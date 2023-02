Estas son las condiciones para aprovechar el abono recurrente de Renfe en 2023: ¿cómo sacarle partido?

El uso del transporte público contribuye a que nuestro entorno se encuentre más humanizado, además de reducir la contaminación y ahorrar energía; así que si podemos optar a las ayudas para potenciarlo, al tiempo que se contribuye al ahorro y que resulfte más accesible llegar a fin de mes, no hay excusa para no aprovechar sus ventajas.

En esta ocasión te informamos sobre las condiciones que hay que cumplir para acceder al abono recurrente de Renfe en 2023, así como los cambios que se han producido respecto a la campaña del año pasado. ¿Sabes cómo sacarle partido?

Los diferentes tipos de abonos

Abonos de Renfe de Media Distancia

Tren de Renfe/Foto: Pixabay

En el 2023, Renfe ofrece abonos recurrentes o títulos multiviaje gratuitos por cada núcleo de cercanías. Además, cualquiera puede solicitarlos. No obstante, hay que tener en cuenta que, en todo caso, el usuario tiene que pagar una fianza de 10€ en los de Cercanías y Rodalies, y 20€ si hablamos de Media Distancia.

Esta fianza se devolverá de manera automática transcurridos cuatro meses de validez del abono, siempre y cuando el usuario haya realizado 16 viajes como mínimo. De hecho, se recomienda abonar la fianza a través de tarjeta bancaria, puesto que así se te devolverá rápidamente, al ingresarla de manera directa en tu cuenta bancaria.

Para solicitar el abono hay que registrarse en el sitio web de Renfe o en las taquillas de las estaciones, así como en las máquinas con pago electrónico que te facilitan un modelo de abono con código QR.

Validez de los abonos de Renfe

La validez de los abonos de Renfe es de cuatro meses, transcurridos los cuales es necesario renovarlos. Si quieres ser previsor, recuerda que los abonos de los siguientes cuatrimestres del año puedes adquirirlos hasta con dos meses de antelación.

Todos los abonos tienen carácter intransferible y unipersonal, y te valdrán para hacer todos los viajes que quieras entre las estaciones de origen y destino elegidas para las que fue emitido. Estas las indicas cuando adquieres el abono. Este podrás usarlo en Media Distancia y en los regionales de Rodalies de Cataluña. Además, en los trayectos de Media Distancia, solo es posible efectuar cuatro viajes al día, de ida o de vuelta.

Asimismo, los menores de 14 años que no dispongan de DNI pueden utilizar el abono gratuito para niños. Deberán solicitarlo los padres o tutores, quienes tienen la posibilidad de adquirir hasta cuatro abonos para cada niño.

Con los abonos recurrentes, tanto los adultos como los menores de 14 años, también podrán disfrutar de los servicios Avant entre los siguientes puntos de origen y destino: Madrid-Salamanca, A Coruña-Ourense y Murcia-Alicante.

Modificaciones en los abonos de Renfe

Estación de tren/Foto: Pixabay

Estas ayudas para viajar en tren ya estuvieron disponibles durante el año pasado; sin embargo, en el 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado algunas de las condiciones para el uso de los abonos gratuitos de Media Distancia con respecto a la campaña anterior. Esto es debido a que algunas personas utilizaban incorrectamente el abono, reservando las plazas y luego no utilizándolas, quitando así la posibilidad a otros que realmente sí lo necesitaran.

De tal modo ahora, una vez que tengas tu abono recurrente, debes saber que, si reservas en tres ocasiones una plaza y finalmente no viajas en ella, se te incautarán los 20€ que hayas dejado como fianza y se te retirará el abono gratuito. El único supuesto en el que no sucederá así es si cancelas la reserva con dos horas de antelación como mínimo, dando la oportunidad de que otro usuario pueda utilizar esa plaza y no vaya vacía.

Si te quitan el abono de la línea, ten en cuenta que tampoco se te expedirá un nuevo abono de Media Distancia hasta pasados 30 días desde la anulación.

Uso del abono recurrente de Renfe

Como resultado, para aprovechar el uso del abono recurrente y quitarle el máximo partido, debes recordar que solo se puede adquirir uno por persona, así que elige muy bien aquel en el que más trayectos vayas a realizar.

Con el abono podrás viajar de manera ilimitada durante los cuatro meses de su vigencia, en ambos sentidos, entre las dos estaciones que seleccionaste cuando lo adquiriste. Y si lo utilizas un mínimo de tres veces y no cancelas con antelación, Renfe te avisará y pasará a sancionarte y retirártelo.

De igual modo, has de ser consciente de que se limita el número de viajes al día a cuatro, y no se podrán formalizar dos viajes en la misma dirección mientras no transcurra el triple del tiempo del viaje programado. Por último, también resulta conveniente saber que, en los trenes de alta demanda, Renfe puede establecer un máximo de un 10% de plazas a pie que no necesiten reserva, para lo que deberán informar al viajero de esta característica.