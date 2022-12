¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puede que inflaran su precio y puedas reclamar

Tal vez se te haya pasado por alto una de esas noticias que no siempre tienen el eco que se merecen. Y es que, en el 2021, el Tribunal Supremo confirmó que más de 20 fabricantes de vehículos pactaron los precios a la hora de ponerlos a la venta entre los años 2006 y 2013, constituyendo lo que se conoce como un cártel.

Como resultado, los afectados que compraron un coche de esas marcas de fabricantes durante ese periodo de tiempo pueden reclamar el dinero que pagaron de más por él. Hoy te contamos todo lo que debes saber sobre ello: desde qué coches se incluyen en la posibilidad de la reclamación hasta los plazos que tienes para presentarla.

Qué pasó entre 2006 y 2013 con los precios de los automóviles

Cártel de automóviles

Mano con llaves de coche/Foto: Pixabay

Fue en el verano del 2015 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió una resolución en la que sancionaba a los fabricantes de automóviles por haber pactado los precios de venta, tras intercambiar todo tipo de información sobre la comercialización y distribución de vehículos en España.

Esos acuerdos están prohibidos por las leyes de la competencia, por lo que se les sancionó y cesaron en tal práctica. Acto seguido, los afectados comenzaron a reclamar en los tribunales. En el año 2021, el Tribunal Supremo emitió sus sentencias rechazando los recursos, de manera que se confirmaba la resolución de la CNMC.

Precio de los vehículos

A efectos prácticos, lo que supuso ese pacto entre los fabricantes es que, en esos siete años que duró, los consumidores pudieron pagar entre un 10% y un 15% más del precio de venta normal de su coche. Esta diferencia es la que ahora pueden reclamar. A ella hay que sumar el pago de los intereses legales desde el momento en que se compró el vehículo, que contribuye a que la cifra se incremente todavía más.

¿Quién puede reclamar?

Apretón de manos/Foto: Pixabay

Como resultado, pueden reclamar todos aquellos consumidores que hayan adquirido un vehículo nuevo en concesionarios oficiales de marcas como Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Chrysler, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, KIA, Lancia, Lexus, Mercedes, Nissan, Opel, Peugot, Renault, SEAT, Toyota y Volkswagen, entre otras.

Además, en el momento de reclamar, recuerda que no es necesario que aún tengas el vehículo. No importa que lo hayas vendido o que te hayas desecho de él. Si quieres defender tus derechos, primero puedes interponer una reclamación extrajudicial para solicitar una indemnización por los daños y, si esta no progresa adecuadamente, reclamar en los tribunales, acudiendo a la vía judicial.

¿Qué necesitas para reclamar?

Para reclamar deberás presentar la documentación que acredita que compraste el vehículo. Ejemplo de ello son la factura, el contrato de compraventa y los recibos bancarios en los que se refleje el cargo del pago o de las cuotas. Asimismo, es necesario el permiso de circulación y la ficha técnica del coche. Además, en el supuesto de acudir a la vía judicial, recuerda que resulta imprescindible un informe pericial.

Plazos para reclamar

Coche/Foto: Pixabay

El tema de los plazos de prescripción, es decir, aquellos que determinan hasta cuándo tiene uno derecho a reclamar, se ha caracterizado por dos interpretaciones distintas del Derecho. En la primera de ellas se consideraba que el plazo era de un año, desde el 2021, cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia. Se estimaba así teniendo en cuenta el artículo 1.968 del Código Civil. En un principio, por prudencia, este es el plazo de prescripción que recomendaban las asociaciones de consumidores y usuarios, así como los despachos de abogados, y que tendría su fin en el 2022.

Por el contrario, la segunda de las interpretaciones defiende el plazo de prescripción en cinco años. Esta postura tiene en consideración la Directiva 2014/104/UE y el artículo 74 de la Ley de Defensa de la Competencia española. No obstante, como aún no había sentencias ni un consenso que la avalara, no valía la pena arriesgarse a esperar y que prescribiera el plazo de un año.

Pero recientemente esta segunda interpretación ha comenzado a tener más peso en los tribunales. Así puede comprobarse en sentencias como la del 27 de septiembre de 2022, en la que el Juzgado nº5 de Madrid ratificó el plazo de prescripción de cinco años, concediendo la indemnización al afectado que interpuso la reclamación. En consecuencia, podría considerarse el plazo para reclamar en cinco años desde la sentencia del 2021 del Tribunal Supremo, por lo que terminaría en el 2026.

Así que, si has comprado un coche nuevo en alguno de esos concesionarios oficiales, y conservas la documentación que lo avale, todavía puedes ir a consultar a un abogado o acudir al asesoramiento de una organización o asociación de consumidores por si te interesa presentar una reclamación por indemnización de daños a causa del cártel de vehículos.