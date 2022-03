Si tienes un perro debes preocuparte por su alimentación y su salud, al fin y al cabo, es uno más de la familia y sobre ti cae la responsabilidad de su cuidado, para que esté estupendamente y podáis disfrutar de alegrías, bienvenidas, paseos y juegos juntos.

Así que es probable que te hayas preguntado en alguna ocasión el número de veces que tienes que darle de comer al día y en qué cantidad. Resolvemos tus dudas y te contamos cuánto debe comer un perro al día según su edad. ¿Lo estás haciendo bien?

La dieta de tu perro según su edad

La alimentación de los perros ha de tener en cuenta la edad de tu mascota, la cantidad de comida que le das y el número de veces que come al día. Además, has de de tener en cuenta que la comida ha de ser principalmente pienso, salvo contadas excepciones, en que puedes darle algún hueso o una galletita para perros de premio, o sustituir el pienso por latas de comida húmeda. En todo caso, no olvides que no debes darle a comer ningún alimento prohibido para perros.

Si no tienes en cuenta todos estos parámetros, puede que lo estés haciendo mal. Si te excedes o le das a comer lo que no debes, tu amigo de cuatro patas puede enfermar o padecer obesidad, así que mejor es tener cuidado.

Alimentación en cachorros

La edad es el punto clave a la hora de saber cuántas veces al día tienes que darle de comer a tu perro. Como norma general, has de tener en cuenta que un cachorro hasta las 8 semanas, desde el momento del destete, se recomienda entre 4 y 6 tomas al día. Desde las 8 semanas hasta los 3 meses, 4 comidas al día; hasta los 6 meses, entre 2 y 3 comidas al día; y a partir de los 6 meses, con 2 comidas al día le bastará.

Alimentación en perros adultos

Ya hemos visto que lo más adecuado es que le des de comer a tu perro dos veces al día, pero el factor de la cantidad hace que esto de la alimentación se complique cuando hablamos de la alimentación de nuestras mascotas. Los perros adultos han de comer al día entre un 2 y un 2,5 por ciento de su peso corporal.





Como excepciones, tienes que considerar que las perras embarazadas tendrán que comer mayor cantidad, tanto durante las 4 últimas semanas de gestación como mientras esté dando de mamar a sus cachorros. Así que tendrás que multiplicar por 2 la cantidad que toma normalmente.

De igual modo, los perros que estén por debajo de su peso también tienen que comer más hasta que lo alcancen, pues no les llegará con consumir las calorías que necesitan quemar a lo largo del día. Por el contrario, las mascotas con sobrepeso deberán reducir algo la cantidad diaria de pienso y, si tu perro hace mucho ejercicio y gasta mucha energía a lo largo del día, puede ser necesario que coman algo más de lo recomendado por norma.

Alimentación de perros mayores

Así como los cachorros tienen sus particularidades en lo que a la alimentación se refiere, los perros mayores también necesitan una serie de cuidados especiales para asegurarnos su salud y bienestar. De hecho, cuando envejecen, suelen engordar, pues consumen menos calorías y su comportamiento es más tranquilo y sedentario. De tal modo, puedes reducir en un 20 por ciento la cantidad de pienso que tomaba durante su vida adulta anterior.

Alimentación según las razas

Además del peso de tu mascota, la raza también te puede ayudar a calcular la cantidad de comida diaria que deberás de darle. Divide entre 2 la cantidad que tienes que darle de comer para que así pueda tomar esas 2 tomas diarias recomendadas.

Los perros de raza mini, de entre 2 y 3 kilos, solo deben comer entre 50 y 90 gramos de pienso al día. Los de raza pequeña, de entre 3 y 10 kilos, deberán tomar entre 90 y 90 gramos al día. No debes dejar nunca el cuenco con comida a su disposición o no pararán de comer, sobre todo, estos perros pequeños que resultan ser especialmente nerviosos.





Por lo que respecta a los perros de raza mediana, entre 10 y 20 kilos, les bastará con una cantidad de pienso de entre 190 y 310 gramos al día. Los perros grandes, aquellos que pesan entre 20 y 40 kilos, en torno a 500 o 600 gramos diarios y los de más de 50 kilos, entre 600 y 800 gramos. Recuerda que es orientativo en función de la actividad de tu perro, pues si quema muchas calorías porque hace mucho ejercicio, necesitará algunos gramos más.

Para calcular la cantidad que echar en su comedero sin equivocarte puedes usar un recipiente o vaso medidor. Una forma práctica con la que estarás seguro de no pasarte ni quedarte corto. Y recuerda tener todo el día a su disposición un cuenco de agua limpia y fresca para que se hidrate cuando quiera.