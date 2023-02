Cuando llega el frío más intenso, las heladas y las nevadas, nos podemos encontrar nuestro coche, con más frecuencia de la que desearíamos, con los cristales con capas de hielo y de nieve. Resulta imprescindible retirarlas si vamos a ponernos al volante para poder conducir con total seguridad. Pero ¿cuál es el mejor método?

Es posible que nos preocupe cómo hacerlo sin peligro de rayar o estropear nuestro vehículo. Así que hoy vamos a contarte cómo quitar el hielo y la nieve de tu coche sin dañarlo, para que no supongan un problema para ti estas inclemencias meteorológicas.

Cómo quitar el hielo del coche

Líquido anticongelante

Persona retirando hielo de parabrisas/Foto: Pixabay

Uno de los métodos más sencillos y eficaces para quitar el hielo del parabrisas y las ventanillas del coche es utilizar líquido anticongelante. Si lo tienes siempre a mano en un bote en formato espray, en la guantera o en el maletero, te sacará fácilmente del apuro. Solo tienes que rociar el cristal con el líquido, y luego usar una rasqueta de plástico para retirar el hielo. Al ser de plástico no arañarás el cristal.

Otra opción, para el supuesto de que no tengas rasqueta, es usar una tarjeta o carné de plástico que ya no te sirva, como las tarjetas de cliente del supermercado o una antigua tarjeta bancaria. Y si no tienes líquido anticongelante, puedes servirte de alcohol. En este caso, puedes rociar con él el cristal o mezclar con agua, en proporción de dos medidas de alcohol por cada una de agua. Es especialmente eficaz cuando la capa de hielo no es demasiado gruesa.

En el supuesto de tener nieve sobre el parabrisas, antes de hacer lo anterior, deberás quitar el grueso de la nieve que se haya acumulado sobre el techo, el capó y los cristales. Después ya podrás eliminar la capa más fina que quede con el método del anticongelante.

Encender la calefacción

Coche en la nieve/Foto: Pixabay

Esta no es la opción más recomendable por el coste energético que supone, pero si no tienes otra opción resulta necesario tenerla en cuenta. Se trata de entrar en el vehículo, arrancar el motor y encender la calefacción con el ventilador al máximo, pero deberás activarla hacia el parabrisas para que pueda descongelarse. Es un método más lento, pero la escarcha caerá y podrás limpiar el cristal. En aquellos vehículos que dispongan de parabrisas térmico, tan solo deberás encender este para conseguirlo.

Si compruebas que el vehículo también tiene las cerraduras congeladas, retira el hielo con cuidado y, si es posible, utiliza un secador para que se descongele el hielo que afecta al interior del sistema.

Cepillos de goma para vehículos

Coche con hielo y nieve/foto: Pixabay

Cuando la cantidad de nieve sobre el vehículo sea enorme y no resulte posible apartarla con la mano, lo más adecuado es utilizar un cepillo de goma. Los encontrarás a la venta específicos para vehículos en tiendas especializadas, que no dañarán ni los cristales ni la carrocería. En el supuesto de que vivas en un lugar donde nieve con frecuencia todos los años, resulta aconsejable adquirir uno. Si, pese a todo, no te fías mucho a la hora de usar el cepillo de goma, puedes colocar por encima una toalla o una bayeta grande de microfibra, cubriendo las cerdas, y sujetarla en la parte superior con unas pinzas.

Al utilizarlo, ves retirando con cuidado y lentitud la nieve acumulada, sin presionar, para evitar posibles rayaduras si haces demasiada fuerza sobre la superficie. Y procura ir retirando la nieve siempre en la misma dirección para que se acumule en un mismo punto; en caso contrario, terminarás rodeando el coche de nieve y luego tendrás dificultades para mover el vehículo.

Además, si vives en el campo y tienes un soplador de hojas, aunque no sea un aparato muy frecuente en los hogares, recuerda que también es estupendo para utilizar para retirar la nieve acumulada sobre tu vehículo sin dañarlo.

Lo que no debes hacer

Vehículo con escarcha/Foto: Pixabay

Tan importante como saber cuáles son los métodos adecuados para retirar la nieve y quitar el hielo de tu coche sin dañarlo es ser consciente de lo que no debes hacer en ningún caso. Jamás uses agua caliente sobre los cristales; el cambio brusco de temperatura provocará que estallen, se resquebrajen o directamente rompan. Tampoco te sirvas de la sal ni de ningún otro truco que la incluya; solo conseguirás rayar la superficie del cristal o de la chapa. Es cierto que la sal evita la descongelación, pero recuerda que no descongela. Será otro intento inútil.

Y si piensas en activar los limpiaparabrisas para retirar el hielo o la escarcha, desecha esa idea por completo. Conseguirás que se dañen por culpa del hielo y deberás cambiarlos. Ten en cuenta que seguramente las escobillas también estarán congeladas y pegadas al cristal, así que no es buena solución.