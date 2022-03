El curioso truco japonés para encontrar a tu gato perdido ¿Funciona de verdad?

Los gatos forman parte ya de muchos hogares, siendo un miembro más de la familia. Cariñosos e independientes, son muchas las alegrías que nos dan y el amor que recibimos de ellos, así que merecen todos los cuidados, al igual que cualquier otra de las mascotas que tengamos en casa.

Sin embargo, también podemos llevarnos un disgusto si, en uno de esos momentos en que nos despistamos, ellos se muestran especialmente curiosos, se escapan y se pierden. Por ello te proponemos descubrir un curioso truco para intentar encontrar a tu gato perdido.

¿Por qué se pierde un gato?

Pixabay

Son varias las causas por las que un gato puede irse de casa, perderse y no saber regresar. Desde luego, hay diferencia si vives en una vivienda unifamiliar o en un piso en la gran ciudad. Con frecuencia, los que habitan en casas con jardín o en entornos rurales, están acostumbrados a salir de vez en cuando solos.

En todo caso, recuerda que los gatos son animales muy curiosos y de instinto cazador. Esto implica que un simple rastro de comida, el ataque de un perro, la presencia de algún animal o el aburrimiento de estar encerrado en casa puedan provocar que a la primera oportunidad que vean una ventana o una puerta entreabierta se cuelen por ella y se marchen. Y si no pasa en esas circunstancias, probablemente sucederá cuando están en celo a la búsqueda de pareja.

De todas formas, se considera que si tu gato sale a explorar y lo hace en un entorno conocido en donde ya ha dejado rastros, y no en un sitio a donde acabas de mudarte, lo normal es que regrese a casa él solo a los pocos minutos o en un par de horas. Pero a partir de ese tiempo, puedes empezar a preocuparte. Por tal motivo, recuerda que se recomienda que toda mascota tenga un microchip o dispositivo de rastreo.

Lo mejor es que te asegures de que no pueda irse de casa, sobre todo, si vas a estar ausente de ella; pero si a pesar de eso ha conseguido escabullirse, hay un método japonés que puedes intentar utilizar para encontrarlo. No son pocas las ocasiones en que se desorienta y no sabe volver, de manera que vale la pena hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir rescatarlo.





Método japonés para encontrar a un gato perdido

Pixabay

El método japonés para encontrar al gato se hizo popular hace un tiempo a través de la red social Twitter. Sucedió cuando uno de los usuarios contó su experiencia y muchos otros siguieron su ejemplo para que los demás dueños de un minino en estas circunstancias pudieran echar mano de este truco para encontrarlo.

La idea es bastante simple. Se trata de buscar a tu mascota parándote a hablar con los gatos callejeros. Recorre el barrio y los alrededores de tu casa charlando con ellos, para decirles que se ha perdido y que quieres que vuelva. Sí, la idea es así de simple, como si estuvieras hablando con personas en vez de con felinos callejeros, preguntando si lo han visto, si han estado con él e indicándoles que quieres que regrese a casa.

Aunque pueda parecer demencial, hubo algunas personas que confirmaron que, tras obrar de tal forma, consiguieron recuperar a su gato, pues al poco tiempo apareció por la puerta. Dicen que esto funciona así porque se supone que los gatos callejeros irán haciendo circular tu mensaje entre unos y otros hasta que llegue a tu mascota y esta regrese al hogar sana y salva.

¿Real o leyenda urbana?

Pixabay

Desde luego, no existe base científica alguna para el método japonés de encontrar al gato, más allá de que los felinos son muy inteligentes y no conocemos todos sus recursos. Por ello se puede decir que, en realidad, se trata de una leyenda urbana cuando se menciona este tipo de actuaciones de búsqueda. De hecho, puede que esos finales felices se produjeran por simple casualidad y se busque una relación causa-efecto para hacer prevalecer un sesgo de confirmación.

No obstante, si hay una posibilidad de que funcione, por mínima que sea, y no se hace daño a nadie, ¿no vale la pena probarlo? Todos sabemos la desesperación y angustia que provoca la pérdida de un miembro de la familia de cuatro patas. Intentar encontrarlo como sea es una necesidad, así que si los gatos callejeros pueden hacer algo, por si acaso, no cuesta nada decirles un par de palabras de paso que haces un recorrido por el barrio para ver si lo encuentras.





¿Has intentado alguna vez recuperar así a tu gato cuando se ha perdido? Ojalá que no hayas tenido que probarlo nunca, pero si tienes la desgracia de que suceda, no olvides este método para que no te quede ninguna opción sin cubrir para que tu minino regrese a casa.