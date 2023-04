HBO prometía tarifas de 9 euros para toda la vida, ¿son legales las subidas de las plataformas de streaming?

Los precios no paran de subir y, si no dejamos de notarlo en el supermercado, es lógico que antes o después terminara pasando en el sector del ocio. Así sucede con las plataformas de streaming, que están empezando a aumentar sus tarifas para reorganizar sus negocios en el mercado actual e intentar ganar terreno frente a la competencia. La primera en hacerlo fue Netflix, y también Amazon Prime Video se sumó a esa tendencia. Pero no van a ser las únicas.

Otro ejemplo es HBO Max, que prometía pagar la misma tarifa de por vida, pero que ya ha empezado a cambiar en otros países. Nos interesamos hoy por las subidas de precios en las plataformas de streaming y si estos cambios son legales.

La promoción de HBO Max

Hombre ante televisor/Foto: Pixabay

En el momento en que HBO estuvo disponible en España, lanzó una agresiva promoción para captar suscriptores, tal y como ha hecho más recientemente Skyshowtime. Con aquella oferta, HBO prometía que mantendría el precio de 4,49€ al mes para toda la vida a los que se dieran de alta en aquel momento, en lugar de los 8,99€ del coste mensual habitual. Es decir, les aseguraba beneficiarse para siempre de un 50% de descuento.

Nuevas suscripciones de Max

Televisión con plataforma de streaming/Foto: Unsplash

Pero, tras la fusión de Warner y Discovery, HBO Max ya ha modificado las modalidades de suscripción en países como Estados Unidos, después de anunciar que su nuevo nombre pasaría a ser simplemente Max, lo que próximamente sucederá en España.

De tal modo, en el país estadounidense, a partir del 23 de mayo, las suscripciones pasan a ser Max Ad Lite, por 9.99$/mes o 99.99$/año; Max Ad Free, por 15.99$/mes o 149.99$/año; y Max Ultimate Ad Free por 19.99$/mes o 199.99$/año. Y si bien es cierto que los primeros seguirán pagando lo mismo, ya no podrán ver el contenido en 4K Ultra HD, solo disponible para Max Ultimate Ad Free, y además verán anuncios. Las nuevas tarifas podrían quedar en torno a estos precios tras la conversión a euros:

Max Ad Lite Max Ad Free Max Ultimate Ad Free Precio en USA 9,99 dólares 15,99 dólares 19,99 dólares Posible conversión a euros 8,99 euros 14,50 euros 17,90 euros

Se espera que el estreno de Max en España, y la consiguiente subida de precios o cambio en las suscripciones, se produzca durante el 2024. La compañía se mantiene ambigua en sus comunicaciones y no ha terminado de confirmar las tarifas que habrá en nuestro país o si se respetará esa oferta inicial de muchos suscriptores de un descuento del 50% para siempre.

Toda la información sobre precios y promociones se compartirá más cerca del lanzamiento de Max en España 😌 — HBO Max España (@HBOMaxES) April 12, 2023

Lo más probable es que mantengan la promoción del 50% sobre el nuevo precio y no sobre el original, tal y como han hecho ya en otros países. Lo que sí parece seguro es que habrá planes con publicidad como en Estados Unidos, tal y como ha hecho en España una de sus competidoras: Netflix.

Subidas de precios de plataformas de streaming

Hombre con dispositivo con Netflix/Foto: Unsplash

¿Es legal esta subida de precios en las plataformas? Es legal, pero también puede ser discutible. Bien es cierto que cuando nos suscribimos a cualquier plataforma de streaming aceptamos todas las cláusulas de un contrato, así como los términos de uso. En uno u otro, estas empresas se encargan de puntualizar este tipo de posibilidades para poder acogerse a ellas sin problema. En las condiciones de uso de HBO Max, por ejemplo, se establece que su proveedor de HBO Max puede modificar el precio de cualquier suscripción a la plataforma, en cuyo caso le notificará dicha modificación de conformidad con lo establecido en la ley aplicable.

No obstante, algunas de esas cláusulas podrían considerarse abusivas. De hecho, a finales del 2021, FACUA denunció las subidas de precio de Netflix por considerar abusiva la cláusula de sus términos de uso que establecía que podían cambiar los planes de suscripción y su precio cuando lo consideraran oportuno, sin vincular motivos ni causa alguna.

Situación actual

Mando a distancia y televisor/Foto: Pixabay

Ante estas circunstancias, las condiciones de uso de las suscripciones a las plataformas son cada vez más detalladas, y las empresas están extremando las precauciones de atar legalmente todas las posibilidades futuras que puedan surgir en el momento de contratación del servicio con los usuarios. Estos, cuando le dan al botón de aceptar en su dispositivo, las asumen todas, mientras que aquellos están tranquilos ante posibles demandas o denuncias de asociaciones y consumidores.

Un buen ejemplo de ello es el de Skyshowtime, la plataforma de streaming que ha aterrizado en España de manera más reciente. En su sitio web y a la hora de contratar el servicio por cualquier canal, Skyshowtime especifica todos los motivos por los que puede subir el precio: para mejorar o ampliar sus servicios, por el aumento de los costes para prestar los servicios (incluidas fluctuaciones de divisas, inflación y cambios fiscales), por el lanzamiento de nuevos programas, contenidos y servicios, por cambios en la forma en la que estructuran los servicios, por mejoras en el servicio de atención al cliente y por errores manifiestos relacionados con los precios.

Y, para mayor aclaración y que no quede ni un solo hilo suelto, añaden: Prestamos nuestros servicios de forma continua y no podemos prever qué puede cambiar en el futuro. Esto significa que podemos aumentar nuestros precios por motivos distintos de los establecidos anteriormente.

Habrá que estar al tanto en el futuro de los cambios que puedan surgir y de las resoluciones que emitan las autoridades competentes sobre la consideración o no de determinadas cláusulas como abusivas en este tipo de contratos en nuestro país.