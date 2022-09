El guaraná y otras alternativas al café para estimularnos

El café es una constante en nuestras vidas, al menos, en las de la mayoría, y las propiedades de la cafeína, una de las sustancias que la componen, tiene buena culpa de ello. Pero si necesitas tomar cafeína para terminar de despertar, estimular el sistema nervioso y favorecer tu energía, siempre en dosis bajas y sin excederte, tienen otras opciones que puede que desconozcas.

Te proponemos otras alternativas al café para consumir cafeína que es posible que no hayas tenido en cuenta. Algunas de ellas te aportarán otros beneficios a través de su consumo.

Alternativas al consumo de cafeína

Cacao

Jarra con chocolate caliente/Foto: Unsplash

El cacao es uno de los alimentos que contiene cafeína, de ahí que aporte una buena dosis de energía cuando lo consumimos. En cada 100 gramos de granos de cacao, encontrarás entre entre 60 y 400 miligramos cafeína, así como de teobromina. de En 40 gramos de chocolate negro hay unos 195 miligramos de cafeína, pero también en el cacao en polvo y derivados.

Solo has de tener en cuenta que cuanto más puro sea, más cafeína contiene, de ahí que el chocolate negro sea el que incluye mayor cantidad. Por ese motivo, puedes sustituir el café de la mañana por un buen chocolate caliente. Además, el cacao tiene un efecto neuroprotector, contribuye a reducir la presión arterial y el colesterol. Fíjate bien en la etiqueta cuando lo compres para asegurarte del porcentaje de cacao y de azúcar que contiene.

Té negro

Tazas de té negro/Foto: Unsplash

Otra de las mejores formas de sustituir el café es beber té en su lugar. También estarás tomando cafeína, pero en el caso del té se le denomina teína. Entre todas las variedades, como norma general, el que mayor cantidad contiene es el té negro, con alrededor de 4 miligramos cada 200 mililitros. Si embargo, hay algunos tipos de té verde que pueden contener todavía más, como el Gyokuro.

Pero a la hora de prepararte una taza debes saber que la cantidad de cafeína varía no solo en función del tipo de té, sino también del suelo en que fue cultivado y el tiempo de reposo en el momento de prepararlo. Habrá más cafeína en el té que se prepara con hojas que en aquel que compramos en bolsitas en el supermercado. Como normal general, una buena taza de té puede contar entre 14 y 61 miligramos de teína.

Refrescos de cola

Refresco de cola/Foto: Pixabay

Una de las bebidas que más cafeína contienen sin contar el café, que cuenta con 90 miligramos cada 200 mililitros, son los refrescos de cola, que rondan los 41 miligramos por cada 330 mililitros. Además, la cantidad de sustancia no varía en aquellos que son light, bajos en azúcar o normales. Únicamente hallarás alguna diferencia en aquellos que se anuncian indicando que no contienen cafeína.

Guaraná

Mujer sirviendo infusión/Foto: Unsplash

Al igual que sucede con la planta del té, el guaraná (Paullinia cupana) contiene cafeína en su composición. Se trata de una planta trepadora que procede del Amazonas y que siempre ha sido recomendada por sus propiedades antioxidantes y estimulantes, de modo que se ha utilizado con frecuencia en la medicina tradicional.

Según como se coseche y prepare, puesto que también puedes consumirlo en infusión, el guaraná puede llegar a contener hasta cuatro veces más cantidad de cafeína que en los granos de café, así que no es de extrañar que suela ser uno de los componentes estrella de las bebidas energéticas.

Bebidas energéticas

Lineal de supermercado con bebidas energéticas/Foto: Pixabay

Las bebidas energéticas se han convertido en el mayor sustitutivo del café cuando la gente necesita mantenerse activo y despierto; sin embargo, su consumo habitual no resulta recomendable. La popularidad les llegó precisamente por su alto contenido en cafeína, puesto que pueden aportar hasta 80 miligramos por cada 250 mililitros. Pero el peligro que encierra esta cantidad se acompaña con otro: el exceso de azúcar.

Propiedades de la cafeína

Café/Foto: Unsplash

La cafeína estimula el sistema nervioso, de ahí que nos sintamos tan despiertos y activos después de consumirla y nos siente bien tomarnos un café cuando nos levantamos o estamos somnolientos a media mañana si hemos madrugado mucho. Pero también tiene propiedades diuréticas e incrementa la tensión arterial, por lo que no todo el mundo puede consumirla por igual.

De tal modo, no resulta adecuado superar la dosis diaria recomendada de cafeína, que en adultos sanos está establecida en unos 400 miligramos, en torno a cuatro o cinco tazas de café al día, aunque las embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir más de 200 miligramos diarios. No obstante, hay que tener en cuenta el estado de salud de cada persona y su sensibilidad hacia la misma, sobre todo, si no están acostumbrados a tomarla.

Aquellas personas que consumen cafeína en exceso asumen varios riesgos. El calcio no podrá ser convenientemente absorbido por los huesos, por lo que surgirán problemas de osteoporosis, pero también otros como hipertensión y dolores de cabeza. Los trastornos del sueño y de ansiedad también pueden ser provocados por el exceso de su consumo.