Seguramente los tomates son ese alimento que no puede faltar en nuestras ensaladas. Y no haya nada como su sabor y su olor cuando está recién recogido. Como no todos contamos con una casa con huerto o terreno como para poder tener nuestras propias tomateras, vamos a compartir contigo unos trucos para que no tengas que renunciar a ellas plantándolas en el interior o en tu terraza, en macetas y jardineras.

Toma nota de lo que hoy te contamos por si deseas saber cómo sembrar tomates en casa y anímate a incluirlos entre las plantas de tu hogar. Verás que ilusión hace ver cómo empiezan a salir y la satisfacción que da comer los tomates que tú mismo has plantado.

Variedades de tomates

Fuente: Pixabay/Kathas_Fotos

Antes de decidirte por plantar tomates, deberás elegir el adecuado entre todas las variedades entre las que puedes escoger para cultivar. Desde el tomate pera hasta el tomate raf, encontrarás muchos tipos, pero no todos son adecuados para plantar en macetas o en jardineras.

Lo mejor es que escojas una variedad que de frutos de tamaño pequeño y determinado. Se conoce como tomates determinados a aquellas variedades que crecen de manera más compacta y que al alcanzar la madurez dejan de crecer. Por contra, aquellas indeterminadas se caracterizan porque cuando el tomate madura sigue creciendo sin parar, por lo que resultan más adecuadas para terrenos, fincas y grandes invernaderos.

Así que si quieres acertar fijo, elige una variedad determinada de las que sean típicas en tu zona, ya que una autóctona te asegura que se dará sin problema en el clima en el que vives, resultando más fácil su cultivo y su cuidado.

Época para sembrar tomates

Fuente: Pixabay/WagnerAnne

Según la variedad, podrás sembrar tomates en casa a partir de determinado mes del año. Si nos referimos a la plantación en el Hemisferio Norte, lo adecuado es plantarlos a partir de enero. No obstante, debes tener en cuenta que hay algunas como el tomate marmande que puede sembrarse a partir de diciembre.

Si realizas la siembra en casa en invierno, tendrás que usar un pequeño invernadero o un semillero calefactado para proteger las semillas, el cual conserva la temperatura óptima para la germinación. Sin embargo, si los plantas en primavera puedes dejar el semillero más desprotegido. En todo caso, ten en cuenta que las semillas tardan en germinar entre una semana y 10 días, y que lo adecuado es plantar los tomates hasta el mes de abril.

Cómo sembrar los tomates

Fuente: Pixabay/Katya_Ershova

El semillero deberás rellenarlo con un buen sustrato, realizar varios agujeros de pequeño tamaño e e introducir en cada uno de ellos un par de semillas. Luego humedece la tierra con un pulverizador, pues si usas una jarra o una regadera moverás de sitio las semillas. Si no quieres complicaciones, también puedes comprar directamente los plantones de tomate en un vivero y plantarlos en las macetas de casa.

Para el caso de que hayas usado un semillero, ten en cuenta que solo podrás trasplantarlas a una maceta cuando tengan unos 10 o 15 centímetros de altura y varias hojas verdaderas. Esto suele suceder una vez hayan pasado 2 meses desde el momento de la siembra.

La maceta para plantar tomates debe tener como mínimo un diámetro de 20 centímetros y unos 40 centímetros de profundidad, aunque si plantas la variedad de los pequeños tomates cherry, es cierto que el espacio que necesitan es menor y podrás usar macetas más pequeñas. No obstante, cualquiera de ella debe caracterizarse por ofrecer un buen drenaje. Coloca un plato o bandeja debajo para garantizar que conserva la humedad, pues las tomateras la necesitan.

Al trasplantar recuerda añadir compost para que la planta tenga muchos nutrientes, proteger la planta de las heladas, enterrar el tallo hasta las primeras hojas con una separación adecuada entre las distintas matas (una separación entre 12 y 20 centímetros es adecuada según el espacio del que dispongas) y entutorar desde el principio, sin esperar a que crezca.

Cuidados de las tomateras

Fuente: Pixabay/AlchemillaMollis

El principal cuidado de las tomateras consiste en asegurarse de que tienen suficiente agua. Y es que necesitan un riego abundante y que alcance sus raíces más profundas, hasta los pies de la maceta. De tal modo, nunca debes permitir que la tierra seque por completo. Los tomates necesitan la humedad, por lo que en primavera tendrás que regar la planta cada 2 o 3 días y verano puede que llegar a necesitar que la riegues un par de veces al día si hace mucho calor.

En todo caso, las plantas deben regarse o bien a primera hora de la mañana o bien al atardecer, ya que si lo haces bajo los rayos de sol o con altas temperaturas, pueden quemarse o secar sus hojas. Ten en consideración que el tomate requiere de un mínimo de 6 horas de luz solar al día, así que piensa muy bien en qué lugar de la casa vas a colocar las macetas.

El otro de los cuidados imprescindibles de la tomatera tiene que ver con entutorar la planta, es decir, facilitar que vayan creciendo de forma adecuada para que los tallos no se vayan rompiendo por el peso que van a tener que soportar cuando los tomates vayan aumentando su tamaño al crecer. Lo más frecuente es colocar unos palos, cañas o varillas de manera que imiten la forma de una tienda de campaña y atar la planta a esos tutores en diversos sitios con cuidado con algún cordón o hilo de algodón o lino. El nudo ha de quedar holgado, porque tampoco se trata de estrangular la planta y que la mata no pueda seguir desarrollándose.

Con todo esto, solo te queda esperar para degustar unos tomates muy especiales en tu próxima ensalada. ¡Notarás la diferencia!