Seguro que más de una vez te has dado cuenta en el último momento que tu teléfono móvil se está quedando sin batería y no tienes demasiado tiempo para cargarlo. Y si para ti resulta imprescindible por motivos de trabajo y no puedes estar sin él, no dejarás de estar pendiente del reloj y el porcentaje de batería con nervios e impaciencia.

Para esas ocasiones, te ofrecemos algunos consejos para cargar más rápido la batería del teléfono móvil. No dejes de tenerlos en cuenta. Tal vez puedan quitarte de más de un apuro.

Móvil sin funda

Aunque pueda parecer que no tiene nada que ver, si tenemos el teléfono dentro de un estuche, una funda o una carcasa, la batería se calentará más durante la carga, por lo que esta se ralentizará. Así que si lo extraes de ella durante esos minutos, irá más rápido.

Lo mismo sirve para cualquier otro accesorio que tengas colocado en tu smartphone.

Móvil apagado

Lo que sí es bastante más conocido es que, si el teléfono está apagado o en modo avión, cargará a mayor velocidad, ya que no estará consumiendo la batería por un lado mientras se carga por el otro.

Si no puedes apagarlo porque estás esperando una llamada importante o un mensaje urgente, siempre puedes cerrar las aplicaciones que más consumen. También notarás la diferencia.

Red eléctrica

Cuando enchufamos el teléfono móvil a la red eléctrica se carga con más rapidez que si lo hacemos conectándolo al ordenador, al automóvil o a una batería portátil por medio de un cargador USB. Es cierto que estas opciones te pueden librar de un apuro y son muy prácticas cuando no tienes otra a mano, pero en caso de poder elegir, no lo dudes: enchúfalo a la red eléctrica con el cargador oficial de la marca, no te arriesgues a dañar la batería de tu terminal.

Carga rápida

Entre todos los cargadores que se encuentran a la venta en el mercado, hay unos que tal vez te compense adquirir si el consumo de batería y la necesidad de cargarla cuanto antes es habitual en tu día a día. Se trata de los cargadores de carga rápida, que pueden cargar un 30 % de la batería en unos 5 minutos, siempre y cuando tu móvil también cuente con esta tecnología. Así que comprueba las especificaciones de tu teléfono, si es que no te has fijado en eso, y mira si tiene carga rápida, y si estás pensando en comprar uno nuevo, ten en cuenta este dato para asegurarte de si esa es una de sus características.

Recuerda que si no eres capaz de averiguar si tu móvil es de carga rápida, puedes consultar en «Ajustes», en el apartado «Acerca del Dispositivo». Dentro de este, busca lo referente a la batería y la potencia del teléfono. Los smartphones comunes cargan a 5 voltios y a unas intensidades entre 1 y 1,5 amperios. Si la cifra es superior, tu teléfono soporta carga rápida.

En todo caso, también puedes aprovechar los trucos para que la batería de tu teléfono móvil dure mucho más, y entre unas y otras opciones, no encontrarte sin batería en el momento más inoportuno.