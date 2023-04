Entre las últimas tendencias gastronómicas y culinarias, desde hace unos años se ha puesto de moda el bimi, una verdura que tal vez no conozcas pero que cuenta con una buena cantidad de propiedades nutricionales. Todas ellas además facilitan que sea saludable para prevenir enfermedades cardiovasculares y problemas de salud ocular, como las cataratas.

Si quieres animarte a incluirlo en tu alimentación, esta es la mejor forma de preparar el bimi, la verdura que es tendencia esta temporada. ¿Te animas a probarla?

¿Qué es el bimi?

Bimi/Foto: Wikimedia Skippy0101 CC BY-SA 4.0

Se lo conoce como bimi, pero también como broccolini. Este último nombre da un poco más de información sobre qué tipo de verdura se trata. Y es que el bimi es una especie que surgió en Japón al cruzar dos especies: la col verde china y el brócoli, allá por la década de los años 90 del siglo XX. Bimi es el nombre más popular como se ha comercializado esta verdura, aunque también se la denomina broccolini, baby broccoli o asparation, Baby Broccoli o Broccolini. Otros países como Estados Unidos e Inglaterra, los nombres comerciales también cambian, como Bellaverde o Tenderstem.

En los últimos tiempos además su fama se ha internacionalizado, pues se ha incluido en los mal denominados superalimentos. Recordemos que no hay ningún alimento que por sí solo tenga propiedades inigualables, y que el consumo de ellos no exime de mantener una alimentación equilibrada y saludable.

Así que podemos incluir el bimi en nuestros menús si queremos aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, así como el aporte que nos da de hierro, magnesio, calcio, zinc y cobre, sin olvidar las vitaminas B6, C, E y D. No obstante, no se recomienda su consumo a personas con problemas de tiroides ni con problemas renales, a menos que consulten antes con su médico o especialista para que pueda valorar si resulta adecuado o no para su salud. En la actualidad, ya se cultiva en Murcia, por lo que podemos comprarlo como un producto de proximidad o de nuestro propio país.

Formas de preparar el bimi

Broccolini/Foto: Pixabay

Hay tres formas de preparar el bimi sencillas y perfectas para disfrutar de sus propiedades y de su delicioso sabor. La primera de ellas es consumirlo crudo. En este caso solo has de cortarlo en trozos y añadirlo a tus ensaladas. Recuerda lavarlo bien primero. Sin duda, esta es la manera más sencilla de añadirlo a nuestra dieta.

La segunda forma de cocinar el bimi es hacerlo salteado en la sartén. Estará listo en unos seis minutos. Cuando veas que adquiere un tono verde intenso y está crujiente, es que está en su punto. La tercera forma sencilla de prepararlo es cocido o escaldado. Tardará unos tres minutos en hacerse desde que el agua empieza a hervir.

Pero como estas elaboraciones te pueden parecer demasiado simples y te apetezca preparar algo sencillo pero más sustancioso, siempre puedes cocinar un salteado un poquito elaborado o usarlos como una sabrosa guarnición a la plancha.

Salteado de bimi con jamón

Si el jamón es perfecto a la hora de saltear con todo tipo de hortalizas y verduras, como puede ser cuando lo cocinamos con guisantes con lo que están deliciosos, no lo podía ser menos con el bimi. La receta es muy sencilla. Para prepararla solo deberás usar las puntas del bimi y saltearlas con ajo en láminas. Cuando este empiece a ponerse dorado, añade los taquitos de jamón. Cuando esté listo, solo tendrás que servir y disfrutar de una sabrosa y nutritiva comida.

Bimi a la plancha

Blimi/Foto: Unsplash



Otra opción muy sencilla es cocinar el bimi a la plancha. Para ello solo necesitas unas gotas de aceite de oliva, un poco de sal y un poco de pimienta. Asegúrate de poner la plancha a temperatura elevada y repartir bien el aceite por toda la superficie. Luego, coloca el bimi separado, sin que los trozos se toquen. Calcula de tiempo unos cinco minutos por cada lado. Debes saber que, si te excedes, la textura será pajosa y seguramente no te gustará. Después, solo tienes que retirar y salpimentar.

Si quieres algo más sustancioso, aprovecha para preparar verduras a la plancha o a la parrilla, y no cocines solo el bimi, sino también una berenjena, un calabacín, un pimiento rojo y una cebolla cortados en rodajas. En este caso, pinta las rodajas de verduras con aceite de oliva antes de pasar por la plancha o la parrilla, y no te olvides del bimi.

En todo caso, recuerda que el bimi se cocina de una manera muy similar a los espárragos trigueros, por lo que incluso las recetas que tengas con estos puedes probar a prepararla sustituyendo los espárragos por el bimi.

En cualquier elaboración, ten en cuenta que los tiempos de cocinado del bimi son menores que los del brócoli, además de que apenas deja olor alguno en casa y tiene mayor duración en perfecto estado que el brócoli.