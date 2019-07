Las asociaciones de consumidores cumplen un servicio imprescindible en nuestro país. La mayoría de ellas, además de informar sobre los derechos y las obligaciones de cada uno de nosotros cuando adquirimos un bien o compramos o alquilamos un servicio, también difunden alertas varias, ofrecen asesoramiento, realizan estudios y cursos de formación.

Repasamos hoy las principales asociaciones de consumidores en España, para que las tengas en cuenta por si necesitas realizar algún tipo de consulta o estás valorando asociarte a alguna de ellas para aprovechar sus ventajas.

Organización de Consumidores y Usuarios

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) es una de las asociaciones de consumidores con mayor número de socios del país, ya que supera la cifra de 300.000. Esta asociación sin fines de lucro fue constituida allá por el año 1975 y su financiación se realiza a través de las cuotas de los socios o de las suscripciones a sus revistas y publicaciones.

En su página web encontrarás información varia, además de útiles videos y comparadores de productos tecnológicos (televisores, smartphones, cámaras de fotos, etc.), electrodomésticos (planchas, microondas, etc.), neumáticos, coches, aeropuertos, productos financieros, aplicaciones, productos de belleza (cremas hidratantes, tintes para el pelo, etc.) y alimentación (postres lácteos, leches, vinos, harinas, cervezas, aceite de oliva, etc.).

FACUA Consumidores en Acción

Junto a la OCU, FACUA Consumidores en Acción es la otra de las asociaciones de consumidores más potentes del país. Su origen se remonta a principios de la década de los ochenta del siglo XX, cuando se constituye la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA). En el año 2003 se fusionó con otras organizaciones de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, dando lugar a FACUA-Consumidores en Acción. Con alrededor de 200.000 socios, encontrarás delegaciones en todas las comunidades autónomas.

Si quieres conocer más sobre esta asociación, es posible descargarse en su web de forma gratuita el libro FACUA: 35 años de lucha contra los abusos.

Asociación General de Consumidores

En el año 1980, se fundó la ASGECO (Asociación General de Consumidores), que, en la actualidad, supera los 200.000 socios en toda España. La asociación responde a las consultas de los consumidores de forma gratuita y recibe y tramita sus denuncias. Además, también organiza jornadas de formación, ponencias y charlas, así como edita folletos, boletines y guías prácticas para difundir más y mejor información entre los consumidores y usuarios.

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros

En 1988, es la Asociación de Impositores y Usuarios de Bancos y Cajas de Ahorros de Aragón (AICAR) la que ve la luz. Nace con la finalidad de proteger, informar, reclamar y reivindicar los derechos de los consumidores en relación a los servicios bancarios y a los seguros. Dos años después, aumentando su ámbito territorial, se transforma en ADICAE, que en la actualidad cuenta con más de una treintena de sedes por toda España. Su lucha contra los abusos por parte de los bancos en los préstamos hipotecarios, las cláusulas suelo, la colocación de las participaciones preferentes y de productos de ahorro ha sido en estos años una constante.

Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Casa

La UNE-GEN (Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Casa) tuvo su origen en la década de los sesenta del siglo XX, con la creación de las Asociaciones de Amas de Hogar de Barcelona y León. Ya en 1979 se fundó la Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de España (UNAE), y en 1985 la Federación UNAE, que aglutina 170 Asociaciones federadas y Delegaciones territoriales en una docena de Comunidades Autónomas, con 180.000 asociadas.

Confederación de Consumidores y Usuarios

En el año 1983 se fundó la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), con la finalidad de coordinar y potenciar el movimiento de consumidores y usuarios además de proteger sus derechos.

Entre las últimas denuncias de la entidad, se encuentra la realizada ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el posible incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) por parte de Google a causa de su política de geolocalización.

Asociación de Usuarios de la Comunicación

Entre las asociaciones de usuarios, hay que mencionar la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), especializada en la defensa de los intereses de los consumidores respecto a los medios y sistemas de comunicación. Esta defensa atañe tanto a las condiciones de uso y a las cláusulas de los contratos como al cumplimiento de la ley en relación a la publicidad, programación, etc. y las estrategias de marketing empresarial, con especial cuidado en la protección de datos y el derecho al honor y a la intimidad.

A través de la AUC es posible realizar reclamaciones relativas a proveedores de servicios de telecomunicación o sobre programación televisiva inadecuada para los menores, entre otros.

Una de sus últimas campañas es la recogida de firmas para lograr la racionalización de los horarios televisivos, el adelanto del prime time y la eliminación de la programación infantil en horario nocturno.