu derecho de oposición y tu derecho de cancelación, al igual que el resto de derechos ARCO.

Guías telefónicas

Las fuentes de acceso público que constituyen las guías telefónicas son una fuente de información muy valiosa para las empresas, pero tal vez no quieras figurar en ellas para que cualquiera pueda obtener tan fácilmente tu número de teléfono o tu dirección. Tienes derecho a no figurar en ellas, por lo que si te han incluido puedes solicitar tu exclusión al operador correspondiente, indicando que no quieres que tus datos sean tratados con fines publicitarios.