¿Hay que declarar la cesta de Navidad de la empresa?

Cada mes de diciembre muchas empresas regalan cestas de Navidad y obsequios a sus empleados con motivo de estas fiestas tan especiales. Pero cuando llega el momento de hacer la declaración del IRPF cada año puede que te asalten las dudas de si hay que declarar ese tipo de regalos, o incluso puede que ni siquiera te hayas acordado de ellos.

Averiguamos hoy si, como trabajador, tienes que declarar la cesta de la Navidad de la empresa, y si son gastos deducibles si eres autónomo o empresario. Estas son las claves sobre qué tienes que conocer a efectos fiscales sobre los regalos navideños.

Cestas y regalos en la nómina de los trabajadores

¿Qué sucede si eres una persona asalariada y te regalan una cesta de Navidad? ¿Estás obligado a declararla? Deberás fijarte en tu nómina, porque todas las cestas y los regalos que las empresas hacen a los trabajadores en la época navideña tienen la consideración de retribuciones en especie. Como resultado, no están exentas en la declaración, y deben constar en la nómina de cada trabajador. La cuantía de las cestas y los regalos están incluidas así en la base de cotización.

Si te regalan cesta de Navidad durante esta época, cuando cada año te entreguen el certificado de retenciones, asegúrate de que consta en él. Asimismo, debes cotejar que aparezca reflejada en los datos que la Agencia Tributaria te facilita para cumplimentar la declaración.

Obsequios y cestas de Navidad en el Impuesto de Sociedades

Tal y como establece la Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1905-15 de 17 de Junio de 2015, la empresa puede deducir en el Impuesto sobre Sociedades el gasto de las cestas de Navidad. Para ello, debe poder demostrar que es un uso o costumbre establecido con carácter anual. Esto puede acreditarse o bien porque consta así estipulado en el convenio colectivo o bien con las facturas de los años anteriores.

Por el contrario, en las empresas de nueva creación, este gasto no será deducible. Para que se considere una costumbre, deben transcurrir por lo menos dos años, así que no vale la pena arriesgarse a ponerla como deducción si no se cumplen los requisitos.

Recuerda también que la cesta de Navidad es un derecho que los empleados adquieren una vez se ha establecido como costumbre en la empresa, por lo que los empresarios no pueden suprimirla de manera unilateral. De tal modo lo especifica en diversas sentencias el Tribunal Supremo, como en la sentencia número 313/2016 del 21 de abril de 2016. No obstante, sí podrán dejar de entregarla si la empresa está dando pérdidas.

El IVA de los regalos de Navidad

De nuevo, si eres autónomo o tienes una empresa, puede que te preguntes si es posible deducir el IVA de los regalos de Navidad que entregues a clientes o empleados. De manera general, has de tener en cuenta que este gasto no es deducible.

Pero en cuanto a los objetos publicitarios y las muestras de producto gratuitas, su IVA sí se puede deducir siempre que no superen la cuantía de los 200€ en un año natural. Además, estos artículos publicitarios deben llevar de manera bien visible el nombre de la empresa o profesional autónomo que los regale para promocionar su actividad. Para no tener problemas, cuando los encargues al proveedor, se aconseja que en la factura conste específicamente la serigrafía.

Lotería de Navidad

Por lo que respecta a la lotería de Navidad que suele regalarse en los puestos de trabajo, suponen un gasto que es fiscalmente deducible para el empresario, siempre y cuando pueda justificarlo con factura. Del mismo modo podrá hacerlo cuando la entregue a terceros como obsequio, aunque no trabajen para él, siempre que constituya un gasto en concepto de relaciones públicas. Asimismo sucede con las tarjetas de felicitación navideñas, que también son deducibles. En cualquier caso, para poder justificar este tipo de gastos empresariales, deberás guardar siempre la documentación relativa a las entregas para poder acreditarlo.

No obstante, la deducción por la lotería de Navidad tiene impuesto un límite de un 1% sobre el importe neto de la cifra del negocio durante el periodo impositivo al que hace referencia. Y también hay que considerar que, si la lotería se la vende un empresario o autónomo a sus empleados, no es deducible en ningún caso, puesto que son los trabajadores los que están pagando el boleto que se les entrega.

Por último, las comidas y cenas de Navidad tampoco son deducibles si estamos pensando en el IVA. Sin embargo, la empresa sí puede deducirlas del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

Sea como fuere, si llegado el momento de presentar tu declaración de la renta tienes dudas sobre lo que puedes deducir o no, pregunta a un asesor o gestor fiscal para resolver tus dudas. Por lo que pueda pasar, siempre es mejor guardar todos los documentos y facturas a lo largo del año, incluidas las de Navidad, para presentar en el supuesto de que los necesites.