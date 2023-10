Estos son los alimentos que se estropean más rápido

Las intoxicaciones alimentarias son más frecuentes de lo que nos creemos. Los alimentos pueden presentar bacterias o estar en mal estado sin que nos percatemos, ingerirlos y luego llevarnos un disgusto que puede ser más o menos serio.

Por ese motivo resulta tan importante saber cuáles son los alimentos que se estropean más rápido y con los que hay que extremar las precauciones para no tener problemas de salud. Recuerda tener cuidado a hora de conservar, cocinar y consumir cualquiera de estos.

Huevos y derivados

Cuenco con huevos/Foto: Unsplash

Los huevos no solo pueden estropearse rápido si se someten a cambios bruscos de temperatura, sino también una vez cocinados. Y es que en ellos las bacterias pueden proliferar con rapidez. De hecho, desarrollan la Salmonella, responsable de muchos problemas de salud cuando se consumen en mal estado o en preparaciones que se estropean. Por eso es necesario extremar las precauciones con salsas como la mayonesa, las tortillas, las ensaladillas y las elaboraciones en las que están presentes. Estas precauciones han de ser absolutas en verano, donde las altas temperaturas incrementan al máximo los riesgos.

Además de ello, cuando cocines con huevos tienes que extremar las medidas de higiene, y conservar los alimentos que lo incluyen a temperaturas óptimas alejados del calor. En el supuesto de la mayonesa, debe consumirse antes de 24 horas y guardarse en la nevera, nada de dejarla fuera. Y si hablamos de huevos crudos, fíjate bien en su cáscara, respeta siempre la fecha de consumo preferente, guárdalos en el interior del frigorífico y no en la puerta, y asegúrate de que puede consumirse antes de comerlo. Después de todo, hay formas muy sencillas de saber si un huevo está malo.

Leche

Jarra y vaso de leche/Foto: Pixabay

La leche también es uno de los alimentos que se estropean más rápido si no tienes cuidado. En todo caso, una vez abierta, solo dura unos días en la nevera en buen estado y, si te queda fuera de ella, se pondrá mal enseguida. Ten en cuenta que la leche que viene en tetrabrick puede conservarse meses sin necesidad de meterla en el frigorífico, siempre y cuando no esté expuesta a altas temperaturas y no la hayas abierto. Pero una vez lo hayas hecho, te durará como máximo cuatro días en la nevera. Si hablamos de leche refrigerada, esta tiene que estar siempre en ella o se perderá muy rápido.

La razón de que se estropee tan rápido es que contiene una buena cantidad de líquido y de proteína, una combinación que les encanta a las bacterias y que pronto se multiplican en ella. Cuando abres una botella o brick de leche, puede contaminarse pronto con los microorganismos que hay en el ambiente y ni siquiera darte cuenta. Y si quieres conservarla en condiciones óptimas recuerda que, como los huevos, no debes guardarla en la puerta de la nevera. Al estar abriéndola continuamente es la zona que más sufre las oscilaciones de temperatura.

Mariscos

Fuente de mariscos/Foto: Pixabay

El marisco, tanto crudo como cocido, es otro de esos alimentos que se estropean con mucha rapidez con el que tienes que tener cuidado. Ello es debido a que se descompone rápidamente, por lo que debe consumirse cuando se cocina, además de conservarlo antes en frío y en condiciones óptimas.

Ten en cuenta que fácilmente puede haber en él bacterias dañinas y virus, de ahí su importancia de adquirirlo en establecimientos autorizados. Lo mejor es consumirlo lo más fresco posible y, si vas a tardar unas horas en prepararlo, guardarlo en la nevera.

Pescados

Pescado/Foto: Pixabay

Con el pescado pasa algo similar como con el marisco, puesto que el rápido crecimiento bacteriano provoca que pueda ponerse con rapidez en mal estado. La temperatura de conservación es muy importante, puesto que cuanto más alta sea la temperatura a la que está expuesto, mayor riesgo y rapidez habrá en el desarrollo de los microorganismos.

Carnes

Carne/Foto: Pixabay

Al igual que sucede con la leche, la cantidad de agua y proteínas que contiene la carne es la responsable de que se estropee con rapidez. Como consecuencia, la contaminación bacteriana más frecuente la protagonizan la Listeria, la Salmonella y la E. coli. Para evitar que se estropee, cuando hagas la compra, deja la carne para el final, de manera que esté el menor tiempo posible sin estar en la nevera. De ese modo reducirás el tiempo entre que la coges en el súper o la carnicería y llegues a casa.

Recuerda cocinas bien toda la pieza, ya sea que la hagas a la brasa, cocida, al horno o en la sartén, puesto que cuanto más cruda está la carne, más riesgo hay de que se contamine. Por último, ten en cuenta que a la hora de cocinar deberás evitar la contaminación cruzada para que no proliferen las bacterias.