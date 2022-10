Hazte un ‘Marie Kondo’: ¿Qué cosas son prescindibles en tu armario?

Cada inicio de curso, cuando comienza el otoño y las temperaturas empiezan a descender, es hora de hacer el cambio de armario, sobre todo, si no te cabe todo a la vista en él y debes reemplazar la ropa de verano por la de invierno.

Sin embargo, ¿estás seguro de que no almacenas prendas y objetos innecesariamente? Hoy te proponemos renovar tu vestuario y eliminar las cosas que son prescindibles en tu armario. ¿Te animas a poner todo en orden?

Chándales y jerséis viejos

Suéter de lana/Foto: Pixabay

Seguro que no estás sobrado de espacio en tu armario, así que no lo dudes y aprovecha para hacer limpieza con el cambio de temporada. Todos esos chándales viejos son prescindibles por completo, al igual que esas sudaderas llenas de bolas o incluso descoloridas y esos jerséis con agujeros.

Puede que te hayas dicho que los tienes para estar en casa y que resultan muy cómodos, pero ¿realmente los pones? Y si lo haces, ¿de verdad estás a gusto? Piensa que nunca se sabe lo que puede pasar: si tienes que abrir la puerta, si hay una fuga de agua y van a bajar los del piso de arriba o si os mandan desalojar el edificio por un escape de gas o riesgo de incendio. ¿En serio es necesario tener ese aspecto con ropa vieja?

Compra un par de pantalones de algodón y ropa cómoda de estar por casa con la que te sientas a gusto. Verás cómo te anima verte bien y abrirás la puerta tan tranquilo.

Bisutería deteriorada

¿Quién no tiene en el cajón del armario o en el joyero alguna pieza en mal estado que todavía no se ha decidido tirar? Y es que a menos que se trate de una pulsera, un collar o unos pendientes heredados de un familiar a los que les tengas cariño, o de un complemento que has usado en una ocasión única, como una boda o un bautizo, no lo dudes: la bisutería rota, arañada o con el metal tomado, hay que tirarla. Ocupa un espacio valioso y seguro que nunca la volverás a usar, así que ¿para qué almacenarla?

Ropa descosida o rota

Mujer cosiendo botón de camisa/Foto: Pixabay

Hay prendas que no te pones porque están rotas o porque se han descosido los bolsillos, por no mencionar los calcetines con agujeros. Incluso puede que tengas alguna camisa, chaqueta o pantalón guardados a los que es necesario colocar un botón que se ha caído. Sin embargo, tampoco las tiras porque tienes la intención de zurcirlas o arreglarlas; pero, seamos sinceros, esto nunca lo haces. Es más, ni siquiera sabes en qué caja andará ese botón o engarce que hace juego con el resto y que venía con la etiqueta. Eso suponiendo que todavía lo conserves.

Si definitivamente no vas a arreglar ninguna de esas prendas, lo mejor es que la dones para que alguien sí le dé una nueva vida. Le quitarán más partido y tú te librarás de prendas que ocupan espacio y que no te pones.

Ropa interior deformada

Cuando se habla de hacer limpieza en el armario y librarnos de lo prescindible, nos solemos olvidar de la ropa interior, pero también debes eliminar aquella que ya no está en buen uso. Tira toda aquella estirada, desteñida o decolorada sin dudar.

En cuanto a bodies y sujetadores, elimina aquellos que se hayan deformado en las copas y en los aros. Si los utilizas, lo único que conseguirás es hacerte daño, causarte alguna lesión y padecer problemas de espaldas para nada, porque no te estarán ofreciendo la sujeción que deberían.

Prendas que no te gustan

Mujer con jersey navideño/Foto: Pixabay

Otras prendas que deberías donar y eliminar de tu vestuario son aquellas que no te gustan nada y jamás te pondrás. Seguro que tienes un par de ellas en el armario. La blusa que te regaló tu madre, la camisa de flamencos que te compró tu hermana, esa corbata de dudoso gusto o el jersey horroroso que te dejaron los Reyes Magos hace ya cuatro Navidades son un buen ejemplo de ello.

Tienes dos opciones: donarla a algún punto de recogida de ropa u ONG o bien ponerla a la venta a través de Wallapop o una plataforma similar.

Bolsos sin usar

Bolso rojo/Foto: Pixabay

Por último, no olvides revisar bien todos tus bolsos. Seguro que hay varios que no te pones hace años. Un buen truco es donar o vender aquellos que hace más de un lustro que no te pones, aunque puedes reducir el periodo a 48 meses.

Guarda aquellos que solo pones en ocasiones puntuales, como los de fiesta, pero el resto no dudes seleccionarlos adecuadamente. Los bolsos son uno de los complementos que más ocupan y si te gustan los modelos muy vanguardistas, enseguida pasan de moda. No olvides prescindir de aquellos que no uses.