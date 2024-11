Cómo purgar los radiadores de forma eficiente

Ante de que las temperaturas se desplomen, tenemos que poner a punto los radiadores de nuestro hogar. Con ello, nos evitaremos apuros de último momento si la calefacción no funciona, y nos aseguraremos de que todos los aparatos están en perfecto estado para afrontar lo más duro del invierno.

No podemos ignorar que es necesario el purgado de los radiadores cada año para que la calefacción sea homogénea y funcione sin dificultad y sin ruidos. Así es como tienes que purgar los radiadores de forma eficiente antes de que llegue el frío.

Cuándo purgar los radiadores

Radiador/Foto: Pixabay

Resulta imprescindible purgar los radiadores del sistema de calefacción, por lo menos, una vez al año, pero también cada vez que detectemos que algo va mal. Por ejemplo, cuando hace mucho ruido o está más frío en las superficies superiores que en las inferiores, es indicativo de que no está funcionando bien y necesita una purga sea cual sea la época del año. Seguramente, ha almacenado bolsas de aire en su interior y por eso falla y hace ruidos molestos.

Recuerda que, si te pasas este purgado por alto, terminarás pagando más en tu factura, porque cuando un aparato de este tipo no está a punto, su consumo es mayor que si se encuentra en perfecto estado. Además, corres el riesgo de que el radiador se estropee y tengas que terminar comprando otro. Para poder realizar la tarea de purgar los radiadores, deberás localizar su purgador: una válvula de pequeño tamaño que se sitúa en los extremos superiores y que puede funcionar de manera manual o de forma automática.

Purga de los radiadores

Radiador/Foto: Pixabay

Si tus radiadores cuentan con purgadores automáticos, no deberás hacer nada, puesto que el aire que esté almacenado en su interior lo expulsará el propio sistema. Sin embargo, si tus radiadores tienen purgadores manuales tendrás que encargarte de todo el proceso.

A la hora de purgar los radiadores debes ser metódico para no saltarte ningún paso por alto. Lo más efectivo es comenzar por aquellos que están situados más próximos a la caldera, que son los que se encargan de seguir distribuyendo el calor por toda la casa. Recuerda que antes de ponerte manos a la obra, deberás asegurarte de que la calefacción está apagada y los radiadores estén completamente fríos.





Cómo purgar los radiadores

Radiador/Foto: Pixabay

Primero cierra la llave de paso de agua al radiador. Comienza con el primero más cercano a la caldera y coloca un cazo o un cubo debajo de la válvula de purgado. A continuación, gira esta con un destornillador, una llave inglesa o una moneda, dependiendo cómo sea el cierre. Verás cómo expulsa luego a borbotones un poco de agua con aire y mal olor. Deja que suelte todo hasta que compruebes que sale un chorro de agua y aire fluidos. Entonces es el momento de cerrar la llave o válvula en sentido contrario. Haz lo propio en todos los radiadores siguiendo el flujo natural del agua.

Una vez que hayas purgado todos los radiadores de tu sistema de calefacción, deberás revisar la presión de la caldera. Esta tendrá que estar entre 1 y 1,5 bares. Si no es así, deberás seguir purgando los radiadores hasta que se equilibre esa presión.

Sustitución de purgadores manuales

Si quieres ahorrar tiempo y no estar pendiente del purgador manual de los radiadores en otoño, cabe la posibilidad de cambiarlo por un purgador automático. No es una tarea compleja. Solo tendrás que cerrar la llave del agua y pulgar el radiador antes de efectuar la sustitución. Después, afloja el tornillo del purgador manual del radiador con la ayuda de una llave inglesa y sacarlo. Luego podrás colocar el nuevo purgador automático tal y como estaba el antiguo. Asegúrate de que la salida del aire quede hacia arriba. Comprueba luego la presión y enciende el radiador para ver si funciona todo correctamente.

En el mercado hay a la venta purgadores automáticos desde 4€. Si no tienes muy claro cuál elegir, acude a la ferretería o tienda especializada con la foto de tu radiador y del purgador manual que tiene instalado para que el profesional que te atienda pueda asesorarte debidamente, sobre cuál es el que más te conviene y cómo has de hacer la instalación.





El purgador automático mejora la eficiencia energética de la calefacción, por lo que gastarás menos energía y pagarás menos en las facturas, y aumentarás la vida útil del radiador. Además de ello, no olvidemos la comodidad que supone no tener que estar pendiente del purgado anual. No obstante, recuerda que si escuchas ruidos extraños o notas que el radiador no calienta por igual, será necesario purgarlo igualmente, porque puede que se haya estropeado la válvula o exista algún que otro problema. Recuerda las revisiones del sistema para no llevarte un disgusto.