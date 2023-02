¿En qué casos pueden no devolverme la fianza cuando dejo mi piso de alquiler?

Cuando alquilamos una vivienda hemos de pagar una fianza que sirva como garantía cuando vayamos a poner fin al contrato de arrendamiento. Ese dinero entregado como fianza nos será devuelto en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, existen varios supuestos en los que no será así y se nos negará su devolución.

Para que no te quepa ninguna duda, te contamos en qué casos el arrendador puede no devolverte la fianza cuando dejas tu vivienda de alquiler, teniendo en cuenta la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Tiempo para la devolución de la fianza

Billetes de euro/Foto: Unsplash

Una vez termine tu contrato de alquiler, el propietario de la vivienda tiene un plazo de 30 días para ir a verla. Entonces, comprobará el estado en el que la has dejado. Si confirma que no hay daños ni desperfectos, procederá a devolverte el dinero de la fianza. En el supuesto de excederse de ese plazo de 30 días desde la devolución de las llaves, la cuantía deberá incluir también los intereses de demora.

¿Cómo puede el inquilino solicitar al propietario o arrendador que devuelva la fianza del contrato del alquiler? Tendrá que hacer una llamada telefónica o enviarle un correo electrónico pidiendo que confirme recepción al mismo. Si no te contesta por ninguna de las dos vías, deberás enviarle un burofax. Con este también tendrás constancia de que lo ha recibido.

Destrozos o daños en el piso

Hay varias causas por las que la ley permite al propietario no devolver la fianza del contrato de alquiler. La primera de ellas se basa en el estado en que se deja la vivienda cuando se abandona. De tal modo, cuando el propietario va a revisar cómo se encuentra, y comprueba que hay destrozos o daños producidos por un mal uso del inmueble, tiene derecho a quedarse con el dinero de la fianza.

Esto implica que el deterioro o desgaste normal de algún elemento por utilizarlo, sobre todo cuando hablamos de periodos de tiempo prolongados, no son motivo suficiente para que no te devuelvan la fianza.

Para ser previsor, lo más recomendable es realizar algunas fotografías del inmueble cuando lo alquilas, y que esas imágenes se incluyan en el contrato de alquiler. Saca fotografías de todas las habitaciones. En el caso de que el piso esté amueblado, fotografía también detalle de los elementos más destacados o costosos. Ejemplo de ellos son los muebles de madera maciza, la cocina, el frigorífico o artículos similares. Si te fijas en alguna grieta o desperfecto, deja también constancia para que luego no puedan decir que fuiste tú el causante.

De tal modo, tendrás constancia gráfica de cómo se encontraba la vivienda cuando entraste en ella. Y no olvides volver a tomar las fotografías antes de abandonarla, al vencimiento del contrato. Así se podrán cotejar las imágenes, y si hay algún desperfecto del que se te acuse, y que no estaba cuando tú te marchaste, no podrán echarte la culpa de él. Tendrás pruebas que demuestren que no fuiste el causante.

Obrando así, no habrá duda sobre los desperfectos ocasionados para ninguna de las partes. No te saltes este paso tan sencillo hoy en día, en que casi todo el mundo lleva encima un smartphone para poder efectuar rápidamente estas fotos.

Obras sin permiso en la vivienda

Herramientas de bricolaje/Foto: Unsplash

Hay otra razón por la que el propietario puede negar la devolución de la fianza al inquilino, sin importar el estado en que se encuentre la vivienda. Y es que, si el inquilino ha hecho obras sin permiso, el arrendador tampoco tiene por qué devolver la fianza. Asimismo, también tiene derecho a quedarse con el dinero si el inquilino deja la vivienda antes de que venza el contrato de alquiler., como una forma de compensación al propietario.

Suciedad en la vivienda

Asimismo, aunque la vivienda esté en buen estado, si la entregas completamente sucia, tampoco te devolverán la fianza. Hay que tener en cuenta que, en este caso concreto, se considera que el dinero deberá ser utilizado para pagar a una empresa de limpieza, por lo que el propietario tampoco tiene obligación de devolver la fianza al inquilino.

Deudas con el propietario

Hombre con cartera vacía/Foto: Unsplash

Por último, si el inquilino tiene mensualidades sin pagar o algún otro tipo de deuda contraída con el propietario, también se quedará con la fianza. Estas deudas pueden ser de distintos tipos. Así, se incluyen aquellas que hacen referencia a los impagos del alquiler, así como a las facturas de suministros, generadas por no haber pagado el agua, la luz y la calefacción, entre otras.

En cualquier caso, si tienes dudas sobre tu contrato de alquiler o algún conflicto con el arrendador en el momento de abandonar la vivienda y no sabes cómo resolverlo, te recomendamos consultar a un abogado para evitar complicaciones posteriores.