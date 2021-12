Los polvorones son uno de los dulces navideños de la gastronomía española por excelencia, y normalmente constituyen una de las compras obligadas en todas las casas durante estas fechas. Sin embargo, no podemos olvidar que tienes la opción de cocinarlos tú mismo con todo el cariño del mundo para la familia, para preparar paquetes para obsequiar a los amigos, adornados con un bonito lazo rojo, o para disfrutar de la cocina si tienes algo más de tiempo libre durante la Navidad.

Si te animas a ello, te contamos cómo hacer polvorones caseros para que triunfes entre los tuyos. Toma nota de esta receta con la que te saldrán en torno a una docena y endulza tu mesa con una de tus propias creaciones culinarias.

Cómo cocinar polvorones en casa

Ingredientes para polvorones caseros

Para preparar los polvorones en tu cocina debes juntar como ingredientes 350 gramos de harina, preferentemente de repostería, 40 gramos de almendra cruda triturada o molida, 80 gramos de azúcar glas para la masa y algo más para decorar, un chorrito de anís, ¼ de canela en polvo y, lo más importante y característico de este postre tradicional, 110 gramos de manteca de cerdo. Ten en cuenta que, cuanto mejor sea la calidad de esta última, más sabrosos estarán los polvorones, de manera que te recomendamos la manteca de cerdo ibérica.

Primer paso: tostar las almendras y la harina

El primer paso para hacer tus polvorones caseros es tostar las almendras y la harina el día anterior a que vayamos a preparar la masa, pues será necesario que reposen lo suficiente. Coloca la harina, después de tamizarla adecuadamente, y las almendras en una bandeja de horno. Debes de mezclar bien ambos ingredientes. Precalienta el horno con calor arriba y abajo a 130 ºC y mete la bandeja en el interior durante media hora. Remueve cada poco tiempo con una espátula de madera. Otra opción, para el caso de que no quieras encender el horno, es tostar en una sartén removiendo continuamente hasta obtener ese tono doradito.

Verás que va cogiendo un tono tostado, pero tendrás que vigilar que no se pase. Retira y reserva hasta el día siguiente. Recuerda que es necesario tostar las almendras para intensificar su sabor y tostar la harina para quitarle la humedad, de forma que los polvorones no sepan a harina cruda. Así que es muy importante que no te saltes este paso.

Segundo paso: preparar la masa

Al día siguiente llega el momento de embadurnarse las manos y preparar la masa. Tendrás que coger la mezcla del día anterior de harina y almendras y formar con ella un volcán sobre una superficie enharinada. En el interior del volcán ves introduciendo el resto de ingredientes y comienza a mezclar y a trabajar la masa con las manos. Prepara una bola con la masa, algo achatada, envuelve en papel film o plástico transparente y mete en el frigorífico para que repose 30 minutos. De esta forma se consigue que la masa quede más densa.

Transcurrido ese tiempo, puedes quitarla de la nevera y extender la bola aplastándola un poco, aunque dejándola gruesa. Recuerda el aspecto ancho de los polvorones. Pasa el rodillo sobre ella para aplanar e igualar la superficie. Ahora solo queda cortar los polvorones con un cortapastas redondo, cuadrado o rectangular. También puedes usar un vaso o una copa de boca estrecha para ello. Deja reposar de nuevo una hora más.

Tercer paso: hornear

Preparados los polvorones, ha llegado el momento de introducirlos en el horno. Debe estar precalentado a 200 ºC y solo será necesario introducir los polvorones colocados y separados sobre la bandeja durante 15 minutos. Vigila cada poco tiempo, puesto que se queman con facilidad. Para el caso de que te pases de tiempo, te quedarán demasiado duros. Una vez los retires de horno y enfríen, ya puedes espolvorearlos con una buena dosis de azúcar glas para darles su aspecto tan característico.

También puedes decorarlos con canela molida o con una mezcla de azúcar glas con canela. Aquí puedes dar un toque personal completamente a tu gusto.

Polvorones veganos

También es posible preparar polvorones caseros prescindiendo de la manteca. Así que si quieres hacer polvorones veganos solo deberás quitar este ingrediente y poner otro en su lugar. Tendrás que sustituir la manteca por la misma cantidad de alguna grasa de origen vegetal, como aceite de coco, aceite de girasol o margarina. En este caso, nosotros te aconsejamos que te decantes por el aceite de oliva.

Asimismo, recuerda que esta es la receta de polvorones tradicionales, pero es muy fácil adaptarla para prepararlos de sabores. De tal modo, puedes añadir cacao, para hacerlos de chocolate, ralladura de naranja o ralladura de limón. Solo has de tener en cuenta que deberás echar este ingrediente antes del amasado.