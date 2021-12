Descubre con nosotros cuáles son las razas de gatos más comunes. Tal vez no las conozcas todas.

Si estás pensando en adoptar un gato y te interesa conocer cuáles son las razas más comunes para poder distinguir sus características o particularidades, esto te interesa. Aunque siempre debes recordar que los animales de compañía no son juguetes y que quien posee uno es responsable de su salud, bienestar y cuidados.

Debemos tener en cuenta que no todas las especies son iguales ni tienen el mismo carácter, así que no está de más dar un repaso a algunas de ellas antes de introducir a un nuevo habitante de cuatro patas en nuestro hogar. Descubre con nosotros cuáles son las razas de gatos más habituales. Tal vez no las conozcas todas.

Gato abisinio

Fuente: Pixabay/tsapenkodg

El gato abisinio es un precioso felino de tamaño mediano y pelo corto que proviene del continente africano. Son gatos curiosos y muy sociables, por lo que les encanta la compañía humana. No paran quietos y resultan muy fáciles de cuidar. estos gatos les encanta estar en familia.

Gato de angora

Fuente: Pixabay/Pezibear

El conocido como gato de angora tiene su origen en Turquía, lugar en el que simboliza la pureza. Con su tupido y suave pelo largo, el tono de su pelaje puede ser blanco, negro o rojizo. Es un animal muy inteligente, activo y curioso, pero al que le gusta la tranquilidad. Aprende fácilmente algunas órdenes y es muy cariñoso.

Gato azul ruso

Fuente: Pixabay/AlexandrErin

Con un pelo de color azul grisáceo y ojos verdes, el gato azul ruso es un bello animal de tamaño mediano o grande y pelaje fino y corto. Se trata de una raza silenciosa, algo tímida, muy fiel a su dueño y juguetón. Le encanta recibir mimos y es muy listo. Resulta perfecto para casas con personas mayores y niños.

Gato bengalí

Fuente: Pixabay/Irina_kukuts

El gato bengalí procede del continente asiático. Esta es una raza fuerte, musculosa y robusta. Su característico pelaje hace que parezca un pequeño tigre. De hecho, se trata de un gato especialmente curioso y con un carácter salvaje. En todo momento le gusta estar activo.

Gato Bombay

Fuente: Pixabay/shadeslanding

De tamaño mediano, pelo negro y unos preciosos ojos dorados, el gato Bombay es uno de los gatos más bonitos. Es fuerte e inteligente, además de cariñoso tanto con las personas como con los perros de casa, por lo que puede transformarse sin problema en otro miembro de la familia. Algunos lo denominan el gato pantera.

Gato británico de pelo corto

Fuente: Pixabay/castleguard

El robusto gato británico de pelo corto proviene de Reino Unido, donde es una de las razas más populares. Con su pelaje corto en diversos colores, se trata de un gato cariñoso y amable con los humanos y otros animales, además de ser tranquilo y poco curioso, por lo que resulta perfecto para convivir con varias personas y mascotas en el hogar.

Gato Maine Coon

Fuente: Pixabay/KlausHausmann

El Maine Coon resulta inconfundible. Y es que esta raza es la más grande de todas las de los gatos. El pelo es largo y grueso, y puede ser de diversos colores, y en cuanto a su carácter resulta dulce, sociable y juguetón, además de cariñoso. Puede alcanzar hasta 10 kilogramos de peso y mediar hasta 70 centímetros de largo.

Gato persa

Fuente: Pixabay/maxmann

Proveniente de Persia, el gato persa se caracteriza por un pelaje largo espectacular, su cara plana y ese gesto de enfado que no le abandona nunca. Debes cepillarlo a diario, así como limpiar sus ojos. Se trata de una raza tranquila y algo perezosa a la que le gusta mucho la tranquilidad. Su color puede ser negro, gris, blanco o marrón. No tendrás problema con él en casa, puesto que se lleva muy bien con perros y niños.

Gato ragdoll

Fuente: Pixabay/monicore

El conocido como gato ragdoll es un felino de gran tamaño, fuerte y tranquilo. Se trata de una raza muy confiada y fiel, que convive muy bien con los humanos. Su pelo sedoso y semilargo requiere que se le cepille todos los días, como es lo más recomendable en el resto de razas con esta característica.

Gato siamés

Fuente: Pixabay/webandi

Sin duda, los gatos siameses son de los más populares de entre todas las razas. Su aspecto resulta inconfundible, con el pelaje corto y pálido por todo el cuerpo salvo en las patas, las orejas, la cara y la cola. Esta raza procede de Tailandia y, aunque resultan ser gatos muy inteligentes y extrovertidos, no le gusta nada estar solos. Son especialmente cariñosos.

Gato siberiano

Fuente: Pixabay/Sunykiller

Originario de Siberia, el gato siberiano con sus tres capas de pelo es perfecto para los lugares con clima frío y bajas temperaturas. Entre todas las razas de gatos es la más cariñosa y sociable, además de que le encanta jugar. El pelaje puede ser de diversos tonos y sus ojos azules, verdes o de color miel.